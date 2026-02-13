Đồ uống tăng cường 'ham muốn' cho ngày Valentine lãng mạn

Không chỉ thơm ngon, tốt cho sức khỏe, những loại đồ uống dưới đây còn giúp kích thích sự hưng phấn, tăng ham muốn "yêu" cho các cặp đôi.

Một tách trà nóng sẽ giúp hỗ trợ khả năng cương cứng tốt hơn và kéo dài thời gian quan hệ tình dục. Ảnh: Freepik.

Ngày lễ tình yêu Valentine đang tới gần, các cặp đôi hãy lên kế hoạch với những món ăn và thức uống bổ dưỡng để có một cuộc yêu lãng mạn, "hâm nóng" lại tình cảm.

Ngoài thực phẩm, đồ uống chính là một trong những cầu nối cảm xúc tuyệt vời để mọi người xích lại gần nhau hơn. Nếu, bạn đang phân vân cho việc chọn gì, uống gì cho ngày Valentine thêm trọn vẹn, kích thích sự hưng phấn, ham muốn "yêu", đừng bỏ qua những loại đồ uống thơm ngon dưới đây.

Trà xanh

Theo Eat This, Not That, bí quyết cho một đêm nóng bỏng hơn là bắt đầu với một tách trà nóng. Trà xanh rất giàu các hợp chất gọi là catechin, nhóm chất chống oxy hóa giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và tăng cường lưu thông máu bằng cách tăng nồng độ oxit nitric. Bằng cách tăng cường sức khỏe mạch máu, trà xanh hỗ trợ khả năng cương cứng tốt hơn và kéo dài thời gian quan hệ tình dục.

Hoạt chất EGCG có trong trà xanh cũng đóng vai trò cải thiện sức khỏe sinh lý bằng cách thúc đẩy sự thư giãn và tăng lưu lượng máu đến các vùng quan trọng.

Rượu vang đỏ

Nếu bạn đang tìm cách vừa tăng ham muốn tình dục vừa làm dịu sự lo lắng trước buổi hẹn hò, hãy rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Nghiên cứu trên tạp chí Sexual Medicine cho thấy phụ nữ uống 1-2 ly rượu vang đỏ có ham muốn tình dục cao hơn so với những người không uống rượu. Điều làm cho loại thức uống này có lợi là hàm lượng chất chống oxy hóa cao, kích thích sản sinh oxit nitric trong máu, giúp thư giãn thành động mạch, làm tăng lưu lượng máu đến vùng kín.

Chỉ cần nhớ dừng lại sau ly thứ hai, uống nhiều hơn sẽ không kích thích thêm ham muốn, và uống quá nhiều có thể làm gián đoạn cuộc yêu trước khi nó bắt đầu.

Sinh tố chuối

Theo Health Shots, một ly sinh tố chuối thơm ngon và tốt cho sức khỏe không gây hại cho ai cả mà còn có thể tăng ham muốn tình dục. Sự kết hợp này không chỉ giúp tăng cường thể lực mà còn có thể cải thiện ham muốn.

Chuối có hàm lượng kali cao, giúp điều hòa huyết áp và cải thiện tuần hoàn máu. Chúng cũng chứa bromelain, loại enzyme được cho là giúp tăng ham muốn tình dục và giảm chứng bất lực. Sinh tố chuối giúp cung cấp năng lượng nhanh chóng và hỗ trợ sức khỏe sinh lý bằng cách cải thiện lưu lượng máu và sức bền khi quan hệ tình dục.

Sinh tố chuối giúp cung cấp năng lượng nhanh chóng và hỗ trợ sức khỏe sinh lý cho ngày Valentine lãng mạn. Ảnh: Shutterstock.

Nước ép lựu

Nước ép lựu là loại siêu thực phẩm nổi tiếng, giàu chất chống oxy hóa giúp cải thiện tuần hoàn máu và giảm căng thẳng oxy hóa - cả hai đều cần thiết cho sức khỏe tình dục. Bằng cách tăng lưu lượng máu đến vùng sinh dục, nước ép lựu có thể cải thiện chất lượng cương cứng và giúp bạn kéo dài thời gian quan hệ.

Trên thực tế, nghiên cứu được công bố trên The International Journal of Impotence Research, được thực hiện tại Beverly Hills Clinic ở Mỹ, đã chỉ ra uống nước ép lựu có thể làm tăng lưu lượng máu đến các cơ quan sinh dục và tăng ham muốn tình dục.

Nước ép dưa hấu

Nước ép dưa hấu là đồ uống sảng khoái và tự nhiên để cải thiện sức bền sinh lý. Nó chứa L-citrulline, axit amin giúp thư giãn mạch máu, tương tự cách hoạt động của các loại thuốc điều trị rối loạn cương dương phổ biến như viagra. Điều này có thể dẫn đến lưu lượng máu đến vùng sinh dục được cải thiện, hỗ trợ sự cương cứng mạnh mẽ và lâu dài hơn.

Uống nước ép dưa hấu thường xuyên có thể tăng cường hiệu suất trong chuyện chăn gối bằng cách thúc đẩy tuần hoàn máu và cải thiện sức bền tình dục tổng thể.

Trà nhân sâm

Nhân sâm đã được sử dụng trong y học cổ truyền hàng trăm năm để tăng cường khả năng và sinh lực tình dục. Trà nhân sâm hoạt động bằng cách kích thích sản sinh oxit nitric, giúp cải thiện lưu lượng máu đến dương vật, dẫn đến sự cương cứng mạnh mẽ và lâu dài hơn. Nó cũng giúp giảm mệt mỏi, giúp dễ dàng kéo dài thời gian quan hệ tình dục.