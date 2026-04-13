Cơ thể kháng insulin thường có dấu hiệu này vào buổi sáng

Da nhờn, bóng dầu và nổi mụn: Theo Eating Well, đây cũng là một trong những dấu hiệu đáng chú ý. Nếu bạn thường xuyên thức dậy với làn da bóng dầu hoặc nổi mụn dù đã qua tuổi dậy thì, có thể nguyên nhân liên quan đến kháng insulin. Hiện tượng này thường rõ rệt vào buổi sáng vì đây là thời điểm cơ thể trải qua nhiều thay đổi nội tiết sau một đêm. Khi ngủ, hormone như cortisol và androgen có xu hướng tăng cao hơn vào sáng sớm. Ở người bị kháng insulin, tình trạng này càng rõ rệt vì insulin kích thích sản xuất androgen từ trước đó. Ngoài ra, kháng insulin còn làm rối loạn quá trình thay mới tế bào da, khiến lỗ chân lông dễ bị bít tắc, tăng nguy cơ hình thành mụn vào buổi sáng. Ảnh: Very Well Health.