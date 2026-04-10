Kỳ tích cứu khách Mỹ thoát 'cửa tử' khi du lịch Sa Pa

Một du khách Mỹ bất ngờ đau ngực, khó thở khi đang du lịch Sa Pa, được chuyển khẩn cấp về Hà Nội và cứu sống nhờ phát hiện sớm bệnh viêm cơ tim.

Thông tin từ Bệnh viện 19-8, Bộ Công an, bệnh nhân là bác sĩ nhãn khoa, cùng vợ (cũng là bác sĩ), hiện sinh sống tại Philippines, sang Việt Nam du lịch. Trong chuyến đi Sa Pa, người này bất ngờ xuất hiện cơn đau tức ngực trái kèm khó thở, không thể nằm đầu bằng.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển về Viện Tim mạch của bệnh viện để cấp cứu. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh mắc viêm cơ tim - một bệnh lý nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Dưới sự chỉ đạo chuyên môn của Phạm Mạnh Hùng, bệnh nhân được điều trị tích cực theo phác đồ phù hợp. Nhờ can thiệp kịp thời, tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt, các triệu chứng dần thuyên giảm.

Vợ chồng du khách Mỹ (mặc áo vàng) được bác sĩ Bệnh viện 19-8 cấp cứu kịp thời. Ảnh: BVCC.

Sau thời gian điều trị, du khách hồi phục tốt, đủ điều kiện xuất viện và trở về nước an toàn, tiếp tục theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của bác sĩ.

Trước khi rời Việt Nam, hai vợ chồng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ Viện Tim mạch. Họ đánh giá cao tinh thần tận tâm, chu đáo và chuyên nghiệp của nhân viên y tế tại đây.

Viêm cơ tim không phải là bệnh hiếm gặp và hoàn toàn có thể xảy ra ở người trẻ, kể cả những người không có bệnh nền. Bệnh thường xuất hiện sau một đợt nhiễm virus như cúm, sốt virus, viêm họng hoặc các nhiễm trùng hô hấp trên.

Điều đáng lo ngại là các triệu chứng ban đầu của viêm cơ tim thường rất nhẹ, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những bệnh lý thông thường. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm như đột tử do tim, đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, suy tim mất bù, rối loạn nhịp tim, nhịp tim nhanh hoặc tắc mạch do cục máu đông.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế sớm nếu xuất hiện một trong các dấu hiệu sau:

Đau tức ngực

Khó thở khi nghỉ ngơi hoặc khi vận động

Hồi hộp, đánh trống ngực

Mệt mỏi bất thường, nhanh xuống sức

Chóng mặt, choáng váng

Đặc biệt, người dân cần lưu ý khi các triệu chứng này xuất hiện sau một đợt sốt, cảm cúm hoặc nhiễm virus. Việc thăm khám kịp thời có ý nghĩa quyết định trong phát hiện sớm viêm cơ tim và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.