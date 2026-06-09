Giáo sư ung thư tự chữa cho chính mình qua đời

Mắc u nguyên bào thần kinh đệm độ IV, GS Richard Scolyer trở thành bệnh nhân đầu tiên của liệu pháp do chính ông góp phần phát triển.

GS Richard Scolyer, nhà nghiên cứu ung thư nổi tiếng thế giới và là một trong những chuyên gia giải phẫu bệnh ung thư hắc tố có ảnh hưởng nhất toàn cầu, đã qua đời ở tuổi 59 sau gần ba năm chiến đấu với căn bệnh ung thư não mà chính ông gọi là "dạng tồi tệ nhất trong những dạng tồi tệ nhất", ABC News đưa tin.

Sự ra đi của Richard Scolyer khép lại hành trình của một nhà khoa học lỗi lạc, nhưng cũng để lại một dấu ấn hiếm có trong lịch sử y học. Đối mặt với căn bệnh ung thư não gần như vô phương cứu chữa, ông đã trở thành "bệnh nhân số 0" của chính liệu pháp mình góp phần phát triển, dùng cuộc chiến của bản thân để mở đường cho những người đến sau.

Giáo sư Richard Scolyer được vinh danh là "Người Australia của năm" năm 2024. Ảnh: Keana Naughton.

Quyết định táo bạo

Theo The Guardian, tháng 5/2023, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Scolyer nhận chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh đệm độ IV. Đây là dạng ung thư não ác tính nguy hiểm nhất hiện nay. Các bác sĩ tiên lượng ông chỉ còn sống từ 6 đến 8 tháng.

Thế nhưng, thay vì chấp nhận phác đồ điều trị tiêu chuẩn gồm phẫu thuật, xạ trị và hóa trị - vốn gần như không thay đổi suốt hơn hai thập kỷ - ông quyết định bước vào một cuộc thử nghiệm chưa từng có tiền lệ.

"Tôi mắc phải một trong những dạng ung thư não tồi tệ nhất, hiện chưa có cách chữa khỏi. Nhưng tôi không chấp nhận điều đó. Tôi muốn làm điều gì đó để có cơ hội chiến đấu với khối u này", ông từng chia sẻ.

Là người hiểu rõ căn bệnh hơn hầu hết mọi người, Scolyer biết mình đang đối mặt với một bản án tử. Nhưng cũng chính kiến thức và niềm tin vào khoa học khiến ông chọn một con đường khác.

Cùng với cộng sự lâu năm là GS Georgina Long, đồng Giám đốc Viện Ung thư Hắc tố Australia, ông quyết định áp dụng những thành tựu nghiên cứu về ung thư hắc tố vào chính căn bệnh của mình.

Giáo sư Richard Scolyer trong quá trình điều trị bệnh.

Kết quả là Scolyer trở thành bệnh nhân ung thư não đầu tiên trên thế giới được điều trị miễn dịch kết hợp trước phẫu thuật, đồng thời sử dụng vaccine ung thư cá thể hóa. Đây là hướng tiếp cận hoàn toàn trái ngược với điều trị tiêu chuẩn và chưa từng được áp dụng cho bệnh nhân glioblastoma trước đó.

Nhưng liệu pháp táo bạo ấy đã mang lại cho ông khoảng thời gian mà thống kê y khoa cho rằng gần như không thể. Sau phẫu thuật tại Bệnh viện Royal Prince Alfred ở Sydney, Scolyer trải qua sáu tuần xạ trị nhưng không hóa trị. Ông duy trì tình trạng không phát hiện khối u trong suốt 18 tháng.

"Thời gian sống trung bình của những bệnh nhân mắc loại ung thư tôi đang mang chỉ khoảng 12 tháng. Vậy mà hơn hai năm rưỡi sau, tôi vẫn còn sống", ông chia sẻ vào đầu năm 2026. Khi khối u tái phát vào tháng 3/2025, Scolyer vẫn tiếp tục sống như cách ông luôn sống: làm việc, nghiên cứu, tập luyện và không ngừng tạo ra giá trị.

Nhiều đóng góp cho xã hội

Richard Scolyer theo học y khoa tại Đại học Tasmania trước khi chuyển tới Sydney và theo đuổi lĩnh vực ung thư hắc tố, theo Forbes. Trong hơn ba thập kỷ làm việc, Scolyer công bố hơn 1.000 nghiên cứu khoa học được bình duyệt, trở thành một trong những tác giả được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực giải phẫu bệnh ung thư hắc tố.

Ông góp phần xây dựng ngân hàng sinh học ung thư hắc tố lớn nhất thế giới, đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ủy ban Ung thư Mỹ cùng nhiều tổ chức quốc tế khác.

Năm 2009, ông gặp bác sĩ ung thư Georgina Long. Từ đó, bộ đôi này trở thành những người tiên phong trong việc phát triển liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư hắc tố.

Ông luôn thể hiện sự lạc quan trong quá trình mắc bệnh.

Nếu như 15 năm trước, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư hắc tố di căn dưới 5%, thì nhờ những tiến bộ từ các nghiên cứu của họ, con số này đã tăng lên khoảng 55%. Một số bệnh nhân thậm chí được xem là khỏi bệnh. Những đóng góp ấy giúp Scolyer và Long được vinh danh là "Người Australia của năm" năm 2024.

Ngay cả trong những tháng cuối đời, Scolyer vẫn dõi theo từng bước tiến của lĩnh vực ung thư não. Điều khiến ông hạnh phúc nhất là việc chứng kiến liệu pháp mà mình đặt nhiều kỳ vọng bắt đầu được đưa vào thử nghiệm lâm sàng chính thức. Tháng 2/2026, gần ba năm sau chẩn đoán, thử nghiệm đánh giá hiệu quả của liệu pháp miễn dịch kết hợp ở bệnh nhân glioblastoma đã chính thức tuyển người bệnh đầu tiên.

Nếu thành công, phương pháp này có thể làm thay đổi hoàn toàn cách điều trị ung thư não trong tương lai. "Thật ý nghĩa khi có thể để lại một di sản như vậy. Ngay cả khi nó không chữa khỏi cho tôi, nó vẫn giúp chúng ta tiến gần hơn đến việc tìm ra phương pháp chữa trị cho những bệnh nhân khác", ông nói.