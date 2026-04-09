Một gia đình 4 người cùng mắc một loại ung thư

Dù gia đình đã có 3 người mắc ung thư tuyến tiền liệt, người con trai vẫn chủ quan, đến khi phát hiện bệnh đã di căn và qua đời trước tuổi 60.

Ung thư tuyến tiền liệt thường có thể điều trị khỏi nếu phát hiện bệnh sớm. Ảnh: Adobe Stock.

Theo Jimu News, ông Ngô (70 tuổi) là người con thứ hai trong gia đình có ba anh em trai. Trước đó, người anh cả của ông được phát hiện mắc ung thư tuyến tiền liệt khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.



Nhận thấy nguy cơ di truyền rõ ràng trong gia đình, ông đã chủ động đi kiểm tra sức khỏe và cũng được chẩn đoán mắc bệnh. Ông may mắn được phát hiện kịp thời nên đã phẫu thuật điều trị.

Không lâu sau, người em trai út cũng đi khám và phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm, đáp ứng điều trị tốt. Riêng người anh cả do phát hiện muộn nên không còn cơ hội phẫu thuật, chỉ có thể điều trị bằng thuốc và qua đời sau hơn một năm.

Mặc dù trong gia đình đã có tới ba người mắc ung thư tuyến tiền liệt, con trai ông Ngô vẫn tỏ ra chủ quan. Trong một lần kiểm tra sức khỏe, chỉ số PSA của anh có tăng nhẹ so với mức bình thường. Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm lại, chỉ số này giảm xuống 3,8 ng/mL (trong giới hạn bình thường từ 0-4 ng/mL), khiến người người bệnh lơ là.

Dù bác sĩ đã khuyến cáo cần theo dõi sát do yếu tố gia đình rất rõ ràng, bệnh nhân vẫn cho rằng tình trạng không đáng lo ngại nên không thực hiện các kiểm tra chuyên sâu theo hướng dẫn.

Khoảng hai năm sau, anh Ngô quay lại bệnh viện trong tình trạng tiểu ra máu. Lúc này, kết quả kiểm tra khiến các bác sĩ không khỏi lo lắng. Chỉ số PSA đã tăng vọt lên trên 20 ng/mL. Các xét nghiệm cho thấy ung thư đã tiến triển đến giai đoạn muộn, di căn xương và xâm lấn bàng quang. Chính việc khối u xâm lấn vào bàng quang là nguyên nhân gây ra tình trạng tiểu ra máu.

Do bệnh đã ở giai đoạn muộn, bệnh nhân không còn cơ hội phẫu thuật, buộc phải điều trị bằng thuốc. Ban đầu, bệnh nhân có đáp ứng thuốc nhưng chỉ duy trì trong thời gian ngắn, sau hơn một năm đã xuất hiện tình trạng kháng thuốc. Người bệnh tiếp tục được hóa trị, nhưng chỉ sau hơn nửa năm, ung thư tiếp tục di căn và không lâu sau đó đã qua đời khi chưa đến 60 tuổi.

Trong khi đó, cha và chú của anh dù cũng mắc ung thư tuyến tiền liệt vẫn duy trì sức khỏe ổn định sau phẫu thuật. “Đây là trường hợp rất đáng tiếc, khi người lớn tuổi lại phải tiễn đưa người trẻ hơn”, bác sĩ chia sẻ.

Theo bác sĩ Lưu Phong, Phó khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang, trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt có xu hướng gia tăng rõ rệt.

Mặc dù đây là loại ung thư thường tiến triển chậm hơn so với các bệnh ung thư phổ biến khác như ung thư phổi, gan hay tụy, nhưng vẫn có khoảng 20% trường hợp mang tính ác tính cao, diễn tiến nhanh và dễ di căn xa, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đáng lưu ý, ung thư tuyến tiền liệt là một trong số ít các loại ung thư có tiên lượng rất tốt nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Ngược lại, nếu bệnh được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn, dù áp dụng nhiều phương pháp điều trị như nội tiết, hóa trị hay xạ trị, thời gian sống trung bình của người bệnh chỉ khoảng 2 năm.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ là rất cần thiết, đặc biệt đối với nhóm nguy cơ cao. Cụ thể, nam giới từ 50 tuổi trở lên nên thực hiện xét nghiệm PSA định kỳ mỗi năm để sàng lọc bệnh. Đối với những người có tiền sử gia đình (cha, anh hoặc em trai từng mắc ung thư tuyến tiền liệt), nên bắt đầu tầm soát sớm hơn, từ khoảng 45 tuổi, thậm chí sớm hơn tùy theo tư vấn của bác sĩ.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng khuyến cáo nam giới không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường như tiểu khó, tiểu đêm nhiều lần, tiểu ra máu hoặc đau vùng xương, mà cần đi khám sớm để được chẩn đoán kịp thời. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp tăng khả năng điều trị khỏi bệnh mà còn góp phần bảo tồn chất lượng cuộc sống lâu dài.