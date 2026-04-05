Người đàn ông bị nhện cắn gây hoại tử, nhiễm độc toàn thân

Không kiểm tra quần áo trước khi mặc, người đàn ông ở Trung Quốc bị nhện cắn dẫn đến hoại tử da và phản ứng nhiễm độc toàn thân, buộc phải nhập viện điều trị giải độc.

Mới đây, ông Trần, sống tại Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc), trong lúc dọn dẹp tủ quần áo đã tìm thấy chiếc quần jeans cũ và quyết định mặc lại. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông cảm thấy vùng đùi phải đau nhói nhẹ, kèm cảm giác như có vật gì đang bò trên da, theo Tencent News.

Khi vội vàng cởi quần và giũ mạnh, một con nhện rơi xuống đất rồi nhanh chóng biến mất. Kiểm tra vùng da, ông phát hiện hai vết nhỏ giống như bị kim chích, nhưng không quá để tâm, chỉ xử lý sơ qua và bôi thuốc tại nhà.

Nhiễm độc toàn thân

Đến tối cùng ngày, ông Trần bắt đầu sốt cao, vùng bị cắn xuất hiện các mảng đỏ bất thường. Ban đầu, ông đến bệnh viện địa phương để điều trị. Mặc dù giảm sốt, tình trạng vết thương của ông Trần không cải thiện, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn.

Chỉ sau hai ngày, các triệu chứng lan rộng toàn thân. Tay, chân, bụng và mắt cá chân đều xuất hiện phát ban. Ông Trần nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Hàng Châu để điều trị. Khi đến đây, vùng đùi bị cắn chuyển sang bầm tím, nổi nhiều bọng nước và sưng tấy nghiêm trọng.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị hoại tử mô cục bộ và nhiễm độc toàn thân do nọc độc của nhện gây ra.

"Ở nhà nên tôi chủ quan, không ngờ bị nhện cắn lại nguy hiểm đến vậy. Lẽ ra phải đi bệnh viện sớm hơn, nếu không từ vết thương nhỏ có thể dẫn đến nhiễm độc toàn thân", ông Trần chia sẻ. Hiện ông được điều trị giải độc và theo dõi tiếp.

Ông Trần bị hoại tử, sưng vùng bị nhện cắn và nhiễm độc toàn thân. Ảnh: Tencent.

Nhện độc nguy hiểm không kém rắn độc

Mùa xuân là thời điểm các loài côn trùng và động vật chân đốt hoạt động mạnh. Mọi người thường cảnh giác với rắn độc, nhưng lại thiếu hiểu biết về vết cắn của các loài côn trùng, đặc biệt là nhện.

Nhiều người thường xem nhẹ vết nhện cắn, cho rằng chỉ gây sưng nhẹ. Tuy nhiên, trên thực tế, một số loài nhện có nọc độc mạnh có thể gây ra:

Tổn thương thần kinh: Đau cơ, co thắt, mệt mỏi

Đau cơ, co thắt, mệt mỏi Hoại tử da: Các enzyme trong nọc độc có thể gây thiếu máu cục bộ và hoại tử mô tại chỗ, biểu hiện bằng vùng bị cắn chuyển đỏ, bầm tím, phồng rộp, thậm chí loét sâu, khó lành

Các enzyme trong nọc độc có thể gây thiếu máu cục bộ và hoại tử mô tại chỗ, biểu hiện bằng vùng bị cắn chuyển đỏ, bầm tím, phồng rộp, thậm chí loét sâu, khó lành Phản ứng dị ứng và viêm: Nọc độc nhện có thể gây phát ban toàn thân, sốt, thậm chí sốc phản vệ

Cách xử lý khi nghi bị nhện cắn

Các chuyên gia khuyến cáo khi bị nhện cắn, ba bước cần thực hiện:

Nhận diện và ghi lại đặc điểm con nhện

Cố gắng quan sát hình dạng, màu sắc, kích thước. Nếu an toàn, có thể chụp ảnh hoặc tiêu diệt để phục vụ việc xác định loài - điều này rất quan trọng trong quyết định có cần dùng huyết thanh kháng nọc hay không.

Không nên dùng tay trực tiếp đập nhện khi nó đang bám trên người.

Xử lý tại chỗ:

Rửa vết thương bằng xà phòng và nước sạch

Không rạch, không nặn vết thương vì có thể làm tăng tốc độ lan truyền nọc độc

Không hút nọc bằng miệng

Có thể chườm lạnh để giảm sưng và làm chậm hấp thu độc và giảm đau

Đi khám càng sớm càng tốt (quan trọng nhất):

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt, ớn lạnh, nôn, đau cơ, vùng da đỏ lan rộng, bầm tím, phồng rộp, khó thở hoặc cảm giác nghẹn cổ họng, cần đến cấp cứu ngay.

Ngay cả khi nghĩ là nhện không độc, vẫn nên đi kiểm tra vì nhện có thể mang vi khuẩn uốn ván.

Trường hợp của ông Trần là lời cảnh báo rõ ràng về những nguy cơ tiềm ẩn từ thói quen sinh hoạt hàng ngày. Quần áo để lâu ngày, đặc biệt trong môi trường ẩm thấp, có thể trở thành nơi trú ẩn của côn trùng. Việc kiểm tra và giũ sạch quần áo trước khi mặc, đặc biệt với đồ lâu không sử dụng, là điều cần thiết để tránh những tai nạn đáng tiếc.