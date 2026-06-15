Vỡ gan lúc nửa đêm, bệnh nhân thoát chết ngay tại tuyến xã

Người đàn ông 39 tuổi bị sốc chấn thương nặng, vỡ gan độ III sau tai nạn giao thông đã được các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp và cứu sống ngay tại Cần Giờ trong đêm.

Ê-kíp phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân. Ảnh: Medinet.

Sáng 15/6, Sở Y tế TP.HCM thông tin một trường hợp chấn thương nặng do tai nạn giao thông đã được cấp cứu và phẫu thuật thành công tại cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ đặt tại xã Cần Giờ.

Bệnh nhân là anh L.P.H., nhập viện lúc 21h30 ngày 14/6 trong tình trạng lơ mơ, kích động, huyết áp tụt còn 90/70 mmHg, mạch nhanh 100 lần/phút và có dấu hiệu sốc chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.

Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm cấp cứu và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, ê-kíp trực phát hiện ổ bụng bệnh nhân có nhiều dịch quanh gan và lách, đồng thời ghi nhận gãy xương đòn phải.

Nhận định đây là trường hợp chấn thương bụng kín có nguy cơ xuất huyết nội nghiêm trọng, các bác sĩ đã khẩn trương kích hoạt quy trình hội chẩn từ xa với các chuyên gia ngoại khoa của Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Ngay khi nhận được thông tin, ê-kíp ngoại khoa của Bệnh viện Lê Văn Thịnh phối hợp với các bác sĩ đang trực tại cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ triển khai ca mổ.

Đến 22h40, cuộc phẫu thuật được tiến hành. Sau hơn 2 giờ 30 phút, ca mổ kết thúc lúc 1h15 ngày 15/6.

Kết quả phẫu thuật cho thấy bệnh nhân bị chảy máu ổ bụng do vỡ gan độ III, rách giường túi mật trên nền chấn thương bụng kín, kèm gãy xương đòn phải. Nhờ được chẩn đoán sớm, hồi sức tích cực và phẫu thuật kịp thời ngay tại chỗ, người bệnh đã qua cơn nguy kịch.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trước đây những trường hợp tương tự thường phải chuyển đến các bệnh viện tuyến cuối trong nội thành. Tuy nhiên, với sự hiện diện của cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ tại Cần Giờ cùng cơ chế hỗ trợ chuyên môn từ xa và điều động chuyên gia khi cần thiết, nhiều ca cấp cứu nặng hiện có thể được xử trí ngay tại địa phương, tận dụng hiệu quả "thời gian vàng" để cứu sống người bệnh.

Sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động, cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ không chỉ đảm nhận công tác khám chữa bệnh thường quy cho người dân Cần Giờ mà còn từng bước nâng cao năng lực tiếp nhận, xử trí các trường hợp cấp cứu nặng, góp phần giảm tải cho các bệnh viện trung tâm và rút ngắn thời gian vận chuyển người bệnh.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá thành công của ca cấp cứu này tiếp tục khẳng định hiệu quả chiến lược phát triển hệ thống y tế thành phố theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Việc đưa năng lực chuyên môn đến gần người dân hơn giúp tăng cơ hội cứu sống trong các tình huống khẩn cấp, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.