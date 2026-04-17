Trẻ có thể ăn trái cây từ thời điểm nào?

Trẻ có thể bắt đầu ăn trái cây từ khoảng 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, phụ huynh cần chế biến phù hợp để đảm bảo an toàn, dinh dưỡng.

Trái cây thường được nhiều phụ huynh lựa chọn sớm trong thực đơn của trẻ nhờ vị ngọt tự nhiên và dễ ăn. Tuy nhiên, không phải cứ muốn là có thể cho trẻ dùng ngay, bởi thời điểm đưa loại thực phẩm này vào cần được cân nhắc kỹ. Theo Học viện Nhi khoa Mỹ, hầu hết trẻ chỉ nên bắt đầu ăn trái cây từ khoảng 6 tháng tuổi, khi đã bước vào giai đoạn ăn dặm.

Trái cây là thực phẩm có khả năng hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng. Vitamin C trong nhiều loại trái cây có thể giúp cơ thể trẻ hấp thu sắt tốt hơn, đặc biệt từ nguồn thực vật. Vì vậy, việc kết hợp trái cây giàu vitamin C như dâu tây, kiwi, cam hoặc dưa lưới trong cùng bữa ăn với thực phẩm giàu sắt có thể mang lại lợi ích dinh dưỡng rõ rệt.

Khi bắt đầu, việc lựa chọn trái cây cần đa dạng và phù hợp với khả năng ăn của trẻ. Một số loại dễ chế biến, phù hợp với giai đoạn bắt đầu ăn dặm gồm chuối (mềm, có thể dằm trực tiếp), lê (vị nhẹ, dễ xay mịn), táo (cần nấu chín trước khi xay), đào và mơ (dễ nghiền khi chín), hay xoài (kết cấu mềm, giàu dinh dưỡng). Khi trẻ đã quen với dạng nghiền, cha mẹ có thể mở rộng sang nhiều loại trái cây khác như việt quất, dâu tây, kiwi, nho hoặc cam.

Dù mang đến nhiều lợi ích, phụ huynh không nên cho trẻ ăn trái cây ngay từ giai đoạn đầu. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên thực phẩm giàu sắt như ngũ cốc tăng cường sắt, thịt xay hoặc các loại đậu nghiền, do lượng sắt dự trữ của trẻ bắt đầu giảm từ mốc 6 tháng. Trái cây và rau củ thường được bổ sung sau đó, trong vòng vài tuần.

Một vấn đề khác khiến nhiều phụ huynh băn khoăn là có nên cho trẻ ăn các loại trái cây có tính axit như cam, dâu tây hay cà chua. Trước đây, nhiều người cho rằng cần đợi đến 12 tháng mới nên cho trẻ ăn những thực phẩm này. Tuy nhiên, hướng dẫn hiện nay cho phép giới thiệu ngay khi trẻ bắt đầu ăn dặm, thường là khoảng 6 tháng tuổi.

Những loại trái cây này có thể gây đỏ da quanh miệng hoặc vùng tã, nhưng đây chỉ là kích ứng do tiếp xúc với axit, không phải dị ứng. Trẻ vẫn có thể tiếp tục ăn nếu không khó chịu. Ngược lại, các dấu hiệu như nổi mề đay, sưng, nôn hoặc khó thở mới là biểu hiện dị ứng thực sự và cần được xử trí y tế kịp thời.

Bên cạnh việc lựa chọn loại trái cây, cách chế biến và cắt nhỏ cũng đặc biệt quan trọng để giảm nguy cơ hóc. Ở giai đoạn khoảng 6 tháng, trẻ nên ăn trái cây xay nhuyễn hoặc dằm thật mềm. Chuối hoặc bơ chín có thể dằm trực tiếp, trong khi các loại cứng hơn như táo cần được nấu mềm rồi xay. Khi trẻ khoảng 8-9 tháng và bắt đầu cầm nắm tốt hơn, có thể chuyển sang các miếng nhỏ, mềm để trẻ tự ăn, như hạt lê chín, miếng chuối hoặc táo nấu mềm.

Theo Học viện Nhi khoa Mỹ, nước ép trái cây không cung cấp chất xơ, lại chứa nhiều đường ở dạng cô đặc, nên có thể khiến trẻ no nhanh và bú ít sữa mẹ hoặc sữa công thức hơn trong giai đoạn còn cần nguồn dinh dưỡng này. Vì vậy, trong giai đoạn ăn dặm, cha mẹ không nên cho trẻ sử dụng nước ép trái cây.

Sau 1 tuổi, trẻ có thể uống nước ép nguyên chất nhưng cần giới hạn không quá 120 ml mỗi ngày với trẻ 1-3 tuổi và 120-180 ml với trẻ 4-6 tuổi. Trái cây nguyên quả vẫn là lựa chọn tốt hơn nhờ cung cấp thêm chất xơ và hỗ trợ tiêu hóa.