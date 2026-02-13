Tin mừng cho người dân TP.HCM những ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, người dân khó khăn ở xã Hòa Hội được khám bệnh miễn phí, phát thuốc và trao thẻ bảo hiểm y tế, món quà ấm áp giúp họ an tâm đón Tết.

Người dân sau khi thăm khám sẽ được phát thuốc miễn phí. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Những ngày giáp Tết, trụ sở Đảng ủy xã Hòa Hội (TP.HCM) nhộn nhịp hơn thường lệ. Không chỉ đến nhận quà, nhiều người dân còn mang theo nỗi lo bệnh tật kéo dài nhiều năm.

Phần lớn trong số đó không có bảo hiểm y tế, hoặc có nhưng chưa sử dụng hiệu quả. Với họ, mỗi lần đau ốm là một lần đắn đo vì tiền khám, tiền thuốc.

Không có bảo hiểm, mỗi lần đi khám là một lần “đắn đo”

Bà Lê Thị Tuyết (61 tuổi) ngồi chờ đến lượt khám với tập hồ sơ cũ đã sờn mép. Bà cho biết mình bị cao huyết áp và đau lưng sau một lần ngã xe khi đi làm. Có thời gian bệnh ổn định, nhưng gần đây huyết áp tăng trở lại.

“Bình thường tôi không có khám định kỳ. Đau mới đi. Mỗi lần đi khám cũng 300.000-400.000 đồng, tính cả xét nghiệm với thuốc. Nếu lấy thuốc nam uống 10 ngày cũng vài trăm nghìn,” bà Tuyết nói.

Vì hoàn cảnh khó khăn, vài tháng nay bà ngưng hẳn thuốc huyết áp. Vài ngày trước, do đau lưng, bà ra một điểm tiêm thuốc gần ngã ba Vũng Tàu, trả 70.000 đồng cho một mũi tiêm.

“Biết là không nên tự ý vậy, nhưng đi bệnh viện tốn kém quá vì tôi không có bảo hiểm y tế”, bà Tuyết chia sẻ.

Người dân xã Hoà Hội được thăm khám, phát thuốc miễn phí. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Ngồi ở hàng ghế cuối, bà Ngọc (62 tuổi) tự chạy xe máy hơn chục cây số đến điểm khám. Bà sống một mình sau khi chồng mất vào dịp Tết năm ngoái. Bà Ngọc cho hay khoảng 2-3 năm trước, chồng bệnh nặng, gia đình dồn tiền chạy chữa. Đến khi lo xong tang ma, kinh tế càng eo hẹp, đến nỗi không thể mua bảo hiểm y tế.

Bà Ngọc bị loét dạ dày nhiều năm, thường xuyên đau. Mỗi khi đau, bà thường tự ra ngoài mua thuốc uống hoặc tìm đến các điểm khám gần nhà thay vì đến bệnh viện, chỉ khi bệnh nặng mới xuống Bà Rịa kiểm tra. Điều khiến bà lo nhất là chưa có bảo hiểm y tế.

“Biết là nên mua, lớn tuổi rồi lỡ có chuyện gì đỡ tốn. Nhưng còn lo tiền bệnh tật, tiền tang ma trước đây, giờ chưa xoay xở kịp", bà Ngọc nói.

Không có bảo hiểm, toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cô phải tự chi trả. Vì thế, bà cũng không có thói quen khám định kỳ, chỉ khi đau nhiều mới đi bệnh viện.

Trao thẻ BHYT, giảm gánh nặng trước Tết

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tổ chức tại xã Hòa Hội ngày 13/2, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM, cho biết đây là hoạt động được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM duy trì qua nhiều năm. Năm nay chương trình tiếp tục triển khai đồng bộ tại 68 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Theo ông Lộc, năm nay chương trình không chỉ dừng lại ở việc trao quà Tết mà còn tích hợp nội dung có ý nghĩa lâu dài hơn là trao thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM và bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc BHXH TP.HCM phát bảo hiểm y tế và quà cho người dân. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Ông Lộc nhấn mạnh bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Với nhiều hộ nghèo, cận nghèo hoặc người lao động tự do thu nhập bấp bênh, chi phí y tế luôn là nỗi lo thường trực.

Khi có thẻ bảo hiểm y tế, người dân được quỹ bảo hiểm chi trả phần lớn chi phí điều trị, có thể lên tới 75%, thậm chí cao hơn tùy đối tượng; người bệnh chỉ phải đồng chi trả phần còn lại. Điều này giúp giảm đáng kể áp lực tài chính, nhất là với các bệnh mạn tính cần theo dõi lâu dài như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch.

Ngược lại, nếu không có bảo hiểm, toàn bộ chi phí khám, xét nghiệm, thuốc men và điều trị đều do người bệnh tự chi trả.

“Khi gánh nặng tài chính quá lớn, nhiều người có tâm lý chần chừ, trì hoãn việc đi khám, chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã nặng. Điều đó không chỉ ảnh hưởng sức khỏe cá nhân mà còn tạo áp lực cho gia đình và xã hội", ông Lộc nói.

Theo ông Lộc, việc trao thẻ bảo hiểm y tế tận tay người dân trong dịp giáp Tết mang ý nghĩa thiết thực. Đây không chỉ là món quà trước mắt mà còn là sự bảo đảm lâu dài, giúp người dân yên tâm hơn khi chẳng may ốm đau.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho hay bệnh viện đã huy động khoảng 20 y bác sĩ tham gia khám, tư vấn và phát thuốc cho người dân xã Hòa Hội và khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh.

"Qua nhiều đợt khám, chúng tôi ghi nhận không ít trường hợp tăng huyết áp, đái tháo đường ở giai đoạn sớm nhưng chưa được phát hiện, chủ yếu do người dân không đi khám định kỳ, một phần vì thiếu thông tin, một phần vì chưa có bảo hiểm y tế", bác sĩ Công chia sẻ.

TS.BS Võ Hồng Minh Công chia sẻ về ý nghĩa của chuyến đi khám bệnh miễn phí cho người dân. Ảnh: Thanh Thuần.

Đáng chú ý, trong chương trình còn có nội dung trao thẻ bảo hiểm y tế trực tiếp cho người dân. Những người từ 65 tuổi trở lên đã có thẻ được tư vấn cách sử dụng hiệu quả để khám, điều trị và theo dõi bệnh định kỳ.

Trong khi đó, người nghèo dưới 65 tuổi chưa có bảo hiểm y tế được hỗ trợ mua thẻ và trao ngay trong ngày, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại trung tâm y tế xã để thuận tiện theo dõi sức khỏe lâu dài.

Theo kế hoạch, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định sẽ thăm khám, phát thuốc cho người dân xã Hòa Hội, đồng thời tặng 100 phần quà và 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân xã Đất Đỏ, tổng trị giá hơn 226 triệu đồng. Cùng tham gia chương trình tại Hòa Hội còn có Bệnh viện An Bình và Bệnh viện Quân y 175, trao tặng 100 phần quà và 100 thẻ BHYT cho người dân địa phương, tổng kinh phí hơn 226 triệu đồng.

Cuối buổi, nhiều người dân rời trụ sở xã với túi thuốc trên tay và tấm thẻ bảo hiểm y tế mớ. Khi tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao tận tay, nỗi lo chi phí chữa bệnh dường như vơi đi, giúp họ an tâm hơn trước thềm Tết đang đến gần.