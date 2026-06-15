Rau mồng tơi rất bổ nhưng lại là 'đại kỵ' với những người này

Rau mồng tơi là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, đặc biệt vào mùa hè. Không chỉ dễ chế biến và có vị thanh, loại rau dân dã này còn có lợi cho sức khỏe.

Theo Đông y, rau mồng tơi có tính hàn, vị chua nhẹ, không độc, giúp thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu.

Vậy mồng tơi mang lại những tác dụng gì và ai nên sử dụng thường xuyên?

Rau mồng tơi có tác dụng gì?

Theo Đông y, rau mồng tơi có tính hàn, vị chua nhẹ, không độc, giúp thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, làm mát cơ thể và hỗ trợ cải thiện các vấn đề về da như rôm sảy, mụn nhọt. Đồng thời, rau còn có tác dụng nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa và bài tiết, phù hợp sử dụng trong những ngày nắng nóng.

Tại Việt Nam, mồng tơi chủ yếu được dùng làm thực phẩm, phổ biến nhất là nấu canh. Ở Indonesia, rau được dùng hỗ trợ trị táo bón và chăm sóc phụ nữ sau sinh, đồng thời quả còn được dùng tạo màu thực phẩm tự nhiên. Trong khi đó, tại Ấn Độ và Bangladesh, mồng tơi được đánh giá cao nhờ giàu sắt, hỗ trợ phòng thiếu máu, tiêu hóa tốt và có đặc tính chống viêm, lợi tiểu.

Những ai nên ăn rau mồng tơi

Người bị táo bón: Theo Đông y, mồng tơi có tính nhuận tràng, giúp kích thích hoạt động tiêu hóa và hỗ trợ quá trình đào thải của cơ thể. Vì vậy, loại rau này thường được khuyến khích sử dụng đối với người bị táo bón, khó tiêu, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai.

Phụ nữ mang thai: Rau mồng tơi chứa axit folic - dưỡng chất quan trọng giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Ngoài ra, hàm lượng sắt trong rau còn góp phần hỗ trợ quá trình tạo máu, giúp mẹ bầu duy trì sức khỏe và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong thai kỳ.

Người thừa cân, béo phì hoặc mỡ máu cao: Chất nhầy pectin có trong rau mồng tơi giúp hạn chế hấp thu cholesterol tại ruột, hỗ trợ đào thải chất béo ra khỏi cơ thể. Đồng thời, loại rau này còn tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và góp phần cải thiện tình trạng rối loạn mỡ máu.

Người cần hỗ trợ phục hồi vết thương: Dịch nhầy trong rau mồng tơi được cho là có khả năng thúc đẩy quá trình tái tạo mô và hỗ trợ làm lành vết thương, đặc biệt là các tổn thương ngoài da hoặc bỏng nhẹ.

Ai cần thận trọng khi ăn rau mồng tơi?

Người bị sỏi thận: Rau mồng tơi chứa axit oxalic và purin. Nếu tiêu thụ với lượng lớn trong thời gian dài, các chất này có thể làm tăng nồng độ axit uric và canxi oxalat trong nước tiểu, từ đó tạo điều kiện cho sỏi thận hình thành hoặc khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Người đang bị tiêu chảy: Với tính hàn và tác dụng nhuận tràng, rau mồng tơi có thể làm tăng nhu động ruột. Do đó, những người đang bị tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa kèm đi ngoài phân lỏng nên hạn chế sử dụng để tránh khiến triệu chứng trở nên nặng hơn.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, người tiêu dùng nên lựa chọn nguồn rau sạch, có nguồn gốc rõ ràng. Nếu có điều kiện, việc tự trồng rau mồng tơi tại nhà cũng là giải pháp giúp bảo đảm chất lượng thực phẩm và bổ sung nguồn rau xanh an toàn cho gia đình.