Người đàn ông phát hiện ung thư vòm họng từ triệu chứng không ngờ

Người đàn ông tưởng bản thân bị viêm mũi, viêm tai nên tự dùng thuốc nhiều ngày nhưng không khỏi. Anh được phát hiện mắc ung thư vòm họng.

Theo Jimu News, anh Lưu có tiền sử viêm mũi và viêm tai giữa. Khoảng một tháng trước khi nhập viện, sau giai đoạn thức khuya, làm việc mệt mỏi, anh bắt đầu cảm thấy tai phải bị ù, kèm theo nghẹt mũi. Cho rằng đây chỉ là triệu chứng quen thuộc của bệnh cũ, anh tự mua thuốc điều trị tại nhà.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày dùng thuốc, tình trạng không cải thiện. Khi đến khám tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), anh được chỉ định chụp CT xoang và chụp cộng hưởng từ vùng mũi họng. Kết quả cho thấy anh mắc ung thư vòm họng. May mắn, bệnh được phát hiện ở giai đoạn còn có thể kiểm soát. Sau thời gian dài điều trị theo phác đồ, bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ Trần Hải Hồng, Phó khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện, không ít trường hợp ung thư vòm họng được phát hiện muộn chỉ vì người bệnh chủ quan với những triệu chứng ban đầu. Điểm chung là các biểu hiện sớm của bệnh thường khá “giống” với những bệnh lý tai mũi họng thông thường như viêm mũi, viêm xoang hay viêm tai giữa.

Sự nhầm lẫn này xuất phát từ việc vùng vòm họng có cấu trúc giải phẫu liên thông chặt chẽ với khoang mũi và tai giữa thông qua vòi nhĩ. Khi khối u bắt đầu hình thành, nó có thể gây tắc nghẽn nhẹ, dẫn đến cảm giác nghẹt mũi, chảy dịch hoặc ù tai. Đây là những triệu chứng vốn rất quen thuộc và thường gặp trong các bệnh viêm nhiễm thông thường. Chính vì vậy, người bệnh dễ có xu hướng tự điều trị hoặc trì hoãn việc đi khám, đặc biệt nếu trước đó đã có tiền sử viêm mũi hay viêm tai.

Ngoài ra, ở giai đoạn đầu, các triệu chứng của ung thư vòm họng thường diễn tiến âm thầm, không dữ dội, không gây đau rõ rệt. Điều này càng khiến người bệnh chủ quan, cho rằng chỉ là “bệnh cũ tái phát” hoặc do thay đổi thời tiết, từ đó bỏ lỡ thời điểm can thiệp sớm.

Các bác sĩ khuyến cáo, cần đặc biệt chú ý khi xuất hiện những dấu hiệu kéo dài hoặc có xu hướng nặng dần, nhất là nghẹt mũi một bên, chảy dịch mũi kèm máu, cảm giác ù tai hoặc đầy tai không rõ nguyên nhân.

Một số trường hợp còn có thể xuất hiện tê bì vùng mặt do khối u ảnh hưởng đến các dây thần kinh lân cận. Đây là những biểu hiện không điển hình của viêm mũi thông thường và cần được đánh giá sớm bằng các phương tiện chẩn đoán chuyên sâu.

Ung thư vòm họng là bệnh lý ác tính có đặc điểm tiến triển âm thầm, triệu chứng giai đoạn đầu nghèo nàn và dễ bị bỏ qua. Vì vậy, thay vì tự điều trị kéo dài, việc đi khám khi có dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.