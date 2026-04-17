Hôm nay, TP.HCM chính thức khám sức khỏe miễn phí cho 15 triệu dân

Người dân TP.HCM chính thức bước vào đợt khám sức khỏe, tầm soát bệnh quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 101 bệnh viện tham gia, triển khai đồng loạt tại 168 trạm y tế.

Người dân TP.HCM sẽ được khám, tầm soát bệnh miễn phí. Ảnh: Phương Lâm.

Sáng 17/4, TP.HCM đồng loạt ra quân triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí, khám sàng lọc và tầm soát bệnh cho người dân trên toàn địa bàn. Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức một đợt khám quy mô lớn, hướng đến mục tiêu quản lý sức khỏe chủ động, liên tục cho gần 15 triệu dân trong một siêu đô thị.

Chương trình không chỉ tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế đa chuyên khoa ngay tại nơi cư trú, mà còn là bước khởi đầu cho chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW.

Ưu tiên người cao tuổi, công nhân và nhóm nguy cơ cao

Trong đợt triển khai lần này, ngành y tế TP.HCM xác định rõ các nhóm đối tượng cần được ưu tiên tiếp cận dịch vụ khám, tầm soát. Trọng tâm là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người lao động tự do, công nhân, người yếu thế và các nhóm có nguy cơ cao nhưng ít có điều kiện khám sức khỏe định kỳ.

Theo Sở Y tế TP.HCM việc đưa dịch vụ y tế đến tận trạm y tế phường, xã giúp xóa bỏ rào cản về chi phí, thời gian và khoảng cách, đặc biệt với những người vốn ít tiếp cận hệ thống khám chữa bệnh.

Danh mục bệnh lý được tầm soát trong chương trình cũng được xây dựng theo hướng thiết thực, bám sát mô hình bệnh tật tại đô thị lớn. Trong đó, các bệnh không lây nhiễm chiếm tỷ trọng lớn, bao gồm:

Bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp

Đái tháo đường và các rối loạn nội tiết

Bệnh hô hấp mạn tính như hen, COPD

Các bệnh cơ xương khớp

Bệnh lý tiêu hóa, trào ngược dạ dày

Các bệnh về mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt.

Bên cạnh đó, chương trình đặc biệt chú trọng tầm soát ung thư, một trong những gánh nặng y tế hàng đầu hiện nay. Các bệnh lý ung thư được ưu tiên tầm soát gồm ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư tuyến giáp và một số ung thư phổ biến khác.

Đáng chú ý, hoạt động tầm soát ung thư cổ tử cung được triển khai riêng tại 16 phường, xã, hướng đến phụ nữ lao động tự do và nữ công nhân tại các nhà máy. Đây là nhóm đối tượng dễ bị bỏ sót trong các chương trình chăm sóc sức khỏe trước đây.

Dịp này, TP.HCM ra mắt Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngoài ra, trẻ em cũng là nhóm được quan tâm, với các nội dung khám và sàng lọc như tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng, béo phì, sức khỏe tâm thần và chức năng hô hấp. Điều này cho thấy chương trình không chỉ tập trung vào điều trị bệnh mà còn hướng đến phát hiện sớm nguy cơ ngay từ giai đoạn đầu đời.

Không dừng lại ở việc khám, toàn bộ kết quả tầm soát sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân. Sau đó, trạm y tế sẽ phân loại nguy cơ, lập danh sách quản lý và tổ chức theo dõi định kỳ hoặc chuyển tuyến khi cần thiết, đảm bảo nguyên tắc phát hiện sớm - can thiệp sớm - quản lý liên tục.

101 bệnh viện cùng tham gia, khám tại 168 trạm y tế

Để triển khai chương trình quy mô lớn này, TP.HCM đã huy động lực lượng y tế chưa từng có với sự tham gia của 101 bệnh viện công lập và ngoài công lập.

Trong đó, có 6 bệnh viện bộ, ngành; 69 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc thành phố và 26 bệnh viện tư nhân. Sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống công - tư giúp tăng độ bao phủ dịch vụ, đồng thời đảm bảo chất lượng chuyên môn ở tất cả các tuyến.

Các bệnh viện được phân công nhiệm vụ rõ ràng theo thế mạnh chuyên môn. Nhóm bệnh viện tuyến trung ương và bộ, ngành đảm nhận tầm soát các bệnh lý trọng điểm như tim mạch, nội tiết, ung bướu, cơ xương khớp và bệnh nghề nghiệp.

Các bệnh viện chuyên khoa của TP.HCM triển khai tầm soát sâu theo từng lĩnh vực như sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, tâm thần, ung bướu… Trong khi đó, hệ thống bệnh viện đa khoa và bệnh viện khu vực tập trung phát hiện, quản lý các bệnh mạn tính không lây và các bệnh nội khoa phổ biến trong cộng đồng.

Người dân không ký hợp đồng lao động, tiểu thương, nông dân, nội trợ... tại TP.HCM được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc 1 lần/năm. Ảnh: Khương Nguyễn.

Đáng chú ý, khối bệnh viện tư nhân và các trung tâm y tế khu vực cũng tham gia tích cực, góp phần mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ hơn.

Hoạt động khám được tổ chức đồng loạt tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu trên toàn địa bàn TP.HCM. Đây là điểm khác biệt lớn so với các chương trình trước đây, khi dịch vụ y tế được đưa xuống tận cơ sở thay vì tập trung tại bệnh viện tuyến trên.

Người dân có thể đến trạm y tế gần nơi cư trú để được khám, tư vấn và tầm soát theo nhu cầu.

Đợt ra quân ngày 17/4 không chỉ là một chiến dịch khám sức khỏe đơn lẻ, mà còn là bước khởi đầu cho chương trình khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người dân TP.HCM trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Ngành y tế thành phố đang hoàn thiện đề án khám sức khỏe, sàng lọc và tầm soát bệnh giai đoạn mới. Khi được phê duyệt, đề án sẽ tạo nền tảng pháp lý để duy trì hoạt động khám định kỳ hàng năm, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe người dân dựa trên dữ liệu.

Với định hướng này, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật suốt đời, giúp theo dõi tình trạng sức khỏe một cách liên tục. Hệ thống y tế cũng sẽ chủ động hơn trong việc phát hiện nguy cơ, can thiệp sớm và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh dân số đông, tốc độ đô thị hóa cao và mô hình bệnh tật ngày càng phức tạp, việc chuyển từ chữa bệnh sang chủ động bảo vệ sức khỏe được xem là bước đi tất yếu.

Chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 15 triệu dân vì vậy không chỉ mang ý nghĩa trước mắt, mà còn đặt nền móng cho một hệ thống y tế hiện đại, bền vững, nơi người dân được chăm sóc sức khỏe suốt đời, ngay từ cộng đồng.

