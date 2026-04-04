Uống nước lạnh hay ấm: Điều gì thực sự xảy ra bên trong dạ dày?

Nhiều người cho rằng uống nước lạnh giúp giảm cân, trong khi nước ấm tốt cho tiêu hóa. Thực tế, mỗi loại nước đều có lợi ích riêng, nhưng quan trọng nhất vẫn là uống đủ nước mỗi ngày.

Uống nước lạnh có thể làm tiêu hao năng lượng nhưng ở mức rất ít. Ảnh: Freepik.

Một trào lưu về sức khỏe đang gây tranh luận trên mạng xã hội: Uống nước lạnh hay nước ấm tốt hơn cho cơ thể? Tuy nhiên, cơ sở khoa học phía sau câu hỏi tưởng đơn giản này lại rất phức tạp.

Nghiên cứu trước đây cho thấy nhiệt độ của thực phẩm và đồ uống có ảnh hưởng đáng kể đến chứng lo âu và khó chịu đường ruột. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tác động của nhiệt độ nước phụ thuộc vào mục đích như giảm cân, cải thiện hiệu suất thể thao, hỗ trợ tiêu hóa hay làm tăng sự thoải mái.

Uống nước lạnh có giúp giảm cân?

Một trong những tuyên bố lâu đời nhất về sức khỏe là nước đá lạnh giúp tăng cường đốt cháy calo bằng cách buộc cơ thể phải làm nóng nước. Mặc dù điều này có cơ sở khoa học, hiệu quả thực tế có thể rất nhỏ.

Chia sẻ với Fox News, Tanya Freirich, chuyên gia dinh dưỡng và bệnh tiểu đường ở Bắc Carolina, cho hay: "Các nghiên cứu cho thấy trong vòng 90 phút sau khi uống nước lạnh hoặc nước ở nhiệt độ phòng, mức tiêu hao năng lượng chỉ tăng rất nhẹ. Cụ thể, năng lượng tiêu hao tăng khoảng 2,9% khi uống nước lạnh và 2,3% khi uống nước ở nhiệt độ phòng".

Freirich nhận định mức tăng này quá nhỏ, không đáng kể để tạo ra hiệu quả giảm cân. Thay vì chú ý đến nhiệt độ nước, chuyên gia này khuyến nghị nên tập trung vào lượng nước uống mỗi ngày.

Trong nghiên cứu với phụ nữ thừa cân, việc bổ sung thêm 1,5 lít nước mỗi ngày trong 8 tuần đã giúp những người tham gia giảm cân rõ rệt. "Lượng nước dư thừa có thể làm giảm cảm giác thèm ăn hoặc hỗ trợ quá trình sản sinh và chuyển hóa năng lượng. Nhiệt độ nước uống không ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể, nhưng cần thêm nhiều nghiên cứu", bà Freirich cho biết.

Đối với những người tập luyện trong điều kiện nóng và ẩm, mục tiêu là bù nước mà không làm mất quá nhiều chất lỏng qua mồ hôi. Nghiên cứu về điều hòa thân nhiệt cho thấy có một nhiệt độ nước lý tưởng cho các vận động viên.

Uống nước có thể kích thích đổ mồ hôi khi cơ thể điều chỉnh nhiệt độ, với nhiệt độ lý tưởng nhất là khoảng 15 độ C. "Mát, nhưng không lạnh," Freirich nhấn mạnh. "Uống nước ở nhiệt độ này giúp cơ thể bù nước hiệu quả mà không gây khó chịu cho đường tiêu hóa".

Đồ uống ấm có nhiều lợi ích cho quá trình tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột. Ảnh: Telegrafi.

Nước ấm và quá trình tiêu hóa

Một số người thích uống nước ấm vì cảm giác dễ chịu và tác động tích cực đối với hệ tiêu hóa. Các nghiên cứu cho thấy đồ uống ấm có thể giúp dạ dày làm rỗng nhanh hơn, từ đó kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa.

Đặc biệt, bắt đầu ngày mới bằng một ly nước lọc ấm có thể giúp đào thải độc tố và hỗ trợ nhu động ruột hiệu quả. Phân tử dồi dào nhất trong các tế bào lót đường tiêu hóa là nước, chiếm hơn 70% tổng khối lượng tế bào. Nước rất quan trọng để các tế bào đó hoạt động đúng cách và giúp ruột tiêu hóa thức ăn dễ dàng. Thói quen này rất có lợi cho những người thường xuyên bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu hoặc các vấn đề khó chịu khác về tiêu hóa.

Ngoài ra, đồ uống nóng như trà đen còn được chứng minh có thể giảm nồng độ cortisol - hormone gây căng thẳng chính của cơ thể - mang lại cảm giác thư giãn sau những công việc áp lực.

Khi nào nên tránh uống nước quá lạnh?

Chuyên gia Freirich cũng cảnh báo nước quá lạnh có thể gây khó chịu đối với một số người, bao gồm:

Người bị rối loạn nuốt có thể gặp khó khăn khi uống nước quá lạnh

Một số người có hệ thần kinh nhạy cảm dễ bị đau nửa đầu hoặc "đóng băng não"

Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) có thể bị khó chịu tiêu hóa khi uống đồ uống đá lạnh

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhiệt độ nước không phải yếu tố quyết định sức khỏe, điều quan trọng hơn là duy trì đủ lượng nước mỗi ngày. Khuyến nghị chung cho người trưởng thành là uống khoảng 7-8 ly nước mỗi ngày. Nhiệt độ nước tốt nhất chính là nhiệt độ khiến bạn cảm thấy dễ uống và duy trì thói quen uống nước thường xuyên.