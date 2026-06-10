Nuôi chó Phốc sóc bệnh dại, gia chủ bị cắn bất ngờ

Người phụ nữ ở Hà Nội phải tiêm huyết thanh kháng dại sau khi bị chó cảnh của gia đình cắn. Con vật sau đó được xác định dương tính với virus dại.

Vết thương do chó cắn ở một người bệnh. Ảnh: CDC Tuyên Quang.

Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết đã tiến hành giám sát công tác phòng, chống dịch dại tại thôn Cổ Liễn, xã Đoài Phương, nơi vừa ghi nhận một ổ dịch dại trên chó.

Theo báo cáo của UBND xã Đoài Phương, tối 3/6, địa phương nhận được thông tin từ Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội về kết quả xét nghiệm một mẫu chó nghi mắc bệnh dại trên địa bàn cho kết quả dương tính với virus dại.

Qua xác minh, con chó mắc bệnh thuộc hộ gia đình ông N.T.O. ở thôn Cổ Liễn. Đầu tháng 5, gia đình mua một con chó cảnh giống Phốc sóc từ chợ về nuôi.

Khoảng ngày 24-25/5, trong thời gian được thả trong khuôn viên nhà, con vật bị một con chó lạ chạy vào cắn. Vài ngày sau, con chó bắt đầu có biểu hiện bất thường như mệt mỏi, bỏ ăn. Tối 31/5, con vật cắn bà Đ.T.L. (vợ ông O).

Ngay sau khi bị cắn, bà L. đã rửa vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước sạch. Đến sáng 3/6, con chó không còn. Gia đình ban đầu đem chôn nhưng sau đó đào lên để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dại.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, các cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Những người có nguy cơ phơi nhiễm trong gia đình được tiêm huyết thanh kháng dại và điều trị dự phòng theo hướng dẫn của ngành y tế. Trạm Y tế xã cũng lập hồ sơ theo dõi sức khỏe các trường hợp liên quan.

Theo CDC Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 6 ổ dịch dại trên chó tại các xã Hạ Bằng, Đoài Phương, Hòa Lạc và Thạch Thất. Tất cả trường hợp phơi nhiễm đều được điều trị dự phòng kịp thời.

Để kiểm soát dịch bệnh, chính quyền địa phương đã tổ chức tiêu độc khử trùng khu vực phát sinh ổ dịch, tăng cường tuyên truyền về bệnh dại, rà soát tổng đàn chó mèo và tiêm phòng bổ sung cho các vật nuôi chưa được tiêm vaccine. Công tác kiểm tra, xử lý tình trạng chó thả rông tại nơi công cộng cũng được đẩy mạnh.

Theo UBND xã Đoài Phương, đến ngày 30/4, địa phương đã tiêm phòng 4.920/4.920 liều vaccine dại cho đàn chó mèo thuộc diện quản lý, đạt tỷ lệ 100% theo kế hoạch.

Ngành y tế khuyến cáo người dân cần tiêm phòng dại đầy đủ cho chó, mèo và tiêm nhắc lại hàng năm; không thả rông vật nuôi. Khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, sát khuẩn và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị dự phòng. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây từ động vật sang người, có tỷ lệ không qua khỏi gần như 100% khi đã lên cơn dại.