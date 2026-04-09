Người đàn ông nhiễm cùng lúc sán dây chó và giun đũa

Sau hơn 2 tháng điều trị tại nhiều cơ sở y tế nhưng không tìm ra nguyên nhân, người đàn ông được xác định nhiễm cùng lúc sán dây chó và giun đũa chó mèo.

Nuôi chó mèo nhưng không tẩy giun, người đàn ông nhiễm cùng lúc 2 loại ký sinh trùng. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân B.T.T. (66 tuổi, trú tại xã An Khánh, thành phố Hải Phòng) không có tiền sử bệnh lý về da. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng gần đây, tình trạng ngứa xuất hiện đột ngột, ban đầu ở vùng đầu, tay, chân, sau đó lan ra toàn thân. Bệnh nhân đã sử dụng nhiều loại thuốc nhưng không thuyên giảm.

Trong quá trình tìm nguyên nhân, bệnh nhân đã chủ động thăm khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế tuyến Trung ương với các hướng tiếp cận chuyên khoa khác nhau.

Tại một cơ sở chuyên khoa huyết học, bệnh nhân được đánh giá có tình trạng thiếu máu và được thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bao gồm chọc tủy xương nhằm tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, các bác sĩ chưa ghi nhận được bệnh lý cụ thể. Sau 4 ngày điều trị nội trú, bệnh nhân được cho ra viện và tiếp tục theo dõi.

Sau đó, bệnh nhân chuyển đến cơ sở chuyên khoa da liễu, được điều trị theo hướng bệnh lý da liễu bằng thuốc uống và thuốc bôi ngoài da, song triệu chứng ngứa chưa cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân tiếp tục quay lại cơ sở huyết học để thực hiện thêm các thăm dò chuyên sâu như sinh thiết da và điều trị nội trú trong 10 ngày.

Tuy nhiên, do tính chất bệnh lý diễn biến phức tạp, triệu chứng vẫn kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ và sinh hoạt hàng ngày, có thời điểm người bệnh phải sử dụng thuốc ngủ hỗ trợ.

Sau hơn 2 tháng điều trị nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân, bệnh nhân được người nhà giới thiệu đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương. Tại đây, qua thăm khám lâm sàng kết hợp các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ đã xác định bệnh nhân nhiễm đồng thời hai loại ký sinh trùng là sán dây chó và giun đũa chó mèo.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Vũ Tiến Vượng, Trưởng khoa Khám bệnh, qua khai thác yếu tố dịch tễ cho thấy bệnh nhân không có thói quen ăn đồ tái, gỏi hay rau sống. Tuy nhiên, gia đình có nuôi vật nuôi nhưng chưa thực hiện tẩy giun, tiêm phòng định kỳ.

“Ngứa mạn tính, lan tỏa toàn thân và không đáp ứng với điều trị thông thường là dấu hiệu cần nghĩ đến các nguyên nhân toàn thân, trong đó có ký sinh trùng. Việc chẩn đoán đòi hỏi phải mở rộng hướng tiếp cận, không chỉ dừng lại ở bệnh da liễu đơn thuần mà cần phối hợp thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu”, bác sĩ Vượng nhấn mạnh.

Sau khi được chẩn đoán đúng nguyên nhân, bệnh nhân đã được điều trị theo phác đồ phù hợp. Hiện tình trạng ngứa đã cải thiện rõ rệt, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và đánh giá thêm bằng các xét nghiệm chuyên sâu.

Các bác sĩ cho biết, tình trạng ngứa kéo dài, đặc biệt là ngứa toàn thân không rõ nguyên nhân, có thể liên quan đến nhiều bệnh lý như nhiễm ký sinh trùng, bệnh gan mật, thận, dị ứng, nấm da, bệnh lý huyết học và các bệnh lý toàn thân khác.

Để phòng tránh và phát hiện bệnh sớm, người dân cần lưu ý:

Khi có biểu hiện ngứa kéo dài trên 2 tuần, không rõ nguyên nhân, cần đi khám chuyên khoa, tránh tự ý điều trị.

Tẩy giun định kỳ 6 tháng/lần, đặc biệt với gia đình có nuôi chó, mèo.

Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với vật nuôi.

Thực hiện ăn chín, uống sôi; hạn chế sử dụng thực phẩm tái, sống.

Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt đối với người cao tuổi để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn.