Liên tục thèm đồ chua là dấu hiệu thiếu chất hay cảnh báo gì?

Thèm ăn chua là cảm giác khá phổ biến, nhưng không phải lúc nào cũng đơn thuần do sở thích.

Ngoài tình trạng thiếu chất, cảm giác thèm ăn chua còn có thể liên quan đến thói quen sinh hoạt, tâm lý, nội tiết tố hoặc tình trạng thiếu nước, thiếu khoáng chất. Ảnh: Magnific.

Đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu hụt dưỡng chất hoặc có những thay đổi sức khỏe.

Thèm ăn chua là thiếu chất gì?

Thiếu vitamin C

Một trong những nguyên nhân phổ biến liên quan đến cảm giác thèm đồ chua là tình trạng thiếu vitamin C. Đây là dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ sản sinh collagen và bảo vệ tế bào trước các tác nhân gây hại.

Khi cơ thể không được cung cấp đủ vitamin C, nhiều người có xu hướng tìm đến các loại trái cây có vị chua như cam, chanh, quýt hay bưởi để bù đắp lượng dưỡng chất còn thiếu. Tuy nhiên, việc sử dụng các thực phẩm này cần ở mức vừa phải để tránh gây kích ứng dạ dày.

Rối loạn hoặc thay đổi nội tiết tố

Sự biến động hormone trong cơ thể cũng có thể tác động đến vị giác và làm thay đổi sở thích ăn uống. Tình trạng này thường gặp ở phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc khi mang thai.

Khi nội tiết tố thay đổi, vị giác có thể trở nên nhạy cảm hơn với các món ăn có vị chua. Đây là phản ứng sinh lý khá phổ biến và thường không đáng lo ngại nếu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Căng thẳng, áp lực kéo dài

Căng thẳng và lo âu kéo dài cũng có thể khiến cơ thể thèm đồ chua hơn do hormone cortisol tăng cao, ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân xuất phát từ stress, việc cân bằng tâm lý và nghỉ ngơi hợp lý sẽ hiệu quả hơn là thường xuyên ăn đồ chua.

Thói quen ăn uống thiếu khoa học

Bỏ bữa hoặc ăn uống không đúng giờ cũng có thể khiến cơ thể xuất hiện cảm giác thèm thực phẩm có vị chua. Khi đói, vị giác trở nên nhạy cảm hơn và dễ bị hấp dẫn bởi những món ăn có hương vị đậm đà.

Thèm ăn chua là cảm giác khá phổ biến, nhưng không phải lúc nào cũng đơn thuần do sở thích

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên ăn quá nhiều đồ chua khi bụng rỗng vì có thể làm tăng tiết axit dạ dày, gây cảm giác cồn cào, khó chịu hoặc đau dạ dày.

Nguyên nhân khiến bạn thèm ăn chua

Ngoài tình trạng thiếu chất, cảm giác thèm ăn chua còn có thể liên quan đến thói quen sinh hoạt, tâm lý, nội tiết tố hoặc tình trạng thiếu nước, thiếu khoáng chất. Phụ nữ trong giai đoạn tiền kinh nguyệt và mang thai cũng thường có xu hướng thích đồ chua hơn bình thường. Nếu tình trạng này kéo dài hoặc đi kèm các dấu hiệu bất thường, nên theo dõi sức khỏe và thăm khám khi cần thiết.

Thèm ăn chua có phải dấu hiệu mang thai không?

Thèm ăn chua là dấu hiệu khá phổ biến ở phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu do sự thay đổi nội tiết tố. Tuy nhiên, cảm giác này không phải lúc nào cũng liên quan đến thai kỳ mà còn có thể xuất phát từ thiếu chất, căng thẳng hoặc sở thích ăn uống. Nếu nghi ngờ mang thai, chị em nên theo dõi thêm các dấu hiệu như chậm kinh, buồn nôn, mệt mỏi hoặc sử dụng que thử thai để kiểm tra chính xác.

Thèm ăn chua có tốt không?

Ăn thực phẩm chua với lượng hợp lý có thể giúp bổ sung vitamin C, chất chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, kích thích vị giác và hỗ trợ tiêu hóa. Với phụ nữ mang thai, đồ chua còn giúp giảm cảm giác buồn nôn trong giai đoạn đầu thai kỳ. Tuy nhiên, ăn quá nhiều có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và men răng, vì vậy cần sử dụng ở mức vừa phải.

Tác hại khi ăn quá nhiều đồ chua

Dù có nhiều lợi ích, ăn quá nhiều đồ chua có thể gây tăng tiết axit dạ dày, làm tổn thương niêm mạc dạ dày và gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, axit trong thực phẩm chua còn làm bào mòn men răng, gây ê buốt, đồng thời có thể dẫn đến đầy bụng, khó tiêu. Với người mắc viêm loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản, việc tiêu thụ nhiều đồ chua có thể khiến các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Cách bổ sung dinh dưỡng khi thường xuyên thèm chua

Nếu thường xuyên thèm đồ chua, bạn nên ưu tiên các thực phẩm lành mạnh như cam, bưởi, kiwi, dâu tây để bổ sung vitamin C và tăng cường sức đề kháng. Đồng thời, duy trì chế độ ăn cân đối, uống đủ nước và hạn chế các món chua chế biến sẵn chứa nhiều muối, đường hoặc chất bảo quản. Nếu cảm giác thèm chua kéo dài hoặc đi kèm các dấu hiệu bất thường, nên thăm khám để kiểm tra sức khỏe.