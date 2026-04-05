Không phải thuốc bổ, loại rau này giúp quét sạch độc tố trong gan

Cải bó xôi giàu vitamin A, lutein và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ thị lực, hỗ trợ chuyển hóa và góp phần duy trì chức năng gan.

Không ít người gặp tình trạng mắt khô, dễ mỏi, nhìn kém rõ; ngủ đủ nhưng vẫn cảm thấy uể oải; da xỉn màu, thiếu sức sống. Kèm theo đó là sự thay đổi về cảm xúc, dễ cáu gắt hoặc giảm tập trung. Những biểu hiện này thường được lý giải bằng việc thiếu ngủ hoặc căng thẳng, tuy nhiên trong nhiều trường hợp, chúng có thể liên quan đến chức năng gan.

Theo QQ News, về mặt sinh lý, gan giữ vai trò trung tâm trong chuyển hóa, thải độc và điều hòa nhiều quá trình trong cơ thể. Gan cũng tham gia vào dự trữ và phân phối dưỡng chất, trong đó có các yếu tố liên quan đến thị lực và sắc da. Khi chức năng gan bị ảnh hưởng, cơ thể có thể xuất hiện các dấu hiệu không đặc hiệu như mệt mỏi kéo dài, rối loạn giấc ngủ, giảm chất lượng thị giác hoặc thay đổi màu da.

Từ góc nhìn dinh dưỡng, việc hỗ trợ chức năng gan không nhất thiết phải dựa vào các sản phẩm bổ sung đắt tiền. Nhiều loại thực phẩm phổ biến, dễ tiếp cận có thể góp phần cải thiện trạng thái này nếu được sử dụng hợp lý. Cải bó xôi là một ví dụ điển hình.

Loại rau này là nguồn cung cấp dồi dào nhiều vi chất quan trọng như sắt, folate, vitamin A cùng các hợp chất chống oxy hóa. Trong đó, lutein và zeaxanthin là hai thành phần nổi bật, tập trung chủ yếu ở vùng điểm vàng của võng mạc.

Các hoạt chất này có khả năng hấp thụ ánh sáng xanh có hại, từ đó giúp giảm tổn thương quang học lên tế bào võng mạc, đồng thời hỗ trợ làm chậm tiến triển của các bệnh lý thoái hóa mắt liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể.

Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin A trong cải bó xôi ở dạng tiền chất (beta-carotene) đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng thị giác, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu. Việc bổ sung đầy đủ vitamin A cũng giúp cải thiện tình trạng khô mắt, giảm cảm giác mỏi và tăng khả năng thích nghi của mắt khi thay đổi môi trường ánh sáng.

Không chỉ dừng lại ở lợi ích đối với thị lực, cải bó xôi còn chứa lượng chất xơ đáng kể cùng nhiều hợp chất sinh học như polyphenol và flavonoid. Những thành phần này góp phần hỗ trợ quá trình chuyển hóa, thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa và giúp kiểm soát tình trạng stress oxy hóa, tức sự mất cân bằng giữa gốc tự do và hệ thống chống oxy hóa của cơ thể.

Khi stress oxy hóa kéo dài, nguy cơ xuất hiện các rối loạn chuyển hóa sẽ tăng lên, trong đó có ảnh hưởng đến chức năng gan. Việc bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như bó xôi vì vậy được xem là một trong những cách hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái cân bằng ổn định hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cải bó xôi chứa hàm lượng axit oxalic tương đối cao. Nếu tiêu thụ trực tiếp với lượng lớn, chất này có thể làm giảm hấp thu canxi và góp phần hình thành sỏi ở một số đối tượng nguy cơ. Do đó, bạn nên chần rau qua nước sôi khoảng 30 giây đến 1 phút trước khi chế biến, sau đó làm nguội nhanh để loại bỏ phần lớn axit oxalic.

Sau khi sơ chế, cải bó xôi có thể được sử dụng linh hoạt trong nhiều món ăn như xào, nấu canh hoặc kết hợp với trứng. Việc kết hợp với các nguồn protein như thịt hoặc gan động vật cũng giúp tăng giá trị dinh dưỡng tổng thể của bữa ăn.

Những người nên bổ sung loại rau này trong khẩu phần ăn gồm người thường xuyên làm việc với thiết bị điện tử, dễ gặp tình trạng khô hoặc mỏi mắt; người có chế độ sinh hoạt thiếu điều độ, hay mệt mỏi kéo dài; và người lớn tuổi cần hỗ trợ bảo vệ thị lực. Tuy nhiên, người có cơ địa dễ lạnh bụng, rối loạn tiêu hóa hoặc có tiền sử sỏi thận nên sử dụng với lượng vừa phải để hạn chế nguy cơ bất lợi.