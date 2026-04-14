Ca nhiễm giun lươn nhập viện khiến bác sĩ cũng ngỡ ngàng

Bệnh nhân 62 tuổi bị áp xe phổi, khó thở kéo dài dù đã điều trị trước đó. Xét nghiệm sau đó phát hiện ông bị nhiễm giun lươn.

Bệnh nhân nam, 62 tuổi (trú tại Quảng Yên), có tiền sử bệnh thận mạn và tăng huyết áp. Trước đó, người bệnh được chẩn đoán áp xe phổi tại bệnh viện tuyến trung ương, đã điều trị kháng sinh và dẫn lưu ổ áp xe.

Tuy nhiên, sau khi chuyển về tuyến dưới, bệnh nhân tiếp tục xuất hiện các triệu chứng như đau tức ngực âm ỉ, khó thở tăng dần, mệt mỏi và ăn uống kém. Bệnh nhân tiếp tục đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba (Phú Thọ) để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bàn chân của người nhiễm giun lươn. Ảnh: Science Direct.

Sau khi khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân giảm thông khí ở 1/2 đáy phổi phải. Dấu hiệu này cho thấy phổi phải của bệnh nhân bị tổn thương nặng.

Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân có tổn thương đông đặc tạo hang ở thùy dưới phổi phải. Tổn thương này kèm theo hoại tử và xơ hóa co kéo. Ngoài ra, kết quả chẩn đoán cũng ghi nhận bệnh nhân bị tràn dịch và tràn khí khu trú ở vùng đáy phổi phải. Lớp dịch dày khoảng 40 mm và bên trong có nhiều bóng khí, kèm theo tình trạng dày dính màng phổi.

Trước diễn biến này, các bác sĩ đã tiến hành dẫn lưu ổ áp xe, thu được khoảng 700 ml dịch mủ màng phổi. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với giun lươn. Đây là loại ký sinh trùng có thể gây bệnh nặng, đặc biệt ở người có bệnh nền mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch. Sau hơn 20 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Giun lươn là một loại giun tròn ký sinh có tên khoa học là Strongyloides stercoralis, gây bệnh giun lươn ở người. Loại ký sinh trùng này thường lây truyền qua đất bị nhiễm bẩn, khi ấu trùng xâm nhập qua da, theo đường máu đến phổi rồi di chuyển xuống ruột non để sinh trưởng.

Trong cơ thể, giun lươn có thể tồn tại kéo dài và gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan như da, hệ tiêu hóa, phổi và thậm chí là hệ thần kinh trung ương. Ở những trường hợp nặng, đặc biệt ở người cao tuổi, người có bệnh nền mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch, nhiễm giun lươn có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, áp xe phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết, thậm chí tử vong.

Trường hợp bệnh nhân trên được xác định là một ca áp xe phổi điển hình liên quan đến nhiễm giun lươn.

Bác sĩ Nguyễn Huy Dương, khoa Nội - Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn, cho biết người nhiễm giun lươn thường có những biểu hiện không điển hình, dễ gây nhầm lẫn với dị ứng hoặc các bệnh lý tiêu hóa.

Nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời, bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, viêm phổi nặng, hội chứng tăng nhiễm hoặc giun lươn lan tỏa, đe dọa tính mạng, đặc biệt ở người suy giảm miễn dịch.

Bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện tình trạng ngứa dai dẳng, nổi mẩn tái phát nhiều lần và điều trị thông thường không dứt điểm, người dân nên đến các cơ sở y tế có đủ năng lực xét nghiệm để được thăm khám và chẩn đoán chính xác, tránh tự ý điều trị kéo dài khi chưa xác định rõ nguyên nhân.