TP.HCM ra quân khám sức khỏe cho 15 triệu dân: 64,3% người có bệnh

Hàng chục nghìn người dân đã đổ về các trạm y tế trong ngày đầu TP.HCM ra quân khám sức khỏe quy mô toàn thành phố. Trong đó, hơn 64% người khám được phát hiện có bệnh.

Sáng sớm, không khí tại Nhà thi đấu phường Bình Phú khẩn trương hơn hẳn ngày thường. Không chỉ có người dân xếp hàng chờ đến lượt khám sức khỏe, các đội y tế lưu động với "túi y tế thông minh" cũng tất bật đi sâu vào các con hẻm, đến tận nhà những cụ già neo đơn để khám bệnh.

Đây là một phần trong chiến dịch khám sức khỏe tầm soát cho 15 triệu dân mà TP.HCM vừa chính thức khởi động. Đợt ra quân này được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay.

TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe toàn dân, mục tiêu là gần 15 triệu dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí trong năm 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

"Bác sĩ về tận nơi khám miễn phí, tôi mừng lắm"

Tại một căn nhà nhỏ trên địa bàn phường Bình Phú, bà Nguyễn Thị Kiều (64 tuổi) xúc động khi thấy đội ngũ y bác sĩ gõ cửa. Bà Kiều vốn bị tiểu đường hơn 10 năm nay, kèm theo chứng đau khớp hành hạ. Bình thường, bà phải tự bắt xe buýt đến bệnh viện để thăm khám.

"Nghe phường thông báo có bác sĩ về tận nơi khám miễn phí, tôi mừng lắm. Mình già rồi, đi lại khó khăn, giờ được bác sĩ đo huyết áp, thử đường huyết ngay tại chỗ, còn được tặng quà, cảm thấy rất phấn khởi và yên tâm", bà Kiều chia sẻ.

Qua thăm khám, bác sĩ Trần Thanh Vũ, quản lý khoa khám bệnh Trạm Y tế phường Bình Phú, nhận định dù huyết áp ổn định nhưng chỉ số đường huyết của bà vẫn cao.

Bác sĩ Vũ đang khám cho bà Kiều tại nhà. Ảnh: Duy Hiệu.

Nguyên nhân được xác định là thói quen dùng cà phê gói chứa nhiều đường. Ngay lập tức, bà Kiều được tư vấn thay đổi lối sống và hẹn lịch tái khám sau một tuần để kiểm tra lại.

Trường hợp của bà Kiều là minh chứng cho hiệu quả của các Đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại nhà. Mỗi đội lưu động gồm 14-16 người, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng và các cộng tác viên địa phương. Họ không chỉ mang theo ống nghe, máy đo huyết áp mà còn được trang bị “túi y tế thông minh” kết nối với ứng dụng Dr. Care 247. Mọi dữ liệu về SpO2, đường huyết, mỡ máu... của người dân sẽ được cập nhật trực tiếp lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

"Nhóm ưu tiên của chúng tôi là người cao tuổi, người yếu thế, khuyết tật hoặc sống neo đơn. Chúng tôi đến để chăm sóc toàn diện, đảm bảo không một ai bị bỏ lại phía sau trong chiến dịch này", bác sĩ Vũ cho biết.

Hiện, đội y tế phường Bình Phú đang được chọn làm mô hình mẫu để hướng dẫn các địa phương khác. Dự kiến, mô hình khám sức khỏe tận nhà sẽ được duy trì đều đặn 2-3 buổi/tuần tại mỗi địa bàn dân cư.

Nhưng con số "biết nói" trong ngày ra quân

Trong ngày đầu tiên, 103 bệnh viện và trung tâm y tế đã đồng loạt ra quân tại 168 phường, xã. Thống kê nhanh từ Sở Y tế TP.HCM cho thấy có 29.687 lượt người tham gia khám. Đáng chú ý, kết quả sàng lọc ban đầu phản ánh một thực trạng đáng lo ngại, có đến 19.088 trường hợp (chiếm 64,3%) được ghi nhận có vấn đề về sức khỏe.

Trong đó, 10.634 người được yêu cầu tiếp tục theo dõi tại trạm y tế địa phương. Có 8.447 trường hợp có dấu hiệu bệnh lý nặng hơn, được chỉ định khám chuyên khoa hoặc chuyển tuyến điều trị.

Nhóm bệnh mạn tính không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... vẫn là "sát thủ thầm lặng" hàng đầu khi chiếm tới 16.175 lượt khám. Hơn 7.100 trường hợp sau khi sàng lọc đã được đưa vào danh sách quản lý theo dõi lâu dài.

Bên cạnh các bệnh phổ biến, chiến dịch còn mở rộng tầm soát sang nhiều chuyên khoa như ung thư, phụ sản, mắt, răng hàm mặt, da liễu và viêm gan. Việc phát hiện sớm các bất thường giúp người dân có cơ hội "vàng" để can thiệp kịp thời trước khi bệnh chuyển sang giai đoạn biến chứng phức tạp.

Đông đảo người dân đến tầm soát sức khỏe trong ngày đầu ra quân của chiến dịch. Ảnh: Duy Hiệu.

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho rằng tỷ lệ hơn 64% người khám có vấn đề sức khỏe không nằm ngoài dự đoán.

"Đây là lần đầu tiên triển khai quy mô lớn, những người có nguy cơ cao thường ưu tiên được khám trước. Nhiều người lao động trước nay không có điều kiện khám định kỳ, nên khi tầm soát, tỷ lệ phát hiện bệnh cao là phù hợp thực tế," ông Thượng nhận định.

Theo Giám đốc Sở Y tế, việc "phủ sóng" khám sức khỏe cho 15 triệu dân trong năm 2026 là một quyết tâm chính trị lớn của lãnh đạo thành phố. Chiến dịch này nhắm đến ba mục tiêu cốt lõi:

Phát hiện sớm: Giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng, từ đó giảm chi phí điều trị cho người dân và xã hội.

Phân luồng hiệu quả: Những bệnh nhẹ, mạn tính ổn định sẽ được quản lý ngay tại trạm y tế xã, phường, thay vì dồn lên các bệnh viện tuyến đầu.

Quản lý sức khỏe theo vòng đời: Xây dựng hệ thống dữ liệu số hóa để theo dõi sức khỏe từng cá nhân một cách liên tục.

Về lo ngại số lượng bệnh nhân sẽ tăng đột biến gây áp lực cho hệ thống điều trị sau tầm soát, lãnh đạo ngành y tế khẳng định đã có phương án. Các bệnh viện được yêu cầu tăng cường phòng tư vấn. Về chi phí, phần lớn đã được bảo hiểm y tế chi trả. Về lâu dài, khi bệnh được kiểm soát từ tuyến cơ sở, áp lực tại các bệnh viện lớn chắc chắn sẽ giảm xuống.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM tặng quà cho người dân đến khám tầm soát. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngành y tế TP.HCM cũng đang khẩn trương hoàn thiện các dự thảo trình HĐND TP.HCM để ban hành cơ chế, chính sách và bố trí kinh phí riêng, hướng tới mục tiêu mọi người dân thành phố đều được khám sức khỏe miễn phí định kỳ.

Chiến dịch lần này không đơn thuần là một đợt ra quân rầm rộ, mà là bước đi chiến lược trong lộ trình xây dựng một hệ thống y tế chủ động. Ở đó, trạm y tế không còn là nơi chỉ để tiêm chủng hay cấp thuốc thông thường, mà trở thành "người gác cổng" thực thụ cho sức khỏe của hàng triệu người dân TP.HCM.