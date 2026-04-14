Đau dạ dày có nên uống cà phê?

Cà phê giúp tăng tỉnh táo nhưng có thể gây khó chịu với người đau dạ dày.

Tuy nhiên, nếu chọn đúng loại, liều lượng và thời điểm uống, người bệnh vẫn có thể duy trì thói quen này mà hạn chế kích ứng, bảo vệ hệ tiêu hóa.

Cách uống cà phê cho người đau dạ dày: Nên chọn loại cà phê nào?

Chọn cà phê có độ axit thấp

Mức độ axit của cà phê thường dao động trong khoảng pH 4,85-5,13 tùy loại. Cà phê pha nóng thường có độ axit cao hơn so với cà phê pha lạnh. Vì vậy, người đau dạ dày có thể ưu tiên cà phê pha lạnh để giảm nguy cơ kích ứng.

Bên cạnh đó, cà phê trồng ở vùng có độ cao thấp hoặc áp dụng phương pháp sấy khác nhau cũng có xu hướng ít axit hơn, giúp dịu nhẹ hơn với dạ dày.

Ưu tiên cà phê rang đậm

Cà phê rang đậm có màu sẫm hơn và thường ít gây kích thích axit dạ dày so với rang vừa. Nguyên nhân là loại cà phê này chứa nhiều NMP - hợp chất có khả năng trung hòa axit, đồng thời giảm hàm lượng C5HT và axit chlorogenic (CGA), vốn có thể kích thích tiết dịch vị.

Nhờ tỷ lệ NMP cao hơn, cà phê rang đậm thường ít gây ợ nóng và khó chịu, phù hợp hơn với người có dạ dày nhạy cảm.

Thêm sữa để giảm kích thích

Khi thêm sữa vào cà phê, protein trong sữa có thể liên kết với CGA - hợp chất làm tăng tiết axit dạ dày. Điều này khiến cơ thể hấp thu CGA chậm hơn, từ đó giảm nguy cơ kích ứng và giúp dễ tiêu hóa hơn.

Uống cà phê đúng thời điểm, đặc biệt là sau khi ăn và tránh lúc đói, không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn hương vị mà còn góp phần bảo vệ dạ dày.

Thử các loại cà phê khác nhau

Một số loại cà phê đặc biệt như cà phê lên men kép hoặc cà phê xanh được cho là có hương vị nhẹ và dễ uống hơn:

Cà phê lên men kép: Được ngâm hai lần giúp giảm vị đắng, tạo cảm giác dịu hơn. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng rõ ràng về khả năng giảm axit.

Cà phê xanh: Chưa qua rang, giữ nguyên lượng CGA và NMP tự nhiên, có thể nhẹ hơn với dạ dày nhưng hiệu quả còn tùy từng người.

Thời điểm uống cà phê thích hợp khi bị đau dạ dày

Thời điểm uống cà phê cũng ảnh hưởng trực tiếp đến phản ứng của dạ dày và mức độ tiết axit.

Uống cùng hoặc sau bữa ăn

Người đau dạ dày nên uống cà phê trong hoặc sau bữa ăn nhẹ. Khi dạ dày đã có thức ăn, axit tiết ra sẽ phục vụ quá trình tiêu hóa, giúp giảm kích ứng niêm mạc. Ngược lại, uống cà phê lúc bụng đói có thể làm tăng tiết axit chlorogenic và axit citric, gây ợ nóng, đau bụng hoặc trào ngược dạ dày thực quản.

Tránh uống ngay khi vừa thức dậy

Buổi sáng sớm là thời điểm hormone cortisol tăng cao để giúp cơ thể tỉnh táo tự nhiên. Uống cà phê ngay lúc này có thể làm rối loạn nhịp hormone, khiến cơ thể dễ phụ thuộc caffeine và tăng cảm giác căng thẳng.

Thời điểm uống phù hợp

Thời gian lý tưởng là sau bữa sáng khoảng 30 - 60 phút hoặc sau bữa trưa, khi hệ tiêu hóa đã hoạt động ổn định.

Uống cà phê đúng thời điểm, đặc biệt là sau khi ăn và tránh lúc đói, không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn hương vị mà còn góp phần bảo vệ dạ dày, hạn chế nguy cơ kích ứng và rối loạn tiêu hóa.