Gần 900 bệnh nhân ung thư chờ xạ trị ở TP.HCM, có người đợi đến 8 tuần

Nhiều bệnh nhân ung thư phải chờ nhiều tuần mới đến lượt xạ trị do nhu cầu điều trị tăng cao, trong khi một số thiết bị đã cũ và đang chờ được thay thế.

Bệnh nhân ung thư đang được xạ trị đầu cổ. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.BS Lâm Đức Hoàng, Trưởng khoa xạ trị đầu mặt cổ, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết hiện có gần 900 bệnh nhân ung thư đang chờ xạ trị, thời gian chờ dài nhất hiện nay khoảng 8 tuần nhưng đây chỉ là một số trường hợp cá biệt. Phần lớn bệnh nhân được sắp xếp điều trị trong khoảng 4-6 tuần kể từ khi hội chẩn đến khi bắt đầu xạ trị.

"Thời gian chờ chấp nhận được hiện nay là 4-6 tuần. Trong đó, khoảng 2 tuần đầu dành cho các bước chuẩn bị như mô phỏng, lập kế hoạch điều trị và các công đoạn chuyên môn cần thiết", bác sĩ Hoàng nói.

Lý giải nguyên nhân thời gian chờ kéo dài, bác sĩ cho biết số lượng bệnh nhân ung thư cần xạ trị ngày càng tăng trong khi hệ thống máy móc đang chịu áp lực lớn. Một số thiết bị đã cũ và chưa thể thay thế ngay.

Để giảm tải, khoa Xạ trị đã áp dụng nhiều giải pháp chuyên môn như triển khai các phác đồ xạ trị ngắn ngày, xạ trị giảm phân liều, xạ trị áp sát hoặc kết hợp hóa trị đối với những trường hợp phù hợp.

Với các bệnh nhân có nguy cơ bệnh tiến triển nhanh trong thời gian chờ đợi, bác sĩ sẽ cân nhắc hóa trị trước thay vì chờ đến khi được xạ trị.

"Tùy từng trường hợp cụ thể, chúng tôi lựa chọn phương án điều trị phù hợp để hạn chế nguy cơ bệnh diễn tiến trong thời gian chờ", bác sĩ Hoàng cho biết.

Theo bác sĩ Hoàng, một số trường hợp sau phẫu thuật bắt buộc phải chờ vết mổ lành hoàn toàn mới có thể xạ trị. Đây là yêu cầu chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Ngoài áp lực từ số lượng bệnh nhân đông, nhiều người bệnh cũng có xu hướng tập trung điều trị tại cơ sở 2 vì cho rằng đây là cơ sở mới, máy móc hiện đại hơn. Điều này khiến thời gian chờ tại đây kéo dài hơn so với cơ sở 1.

"Thời gian chờ khoảng 8 tuần chủ yếu ghi nhận ở cơ sở 2. Trong khi đó, tại cơ sở 1, thời gian chờ trung bình vẫn ở mức 4-6 tuần theo khuyến cáo chuyên môn", bác sĩ Hoàng nói.

Hiện bệnh viện đang vận hành 11 máy xạ trị, giảm 2 máy so với trước đây do một số thiết bị cũ đã ngừng hoạt động. Trong đó, cơ sở 1 có 5 máy và cơ sở 2 có 6 máy.

Mỗi ngày, toàn bộ hệ thống thực hiện khoảng 700-800 lượt xạ trị. Do đặc thù công việc tiếp xúc với bức xạ, nhân viên xạ trị làm việc theo ca 6 giờ thay vì 8 giờ như thông thường.

Bệnh viện hiện vận hành liên tục 3 ca mỗi ngày, từ 5h đến 23h. Trung bình mỗi máy phục vụ khoảng 90-100 lượt bệnh nhân/ngày, giúp toàn hệ thống đáp ứng khoảng 750-800 lượt điều trị mỗi ngày.

Theo thống kê của bệnh viện, mỗi tuần đơn vị thực hiện hơn 4.000 lượt xạ trị cho bệnh nhân ung thư tại cả hai cơ sở.