Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Người dân TP.HCM bất ngờ khi bác sĩ đến tận nhà khám bệnh miễn phí

  • Thứ sáu, 17/4/2026 10:56 (GMT+7)
TP.HCM đồng loạt ra quân khám sức khỏe 15 triệu dân, tổ chức khám tại cộng đồng và tận nhà, ưu tiên người yếu thế, hướng đến quản lý sức khỏe liên tục.

Sáng 17/4, TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe toàn dân tại phường Bình Phú. Đội chăm sóc sức khỏe tại nhà do bác sĩ Trần Thanh Vũ, quản lý khoa khám bệnh của Trạm Y tế phường Bình Phú dẫn đầu bắt đầu hành trình “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Các bác sĩ mang theo thiết bị y tế, đến tận nơi thăm khám cho người dân. Từng bước kiểm tra được thực hiện cẩn thận, từ hỏi bệnh đến đo chỉ số cơ bản. Người dân được thăm khám ngay tại căn phòng quen thuộc.
Tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kiều, 64 tuổi, bác sĩ tiến hành đo huyết áp, SpO2 và kiểm tra đường huyết. Các thiết bị trong “túi y tế thông minh” hoạt động nhanh chóng, cho kết quả tức thì. Nhân viên y tế vừa thao tác vừa giải thích cho người dân hiểu rõ từng chỉ số. Quá trình khám diễn ra nhẹ nhàng nhưng đầy đủ chuyên môn.
Bà Kiều được bác sĩ Vũ ân cần hỏi thăm về tiền sử bệnh và thói quen sinh hoạt. Từng câu hỏi xoay quanh chế độ ăn uống, việc dùng thuốc và vận động hàng ngày. Bà Kiều chia sẻ cởi mở hơn khi được khám tại nhà. Bác sĩ ghi nhận thông tin và đưa ra nhận định ban đầu. Cuộc trò chuyện trở thành một phần quan trọng trong chăm sóc toàn diện.
Trường hợp bà Kiều được kiểm tra cho thấy huyết áp ổn định nhưng đường huyết tăng nhẹ. Bác sĩ Vũ giải thích nguyên nhân có thể là chưa uống thuốc và thói quen dùng cà phê gói. Người bệnh được tư vấn điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp hơn. Các khuyến nghị được đưa ra cụ thể, dễ thực hiện tại nhà. Lịch tái khám cũng được hẹn ngay trong buổi thăm khám.
Nhân viên y tế hướng dẫn người dân cách sử dụng ứng dụng theo dõi sức khỏe trên điện thoại. Người dân có thể tự cập nhật chỉ số và liên hệ đội chăm sóc khi cần. Việc số hóa dữ liệu giúp quản lý sức khỏe liên tục và chính xác hơn. Bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi định kỳ.
Tại điểm khám cộng đồng Nhà thi đấu phường Bình Phú, không khí diễn ra khẩn trương, đông đảo người dân đến tham gia. Các bàn khám được bố trí khoa học, thuận tiện cho từng khâu sàng lọc. Nhân viên y tế liên tục hướng dẫn, đo sinh hiệu và ghi nhận thông tin. Hình ảnh người dân xếp hàng trật tự cho thấy sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng.
Người dân được kiểm tra mắt, xét nghiệm máu và đo huyết áp. Các bước sàng lọc diễn ra nhanh nhưng đảm bảo chất lượng. Nhiều người lần đầu tham gia khám định kỳ tỏ ra hào hứng. Kết quả được trả ngay trong ngày, giúp người dân yên tâm hơn. Những trường hợp nghi ngờ bệnh được tư vấn khám chuyên sâu.
Một cụ ông chia sẻ niềm vui khi được khám miễn phí ngay gần nhà. Việc không phải di chuyển xa giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Đặc biệt với người lớn tuổi, điều này mang lại sự thuận tiện rõ rệt. Người dân cũng nhận được quà tặng nhỏ sau khi khám.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thành phố đặt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm nay. Đây là bước chuyển từ chăm sóc bị động sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm. Chương trình giúp giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đồng thời, góp phần xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe theo vòng đời. Lãnh đạo Thành phố kêu gọi người dân tích cực tham gia để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Theo PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, mô hình y tế mới dựa trên 3 trụ cột gồm y tế cơ sở, y tế chuyên sâu và chuyển đổi số. Dữ liệu sức khỏe của người dân sẽ được cập nhật liên tục vào hồ sơ điện tử. Mỗi lần khám không chỉ là kiểm tra mà còn góp phần xây dựng “bức tranh sức khỏe” toàn diện. Ngành y tế đặt mục tiêu đưa dịch vụ đến gần dân nhất. Người dân không cần chờ bệnh mới đi khám mà được theo dõi thường xuyên.
Trong quá trình khám tầm soát cộng đồng, người dân có dấu hiệu sức khoẻ nguy hiểm, đội y tế sẵn sàng kích hoạt cấp cứu. Người bệnh sẽ được chuyển đến cơ sở y tế gần nhất kịp thời. Quy trình xử trí được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro cho người dân. Mạng lưới chăm sóc vì thế không chỉ dừng ở khám mà còn đảm bảo an toàn.

0

Duy Hiệu - Nguyễn Thuận

khám sức khỏe toàn dân TP.HCM khám sức khỏe khám tận nhà khám miễn phí

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý