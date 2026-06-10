Suýt vỡ tử cung vì uống đến 20 viên thuốc phá thai

Tự mua thuốc phá thai về uống khi thai đã 31 tuần, cô gái trẻ nhập viện với tình trạng đau bụng, ra máu âm đạo và nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, một thai phụ 20 tuổi đã tự uống thuốc phá thai khi thai 31 tuần, suýt gây hậu quả nghiêm trọng cho cả mẹ và con. Ảnh: Elbalad.

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một trường hợp sản khoa đặc biệt khiến nhiều bác sĩ không khỏi trăn trở.

Bệnh nhân là nữ, 20 tuổi, nhập viện khi thai đã được xác định khoảng 31 tuần tuổi. Qua khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết chỉ mới phát hiện mình mang thai khoảng một tuần trước khi đến viện.

Sau khi biết bản thân mang thai, do thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản và không đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, tư vấn, thai phụ đã tự mua thuốc phá thai về sử dụng tại nhà. Không thấy kết quả như mong muốn, người bệnh tiếp tục uống thêm thuốc, tổng cộng khoảng 10 viên.

Khi nhập viện, thai phụ có biểu hiện đau bụng và ra máu âm đạo. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận sản phụ đã xuất hiện tình trạng chuyển dạ sớm, thai suy và nguy cơ dọa vỡ tử cung. Đây đều là những biến chứng sản khoa nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

May mắn, người bệnh được các bác sĩ can thiệp khẩn cấp. Hiện sức khỏe người mẹ ổn định, em bé tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa Sơ sinh.

Các chuyên gia cho biết đây không phải trường hợp cá biệt. Thực tế, nhiều người trẻ vẫn còn thiếu kiến thức về mang thai, sức khỏe sinh sản và các biện pháp tránh thai an toàn. Không ít trường hợp lựa chọn tìm kiếm thông tin trên mạng hoặc tự xử lý tại nhà thay vì đến cơ sở y tế để được tư vấn chuyên môn.

Trước đó, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cũng tiếp nhận cấp cứu chị N.T.H., trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ, trong tình trạng nguy kịch sau khi tự ý sử dụng thuốc phá thai mua trên mạng.

Theo người nhà, bệnh nhân đang mang thai lần thứ tư. Do không đến cơ sở y tế thăm khám, chị tự mua thuốc phá thai không rõ nguồn gốc trên mạng và sử dụng tại nhà mà không có chỉ định hay theo dõi của bác sĩ. Trong vòng 2 ngày, bệnh nhân đã uống khoảng 20 viên thuốc.

Sau đó, sức khỏe người phụ nữ diễn biến xấu nhanh chóng với các triệu chứng đau bụng dữ dội, chảy máu âm đạo ồ ạt và sốt cao.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân mang thai 16 tuần, bị thiếu máu nặng, băng huyết, tim thai âm tính, rau bong non và sốt tới 39,9 độ C. Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ dẫn đến sốc mất máu, nhiễm trùng nặng và tử vong.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy thai và cắt toàn bộ tử cung để cứu tính mạng người bệnh. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được truyền khoảng 5,5 lít máu và các chế phẩm máu.

Khi phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận tử cung của bệnh nhân đã bị vỡ, kèm khối tụ máu lớn trong vùng chậu. Sau 11 ngày điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh dần ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ nhận định đây là hậu quả nặng nề của việc tự ý sử dụng thuốc phá thai không rõ nguồn gốc, không được thăm khám và theo dõi y tế.

Từ các trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khuyến cáo mỗi người cần chủ động trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai an toàn cũng như ý thức trách nhiệm trong quan hệ tình dục.

Khi mang thai, phụ nữ cần được thăm khám và theo dõi định kỳ tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn đầy đủ về tình trạng thai kỳ và các phương án chăm sóc phù hợp.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc hoặc áp dụng bất kỳ phương pháp chấm dứt thai kỳ nào khi chưa được thăm khám và có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến mang thai, kế hoạch hóa gia đình hoặc sức khỏe sinh sản, người dân nên đến các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn, thăm khám và hướng dẫn chính xác, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.