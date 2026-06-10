Tưởng vô hại, 2 gia vị quen thuộc lại âm thầm gây hại gan

Không chỉ rượu bia, một số gia vị quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày cũng có thể gây áp lực lên gan nếu sử dụng quá nhiều.

Trong đó, hai loại gia vị được người Việt dùng phổ biến dưới đây được các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe lá gan.

Muối

Muối cần thiết cho cơ thể nhưng ăn quá mặn có thể ảnh hưởng xấu đến gan, thận và hệ tim mạch. Lượng natri dư thừa làm tăng nguy cơ giữ nước, gây phù nề, đồng thời tạo áp lực cho quá trình đào thải chất chuyển hóa. Ngoài ra, chế độ ăn nhiều muối còn có thể làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người chỉ nên tiêu thụ khoảng 5g muối mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe.

Mắm tôm

Mắm tôm là gia vị được nhiều người yêu thích nhưng thường chứa hàm lượng muối cao. Việc sử dụng quá nhiều có thể làm tăng lượng nitrit trong cơ thể, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn có thể gây hại cho hệ tiêu hóa. Để hạn chế rủi ro, người tiêu dùng nên chọn sản phẩm uy tín và sử dụng với lượng vừa phải.

Mắm tôm là gia vị được nhiều người yêu thích nhưng thường chứa hàm lượng muối cao.

Những thực phẩm khác cũng có thể gây hại cho gan

Bên cạnh việc kiểm soát lượng muối và các loại gia vị đậm vị trong bữa ăn, lựa chọn thực phẩm phù hợp cũng là yếu tố quan trọng giúp duy trì lá gan khỏe mạnh. Một số loại thực phẩm nếu sử dụng thường xuyên hoặc không đúng cách có thể khiến gan phải hoạt động quá tải và làm tăng nguy cơ tổn thương lâu dài.

Thực phẩm bị nấm mốc

Những thực phẩm xuất hiện nấm mốc không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn có thể chứa các độc tố nguy hiểm. Khi đi vào cơ thể, gan phải tăng cường hoạt động để xử lý và loại bỏ các chất độc này. Đáng lo ngại hơn, một số độc tố từ nấm mốc có khả năng gây tổn thương trực tiếp đến tế bào gan và làm gia tăng nguy cơ ung thư nếu tiếp xúc trong thời gian dài.

Thực phẩm giàu chất béo

Chế độ ăn chứa nhiều chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, có thể khiến gan phải làm việc liên tục để chuyển hóa lượng chất béo dư thừa.

Nếu vượt quá khả năng xử lý của cơ thể, chất béo sẽ tích tụ trong gan, dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ. Về lâu dài, bệnh có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Rượu bia và đồ uống có cồn

Rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương gan do quá trình chuyển hóa cồn tạo ra các chất độc hại cho tế bào gan. Việc sử dụng thường xuyên làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan. Để bảo vệ gan, nên hạn chế đồ uống có cồn, đồng thời duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, ít muối và chất béo.