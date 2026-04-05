TP.HCM khám sức khỏe quy mô lớn, 15 triệu dân hưởng lợi chưa từng có

TP.HCM lần đầu triển khai quy mô lớn hoạt động khám, tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí, hướng tới khoảng 15 triệu người dân được tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng ngay tại cộng đồng.

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) và Ngày Sức khỏe thế giới năm 2026, Bộ Y tế phát động chuỗi hoạt động quy mô toàn quốc với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Trong đó, TP.HCM là một trong những địa phương triển khai sớm và toàn diện nhất, với mục tiêu đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự phòng đến gần người dân, tạo chuyển biến rõ nét từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”.

Tầm soát miễn phí đến từng phường, xã

Đây là lần đầu tiên các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được tổ chức đồng bộ trên phạm vi rộng, với sự tham gia của chính quyền, ngành y tế, các tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục và hệ thống bệnh viện. Chuỗi hoạt động bám sát các định hướng lớn như Luật Phòng bệnh 2025, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ, nhằm nâng cao chất lượng sống và hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, các hoạt động hưởng ứng được triển khai đồng bộ, thiết thực và gắn với điều kiện thực tế từng địa phương. Điểm nhấn là lễ mít-tinh cấp thành phố diễn ra vào sáng 5/4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, với sự tham gia của lãnh đạo thành phố, các sở ngành, đơn vị y tế và đông đảo người dân.

Chương trình kết hợp nhiều hoạt động cộng đồng như đồng diễn dưỡng sinh, flashmob và phát động phong trào chăm sóc sức khỏe.

Trạm y tế sẽ tổ chức thăm khám miễn phí cho người dân. Ảnh: Phương Lâm.

Đáng chú ý, trong ngày 5/4, 58 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và trung tâm y tế đồng loạt tổ chức khám, tư vấn và tầm soát bệnh miễn phí cho người dân tại 64 xã, phường và đặc khu của TP.HCM.

Theo Sở Y tế, chương trình tầm soát lần này tập trung vào nhiều nhóm bệnh phổ biến, trong đó có các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và biến chứng mạn tính. Bên cạnh đó, người dân còn được tầm soát một số loại ung thư thường gặp như ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến giáp.

Ngoài ra, các chuyên khoa khác cũng được triển khai đồng bộ, bao gồm khám và phát hiện sớm các bệnh lý về mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, tâm thần, cơ xương khớp… giúp người dân có cái nhìn toàn diện hơn về tình trạng sức khỏe.

Trong lĩnh vực Nhi khoa, ba bệnh viện tuyến đầu là Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng Thành phố sẽ phối hợp tổ chức tầm soát tim bẩm sinh và béo phì. đây là hai vấn đề sức khỏe đang có xu hướng gia tăng ở trẻ nhỏ, cần được phát hiện sớm để can thiệp kịp thời, tránh biến chứng về sau.

Đại diện Sở Y tế cho biết hoạt động này không chỉ dừng lại ở khám sàng lọc và hướng dẫn lối sống, mà còn là bước tiến trong việc số hóa y tế. Toàn bộ dữ liệu khám của người dân sẽ được cập nhật trực tiếp vào hệ thống quản lý, góp phần xây dựng hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng cá nhân, giúp việc theo dõi và chuyển tuyến điều trị trong tương lai trở nên chính xác, thuận tiện hơn

Sở Y tế TP.HCM công bố danh sách các phường, xã trên địa bàn sẽ tổ chức khám sàng lọc, tầm soát bệnh miễn phí cho người dân vào ngày 5/4. Ảnh: Phương Lâm.

Song song đó, thành phố triển khai mạnh phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân - Phòng chống dịch bệnh năm 2026” kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 4. Các hoạt động bao gồm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân và đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh.

Hệ thống truyền thông được huy động đồng bộ trên báo chí, truyền hình, phát thanh và nền tảng số nhằm lan tỏa thông điệp phòng bệnh chủ động, khuyến khích người dân khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng đầy đủ và duy trì lối sống lành mạnh.

Bệnh viện tuyến cuối mở rộng hoạt động dự phòng

Không chỉ dừng lại ở tuyến y tế cơ sở, các bệnh viện lớn tại TP.HCM cũng đồng loạt triển khai nhiều chương trình chuyên môn, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng cho người dân.

Tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, chuỗi hoạt động hưởng ứng tập trung vào phòng ngừa và tầm soát ung thư. Bệnh viện tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Đơn vị Tiêm chủng, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ tiêm vaccine phòng bệnh một cách an toàn và chất lượng.

Trong tuần từ 6-10/4, bệnh viện triển khai chương trình tiêm chủng vaccine miễn phí cho 250 bệnh nhân đang điều trị. Đồng thời, chương trình “Khám tầm soát ung thư 0 đồng” dành cho 50 người nhà bệnh nhân được tổ chức tại Phòng khám chuyên gia, tạo cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức nhiều chương trình tầm soát cho người dân. Ảnh: Duy Hiệu.

Bệnh viện cũng phối hợp tổ chức khám tầm soát ung thư miễn phí cho hàng trăm người dân tại các địa bàn như phường Bà Rịa, Tam Long và Tăng Nhơn Phú, kết hợp trao quà hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho cộng đồng.

Song song với hoạt động chuyên môn, các chương trình truyền thông như “5 phút cùng chuyên gia ung bướu” hay các chiến dịch trực tuyến được triển khai nhằm phổ biến kiến thức phòng bệnh một cách ngắn gọn, dễ hiểu. Câu lạc bộ bệnh nhân tiếp tục được duy trì, tạo không gian để người bệnh và thân nhân trao đổi, cập nhật thông tin và nhận tư vấn từ các chuyên gia.

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch năm nay là sự phối hợp chặt chẽ giữa y tế cơ sở và các bệnh viện tuyến trên. Nhiều trạm y tế chủ động liên kết với bệnh viện để tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Điển hình, Trạm Y tế phường Tăng Nhơn Phú phối hợp với Bệnh viện Lê Văn Việt triển khai chương trình tầm soát sức khỏe cho 200 người cao tuổi trong ngày 4/4, trước khi mở rộng hoạt động trong ngày 5/4. Mô hình này giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối.

Với quy mô hướng tới khoảng 15 triệu người dân được hưởng lợi, chương trình khám sức khỏe lần này tại TP.HCM được xem là bước đi quan trọng trong việc tái định hình hệ thống y tế theo hướng dự phòng, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

