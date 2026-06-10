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Sức khỏe

Tình hình nạn nhân nặng nhất vụ tai nạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

  • Thứ tư, 10/6/2026 14:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nạn nhân bị đa chấn thương nặng nhất trong vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và chuẩn bị được phẫu thuật cột sống.

Bác sĩ Trí thăm khám cho nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: BVCC.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 7/6 tại khu vực dốc Km30 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng), Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe của bệnh nhân nặng nhất trong vụ việc đang có những chuyển biến tích cực.

Bệnh nhân là anh G.C. (30 tuổi, ngụ Khánh Hòa), được chuyển từ bệnh viện địa phương đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên viện với sự tham gia của nhiều chuyên khoa như Chấn thương chỉnh hình, Hồi sức cấp cứu, Ngoại gan mật tụy, Ngoại tiết niệu, Ngoại lồng ngực, Chẩn đoán hình ảnh và Ngoại thần kinh.

Qua đánh giá, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dập lách độ IV, gãy ổ cối, gãy cột sống, trật đốt sống D12-L1 và liệt hai chân. Tổn thương dập lách đã được ê-kíp trực xử trí cấp cứu trong đêm, giúp tình trạng người bệnh ổn định.

Sau hội chẩn, bệnh nhân được chuyển đến khoa Ngoại thần kinh để tiếp tục theo dõi và điều trị. TS.BS Trần Minh Trí, Phó khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và có thể trò chuyện bình thường. Các chỉ số sức khỏe ổn định và đang có dấu hiệu tiến triển tích cực.

Tuy nhiên, do còn nhiều tổn thương phức tạp, người bệnh vẫn cần được theo dõi chặt chẽ. Đến sáng 9/6, sau khi thăm khám và đánh giá kết quả các cận lâm sàng chuyên sâu, ê-kíp điều trị dự kiến sẽ phẫu thuật nắn chỉnh, cố định cột sống lưng cho bệnh nhân vào ngày 10/6.

Theo các bác sĩ, việc can thiệp sớm giúp người bệnh có thể xoay trở thuận lợi hơn, hạn chế các biến chứng do nằm lâu và tạo điều kiện cho quá trình phục hồi sau chấn thương.

Vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra rạng sáng 7/6 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến 19 hành khách bị thương. Trong đó, anh G.C. được xác định là trường hợp bị đa chấn thương nặng nhất và được chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu.

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Nguyễn Thuận

tai nạn cao tốc Phan Thiết đa chấn thương tai nạn giao thông

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