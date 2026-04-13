Cơ thể kháng insulin thường có dấu hiệu này vào buổi sáng

Thức dậy với cảm giác đói dữ dội, đặc biệt thèm ăn đồ ngọt: Theo India Times, đây là một trong những dấu hiệu phổ biến của kháng insulin. Khi đó, dù cơ thể vẫn có glucose trong máu, các tế bào lại không hấp thụ được năng lượng hiệu quả, khiến não nhận tín hiệu "đang đói" và kích thích bạn ăn nhiều hơn. Tình trạng này thường rõ rệt vào buổi sáng sau một đêm nhịn ăn. Về lâu dài, sự rối loạn này không chỉ làm tăng cảm giác thèm ăn, đặc biệt thèm đồ ngọt, vào buổi sáng mà còn ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa. Ảnh: Shutterstock.
Thức dậy vẫn mệt mỏi dù ngủ đủ: Nếu bạn ngủ 7-8 tiếng nhưng vẫn cảm thấy kiệt sức khi vừa mở mắt, đây có thể là dấu hiệu cơ thể không chuyển hóa glucose hiệu quả. Tình trạng này liên quan đến rối loạn chuyển hóa, khi insulin cao kích hoạt phản ứng viêm và stress trong cơ thể. Đồng thời, đường huyết cao kéo dài có thể gây tổn thương tế bào não, làm suy giảm khả năng truyền tín hiệu, từ đó gây mệt mỏi kéo dài. Ảnh: Unsplash.
Da nhờn, bóng dầu và nổi mụn: Theo Eating Well, đây cũng là một trong những dấu hiệu đáng chú ý. Nếu bạn thường xuyên thức dậy với làn da bóng dầu hoặc nổi mụn dù đã qua tuổi dậy thì, có thể nguyên nhân liên quan đến kháng insulin. Hiện tượng này thường rõ rệt vào buổi sáng vì đây là thời điểm cơ thể trải qua nhiều thay đổi nội tiết sau một đêm. Khi ngủ, hormone như cortisol và androgen có xu hướng tăng cao hơn vào sáng sớm. Ở người bị kháng insulin, tình trạng này càng rõ rệt vì insulin kích thích sản xuất androgen từ trước đó. Ngoài ra, kháng insulin còn làm rối loạn quá trình thay mới tế bào da, khiến lỗ chân lông dễ bị bít tắc, tăng nguy cơ hình thành mụn vào buổi sáng. Ảnh: Very Well Health.
Thức dậy với khuôn mặt sưng phù: Insulin có thể khiến cơ thể giữ lại natri và nước, đặc biệt khi đi kèm với đường huyết cao. Điều này làm tăng giữ nước, thường biểu hiện rõ ở vùng mặt. Đặc biệt, điều này càng dễ xảy ra nếu bữa tối hôm trước ăn nhiều tinh bột và muối. Người bị kháng insulin thường nhạy cảm hơn với muối và carbs nên mức độ sưng phù vào sáng hôm sau cũng rõ rệt hơn người bình thường. Ảnh: Freepik.
Cảm giác khát nước, khô miệng quá mức kèm theo đau đầu nhẹ: Đây là dấu hiệu phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua. Theo Healthline, khi insulin hoạt động kém hiệu quả, lượng glucose trong máu có xu hướng tăng cao, buộc cơ thể phải kích hoạt cơ chế đào thải bớt đường qua nước tiểu. Quá trình này kéo theo sự mất nước âm thầm trong suốt đêm. Hệ quả là khi thức dậy, cơ thể đã ở trạng thái thiếu nước nhẹ, biểu hiện bằng cảm giác khô miệng, khát nước rõ rệt. Sự dao động đường huyết còn khiến não không ổn định năng lượng, gây đau đầu âm ỉ khi thức dậy. Những triệu chứng này có thể nhanh chóng cải thiện sau khi uống nước hoặc ăn sáng. Ảnh: Pexels.
Dễ cáu gắt, tâm trạng thất thường: Không ít người thức dậy với cảm giác bực bội, khó chịu dù không có lý do rõ ràng. Đây không đơn thuần là vấn đề tâm lý. Thực tế, não bộ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào glucose để hoạt động. Khi cơ thể kháng insulin, glucose không được đưa vào tế bào hiệu quả, khiến não rơi vào trạng thái thiếu năng lượng tương đối. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin (điều hòa cảm xúc) và dopamine (tạo động lực, cảm giác dễ chịu). Kết quả là bạn có thể dễ cáu gắt, nhạy cảm hơn bình thường, tâm trạng thay đổi nhanh. Ảnh: Freepik.
Tê hoặc châm chích tay chân: Cảm giác "kim châm", tê nhẹ ở tay chân khi vừa thức dậy thường bị cho là do ngủ sai tư thế. Nhưng nếu xảy ra thường xuyên, đây có thể là dấu hiệu sớm của tình trạng kháng insulin. Mức đường huyết cao, ngay cả khi bạn không bị tiểu đường, cũng có thể gây ra bệnh lý thần kinh (tổn thương dây thần kinh). Trong hầu hết trường hợp, tổn thương thần kinh bắt đầu ở bàn chân và có thể gây ra cảm giác tê, ngứa ran hoặc cảm giác như kim châm, đặc biệt rõ ràng khi thức dậy buổi sáng. Ảnh: Bmjtherapy.
