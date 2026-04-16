Quen kiểu ngồi khoanh chân, chàng trai 19 tuổi bất ngờ bị liệt

Từ cảm giác tê nhẹ ở bàn chân, nam sinh 19 tuổi nhanh chóng yếu cơ, thay đổi dáng đi và được chẩn đoán liệt dây thần kinh mác do thói quen ngồi khoanh chân.

Bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Kim Chung điều trị châm cứu cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Một nam sinh 19 tuổi, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử chấn thương hay bệnh lý nền, bất ngờ gặp khó khăn khi đi lại chỉ sau một thời gian duy trì thói quen ngồi khoanh chân khi học tập, làm việc.

Ban đầu, người bệnh chỉ cảm thấy tê bì nhẹ ở bàn chân trái. Tuy nhiên, triệu chứng nhanh chóng tiến triển nặng hơn với cơ yếu dần, không thể gấp cổ chân, việc nhấc chân khi di chuyển trở nên khó khăn. Dáng đi thay đổi rõ rệt, bàn chân quệt xuống đất, buộc người bệnh phải nhấc cao gối mỗi khi bước đi, gây bất tiện trong sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ té ngã.

Kết quả điện cơ cho thấy tổn thương dây thần kinh mác sâu bên trái. Thanh niên này sau đó được nhập viện điều trị tại khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai, với chẩn đoán liệt dây thần kinh mác - nguyên nhân gây ra hội chứng “bàn chân rủ”.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Kim Chung, dây thần kinh mác giữ vai trò chi phối động tác gấp mu bàn chân và nghiêng trong của bàn chân. Khi dây thần kinh này bị tổn thương, người bệnh không thể nâng bàn chân lên, phải nhấc cao gối khi đi.

Trong y học hiện đại, nguyên nhân phổ biến nhất của hội chứng này là tình trạng chèn ép dây thần kinh kéo dài. Điều này thường gặp ở những người có thói quen vắt chéo chân, ngồi khoanh chân hoặc nằm bất động trong thời gian dài.

Ngoài ra, bệnh lý cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác như chấn thương vùng cẳng chân hoặc đầu trên xương mác, sai khớp gối, tổn thương dây chằng, biến chứng thần kinh ngoại biên do đái tháo đường, hoặc khối u chèn ép dây thần kinh.

Sau gần hai tuần điều trị, tình trạng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Ảnh: BVCC.

Dưới góc nhìn y học cổ truyền, tình trạng này thuộc phạm vi chứng tý hoặc nuy chứng, xuất phát từ khí huyết ứ trệ, kinh lạc bế tắc, khiến gân cơ không được nuôi dưỡng đầy đủ.

Tại khoa Y học cổ truyền, người bệnh 19 tuổi được điều trị theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Phác đồ bao gồm sử dụng thuốc chống viêm, bổ sung vitamin nhóm B (B1, B6, B12), kết hợp châm cứu, điện châm, xoa bóp bấm huyệt vùng cẳng chân, dùng thuốc y học cổ truyền phù hợp thể trạng và tập phục hồi chức năng. Không chỉ tập trung điều trị thể chất, đội ngũ y bác sĩ còn chú trọng hỗ trợ tâm lý cho người bệnh.

"Khi mới nhập viện, nam sinh có biểu hiện lo lắng, tự ti vì dáng đi bất thường. Sau quá trình được tư vấn, động viên, tinh thần người bệnh dần ổn định, hợp tác tốt với điều trị", bác sĩ Chung nói.

Sau gần hai tuần, tình trạng cải thiện rõ rệt. Nam thanh niên hết tê bì chân trái, không còn phải nhấc cao gối khi đi. Biên độ gấp cổ chân đạt khoảng 15 độ, gần tương đương chân lành và có thể chạy được quãng ngắn.

Bác sĩ Chung khuyến cáo thói quen ngồi vắt chéo chân hoặc khoanh chân trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến tuần hoàn máu mà còn có thể gây chèn ép dây thần kinh, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Để phòng tránh, người dân nên hạn chế duy trì một tư thế quá lâu, thường xuyên thay đổi tư thế khi học tập, làm việc, đồng thời tăng cường vận động nhẹ nhàng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như tê bì, yếu cơ kéo dài, cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.