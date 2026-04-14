Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi dấu chặng đường hơn 40 năm phát triển, đồng thời khẳng định vị thế cơ sở chuyên khoa ung bướu đầu ngành.

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạnh Nhất. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 14/4, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động quý I/2026. Dịp này, bệnh viện đã trang trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; đồng thời công bố quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Báo cáo tại hội nghị ghi nhận trong quý I/2026, tổng số lượt khám tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM có sự điều chỉnh nhẹ (giảm 8% so với cùng kỳ), đạt gần 23% kế hoạch năm. Sự thay đổi này chủ yếu xuất phát từ việc áp dụng phương thức thống kê công khám mới từ đầu năm.

Tuy nhiên, năng lực tiếp nhận và điều trị chuyên sâu tại đơn vị tiếp tục được đẩy mạnh để đáp ứng nhu cầu của người dân. Cụ thể, số lượt bệnh nhân điều trị nội trú ghi nhận hơn 1.600 lượt tăng thêm (tương ứng 13%), trong khi điều trị ngoại trú cũng tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ số chuyên môn nòng cốt như phẫu thuật, xạ trị ngoài, xạ trị áp sát và điều trị nội khoa đều duy trì tiến độ ổn định, đạt khoảng 21-23% kế hoạch năm. Để tối ưu hóa nguồn lực và giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh, bệnh viện đã triển khai đồng bộ các giải pháp như tổ chức khám ngoài giờ, tăng cường dịch vụ theo yêu cầu, đồng thời duy trì hoạt động phẫu thuật và xạ trị vào cả hai ngày cuối tuần.

Trong quý, đơn vị đưa vào hoạt động Đơn vị tiêm chủng thuộc khoa Tầm soát ung thư, đồng thời xây dựng đề án thành lập Đơn vị Điện quang can thiệp và Đơn vị Huấn luyện - Đào tạo. Công tác chuyên môn tiếp tục được củng cố thông qua đào tạo, tập huấn, hoàn thiện quy trình kỹ thuật. Bệnh viện cũng hoàn tất hồ sơ xin cấp lại giấy phép hoạt động do thay đổi địa chỉ, rà soát danh mục kỹ thuật theo quy định mới và bổ sung các danh mục liên quan.

Về bảo hiểm y tế, bệnh viện triển khai nhiều hoạt động giám định, giải trình thanh toán, rà soát dữ liệu và ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2026 với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Song song đó, bệnh viện phối hợp tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ bệnh nhân cả về vật chất lẫn tinh thần trong dịp Tết, duy trì hoạt động truyền thông, câu lạc bộ bệnh nhân với các chủ đề liên quan điều trị ung thư và vai trò của vaccine.

Sang quý II, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn với mục tiêu trọng tâm là tối ưu hóa quy trình, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh tại khu vực ngoại khoa và xạ trị. Song song đó, đơn vị sẽ đẩy mạnh đào tạo kỹ thuật phẫu thuật nội soi robot và tăng cường chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới.

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chụp hình cùng Huân chương lao động hạnh Nhất. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Đáng chú ý, trong công tác Bảo hiểm y tế (BHYT), bệnh viện đang chủ động chuẩn bị các phương án triển khai quy định mới (có hiệu lực từ ngày 1/7) về mức hưởng 50% đối với khám bệnh ngoại trú tại các cơ sở chuyên sâu. Công tác kiểm soát chi phí và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán cũng được thắt chặt nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tham gia BHYT.

Phát biểu tại sự kiện, bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Triệu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết việc bệnh viện đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý, ghi nhận chặng đường hơn 40 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vai trò cơ sở chuyên khoa đầu ngành ung bướu của thành phố và cả nước.

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời xây dựng môi trường y tế chuyên nghiệp, nhân văn, lấy người bệnh làm trung tâm.

TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, chia sẻ việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là một dấu mốc đặc biệt ý nghĩa, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ y bác sĩ.

"Phần thưởng cao quý này ghi nhận hành trình bền bỉ của bệnh viện qua nhiều giai đoạn gian khó: từ những ngày cơ sở vật chất còn sơ khai, cho đến nỗ lực xây dựng, vận hành hiệu quả cơ sở 2 và tinh thần xả thân điều trị trong giai đoạn đại dịch Covid-19", bác sĩ Tuấn bày tỏ.

Hướng tới tương lai, lãnh đạo bệnh viện khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, điều trị. Mục tiêu là không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.