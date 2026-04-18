Người có nguy cơ bệnh gan thường gặp 7 dấu hiệu này buổi sáng

Thức dậy mệt mỏi dù ngủ đủ giấc: Theo Mayo Clinic, đây là dấu hiệu dễ bị bỏ qua nhưng lại liên quan mật thiết đến hoạt động của gan. Gan có vai trò chuyển hóa và dự trữ năng lượng dưới dạng glycogen. Khi chức năng này suy giảm, cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng sau một đêm dài nghỉ ngơi. Kết quả là buổi sáng bắt đầu với cảm giác nặng nề, thiếu tỉnh táo, đầu óc chậm chạp. Ngoài ra, gan hoạt động kém còn làm tích tụ độc tố trong cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và hệ thần kinh, từ đó gây cảm giác mệt mỏi kéo dài. Ảnh: Woman’s Recovery.
Miệng đắng, hơi thở có mùi lạ: Tình trạng này không chỉ là vấn đề vệ sinh răng miệng mà có thể liên quan đến chức năng gan. Khi gan quá tải hoặc suy giảm khả năng thải độc, các chất chuyển hóa không được xử lý hết sẽ tích tụ, gây mùi khó chịu trong hơi thở. Đồng thời, rối loạn tiết dịch mật có thể khiến bạn cảm thấy đắng và khô miệng vào buổi sáng. Thói quen thức khuya, uống rượu bia hoặc ăn nhiều dầu mỡ càng làm gan làm việc quá sức, khiến tình trạng này rõ rệt hơn. Nếu kéo dài, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm vấn đề gan hoặc tiêu hóa cần được chú ý. Ảnh: Freeepik.
Buồn nôn: Đây không chỉ là vấn đề tiêu hóa mà trong một số trường hợp có thể liên quan đến chức năng gan, theo WebMD. Gan đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa và thải độc. Khi gan suy giảm khả năng thải độc, các chất chuyển hóa tích tụ có thể gây cảm giác buồn nôn, chán ăn khi vừa thức dậy. Ngoài ra, sau một đêm dài khi dạ dày trống, hệ tiêu hóa trở nên nhạy cảm hơn, khiến cảm giác khó chịu dễ xuất hiện nếu gan hoạt động kém hiệu quả. Ảnh: Shutterstock.
Da xỉn màu, mắt hơi vàng: Theo Sohu, đây có thể là dấu hiệu rõ ràng hơn của sự rối loạn chức năng gan. Khi gan không xử lý tốt bilirubin, chất này tích tụ trong máu và gây ra hiện tượng vàng da, vàng mắt nhẹ. Ở giai đoạn sớm, biểu hiện có thể khá nhẹ, chỉ là da kém tươi, xỉn màu hoặc lòng trắng mắt hơi ngả vàng nên dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, nếu tình trạng này rõ dần hoặc kéo dài, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề về gan như viêm gan hoặc suy giảm chức năng gan, cần được kiểm tra sớm. Ảnh: Blue Fin Vision.
Cảm giác đau tức vùng hạ sườn phải khi thức dậy: Vùng hạ sườn phải là vị trí của gan trong cơ thể, và khi gan bị viêm hoặc quá tải, bạn có thể cảm thấy căng tức nhẹ hoặc khó chịu, đặc biệt sau một đêm nghỉ ngơi. Dấu hiệu này thường không rõ ràng nên dễ bị bỏ qua, nhưng nếu xuất hiện thường xuyên, đó có thể là cảnh báo sớm. Ngoài ra, nếu thấy bụng đột nhiên phình to, căng tức và khó giảm, nó cũng có thể liên quan đến gan. Áp lực tăng lên trong các mạch máu xung quanh gan có thể gây tích tụ dịch trong khoang bụng, dẫn đến tình trạng chướng bụng kéo dài. Ảnh: Shutterstock.
Dễ cáu gắt, tâm trạng không ổn định: Gan tham gia vào quá trình chuyển hóa và thải độc, đồng thời ảnh hưởng gián tiếp đến hệ thần kinh thông qua cân bằng các chất trong cơ thể. Khi gan hoạt động kém, cơ thể tích tụ độc tố, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và cảm xúc. Điều này khiến bạn dễ khó chịu, bực bội ngay khi mới thức dậy. Ngoài ra, sự rối loạn chuyển hóa cũng ảnh hưởng đến năng lượng và trạng thái tinh thần sau khi thức dậy. Nếu tình trạng này kéo dài kèm mệt mỏi, chán ăn hoặc rối loạn giấc ngủ, bạn nên chú ý kiểm tra sức khỏe gan. Ảnh: Freepik.
Nước tiểu vàng đậm, có mùi nồng vào buổi sáng: Theo India Times, nước tiểu màu vàng đậm giống màu nước trà không đơn thuần chỉ do thiếu nước mà còn có thể phản ánh chức năng gan đang gặp vấn đề. Khi gan xử lý bilirubin kém hiệu quả, chất này sẽ tích tụ và được đào thải qua nước tiểu nhiều hơn, khiến màu sắc trở nên đậm và mùi nồng hơn bình thường. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên dù bạn đã uống đủ nước, đó có thể là dấu hiệu gan đang quá tải và cần được theo dõi. Ảnh: Very Well Health.
