Bác sĩ TP.HCM cứu bé gái bị bỏng thương tâm 70% cơ thể

Bé gái bị bỏng lửa 70% diện tích cơ thể, kèm viêm phổi nặng và tổn thương thận, được các bác sĩ tại TP.HCM cứu sau gần hai tháng hồi sức tích cực và phẫu thuật liên tiếp.

Khi bị bỏng, da trẻ đỏ hoặc tím và có thể xuất hiện nốt phỏng to và nhỏ, xung quanh nề đỏ, đau rát. Ảnh: Elpais.

Ngày 21/12/2025, bé N.H.A. (ngụ Cà Mau) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) trong tình trạng sốc bỏng nặng. Trẻ bị bỏng độ II-III do lửa, tổn thương diện rộng vùng mặt, bụng, lưng, tay và hai chân, chiếm khoảng 70% diện tích cơ thể. Bệnh nhi đồng thời mắc viêm phổi nặng và tổn thương thận, nguy cơ suy đa cơ quan.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Ngọc Ngà, Phó khoa Bỏng - Chỉnh trực, cho biết với diện tích bỏng lớn ở trẻ nhỏ, việc điều trị đòi hỏi theo dõi sát và xử trí chính xác theo từng thời điểm. Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã triển khai hồi sức toàn diện.

Bệnh nhi được thở máy sớm, truyền dịch khối lượng lớn kết hợp albumin để bù dịch và kiểm soát sốc bỏng. Trước phản ứng viêm toàn thân và nguy cơ suy đa cơ quan, các bác sĩ tiến hành lọc máu liên tục nhằm loại bỏ độc chất, hỗ trợ chức năng thận.

Bệnh nhi hồi phục kỳ diệu sau khi bị bỏng 70% cơ thể. Ảnh: BVCC.

Song song đó, các cuộc hội chẩn liên khoa giữa Hồi sức tích cực - Chống độc, Gây mê hồi sức và khoa Bỏng - Chỉnh trực được tổ chức thường xuyên để lựa chọn thời điểm phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử và ghép da. Trong quá trình điều trị, bệnh nhi trải qua ba cuộc phẫu thuật lớn.

Gần hai tháng điều trị là khoảng thời gian căng thẳng với đội ngũ y bác sĩ khi các chỉ số sinh tồn được theo dõi chặt chẽ, quy trình thay băng, chăm sóc vết thương và theo dõi mảnh ghép da được thực hiện nghiêm ngặt nhằm hạn chế biến chứng.

Sau quá trình hồi sức và phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần. Trẻ được cai máy thở thành công, chức năng thận hồi phục, các mảnh ghép da bám tốt. Bệnh nhi sau đó được chuyển về khoa Bỏng - Chỉnh trực để tiếp tục chăm sóc, phục hồi chức năng và đã đủ điều kiện xuất viện trong những ngày giáp Tết.

Theo đại diện bệnh viện, ca bệnh thể hiện rõ hiệu quả của mô hình phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị bỏng nặng ở trẻ em, đặc biệt với những trường hợp tổn thương diện rộng kèm nhiều biến chứng nặng.