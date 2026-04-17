Người đàn ông phát bệnh đau đớn sau khi ăn thịt heo

Sau khi ăn thịt lợn chưa nấu chín, một người đàn ông rơi vào sốc nhiễm khuẩn nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy đa cơ quan.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch sau khi được điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Chỉ sau 2 ngày khởi phát với biểu hiện sốt và mệt mỏi, một người đàn ông nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc, rối loạn chức năng đa cơ quan và hội chứng đông máu nội mạch lan tỏa. Bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực & Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch.

Theo các bác sĩ, diễn tiến bệnh quá nhanh và nặng nề, trong khi nguyên nhân ban đầu chưa rõ ràng, khiến việc chẩn đoán và điều trị gặp nhiều thách thức ngay từ những giờ đầu. Song song với quá trình hồi sức tích cực để duy trì sự sống, ê-kíp điều trị khẩn trương truy tìm căn nguyên. Trong đó, sốc nhiễm khuẩn và nhiễm khuẩn huyết được đặt ra là chẩn đoán hàng đầu dựa trên kinh nghiệm lâm sàng.

Nhờ năng lực hồi sức chuyên sâu và nỗ lực điều trị liên tục, tình trạng người bệnh dần được kiểm soát, vượt qua giai đoạn nguy kịch ban đầu. Đồng thời, các mẫu bệnh phẩm được gửi khẩn đến đơn vị vi sinh để xác định tác nhân gây bệnh.

Kết quả cấy máu sau đó cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Streptococcus suis, một loại liên cầu khuẩn gram dương có độc lực mạnh, có thể lây từ lợn sang người qua tiếp xúc da (đặc biệt khi có vết thương hở) hoặc qua đường tiêu hóa khi ăn các sản phẩm từ lợn chưa nấu chín như tiết canh, thịt tái.

Khai thác lại bệnh sử từ người nhà ghi nhận bệnh nhân đã tự mua thịt và xương lợn sống về chế biến ngay trước thời điểm khởi bệnh. Đây được xác định là yếu tố nguy cơ dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn nghiêm trọng.

Sau khi xác định rõ nguyên nhân, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức nâng cao và điều trị theo phác đồ phù hợp. Tình trạng sức khỏe cải thiện dần và được xuất viện sau 21 ngày điều trị.

Trường hợp trên cho thấy nguy cơ nghiêm trọng từ thói quen ăn thịt lợn chưa nấu chín. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không ăn thịt lợn tái, tiết canh hoặc các sản phẩm chưa được nấu chín kỹ; sử dụng găng tay khi chế biến thịt sống, đặc biệt khi có vết trầy xước trên da.

Người dân cần đến cơ sở y tế ngay nếu sau khi tiếp xúc hoặc ăn thịt lợn chưa chín xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, nôn ói, nổi ban xuất huyết, ù tai hoặc giảm thính lực.