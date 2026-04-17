Bộ phận chứa dịch hôi của gà là món khoái khẩu của nhiều người

Không ít người thích ăn phao câu gà vì có độ béo, giòn hấp dẫn. Tuy nhiên, đây lại là bộ phận dễ tích tụ mỡ, vi khuẩn và chất thải sinh học, ảnh hưởng sức khỏe nếu ăn thường xuyên.

Thịt gà được đánh giá cao nhờ kết cấu mềm và hương vị thơm ngon, với các bộ phận được chế biến thành nhiều món ăn ngon. Có người thích phần đùi vì nhiều thịt, ngọt thơm, có người lại mê cánh gà vì giòn và đậm vị.

Trong khi đó, cũng có không ít người lại đặc biệt "khoái" phần phao câu - nơi được cho là béo ngậy, hấp dẫn nhất của con gà. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phía sau hương vị này lại là những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến vệ sinh thực phẩm và sức khỏe, nếu ăn không đúng cách hoặc trong thời gian dài.

Phao câu là bộ phận dễ tích tụ mỡ, vi khuẩn và chất thải sinh học của gà. Ảnh: Kepuchina.

Phao câu - bộ phận "kém sạch" của con gà

Theo Tencent News, phao câu (đuôi gà) là nơi tập trung nhiều mô mỡ và các cấu trúc đặc biệt như tuyến dầu đuôi và túi Fabricius.

Tuyến dầu đuôi là nơi tiết chất béo để gà bôi lên lông, giúp chống nước và bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, do nằm ở vị trí hở và thường xuyên tiếp xúc với môi trường, khu vực này dễ bám bẩn, nhiễm vi khuẩn và có nguy cơ viêm nhiễm.

Trong khi đó, túi Fabricius - cơ quan miễn dịch nằm ở cuối ruột, nằm cạnh hậu môn của gà - lại là nơi dễ tích tụ mầm bệnh, xác tế bào và chất thải chuyển hóa. Đây cũng là vị trí thường xuyên xảy ra bệnh lý ở gia cầm. Ngay cả khi nấu chín ở nhiệt độ cao, một số vi khuẩn chịu nhiệt vẫn có khả năng tồn tại, làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Chính vì vậy, trong quy trình giết mổ công nghiệp, hai bộ phận này thường được loại bỏ để đảm bảo chất lượng và độ an toàn của thịt. Tuy nhiên, khi chế biến thủ công hoặc ăn ngoài hàng, không phải lúc nào phao câu cũng được xử lý triệt để.

Những nguy cơ khi ăn nhiều phao câu gà

Theo Baidu Health, ăn phao câu gà có thể gây ra một số rủi ro cho sức khỏe bao gồm:

Nhiều chất béo, tăng nguy cơ tim mạch

Phao câu chứa nhiều mô mỡ, với lượng lớn chất béo bão hòa và cholesterol. Ăn nhiều có thể làm tăng độ nhơt của máu, tăng cholesterol xấu (LDL), từ đó làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, mỡ máu và bệnh tim mạch. Đặc biệt, người trung niên, cao tuổi và người thừa cân cần lưu ý.

Nguy cơ nhiễm khuẩn và tồn dư chất có hại

Do là nơi tập trung mô lympho, phao câu có thể chứa vi khuẩn, hormone hoặc dư lượng kháng sinh. Nếu chế biến không kỹ hoặc nấu chưa chín, phao câu có thể còn mùi hôi, nhiễm khuẩn, tích tụ độc tố, gây đau bụng, tiêu chảy hoặc viêm nhiễm.

Phao câu gà là món ăn khoái khẩu của nhiều người bởi vị béo ngậy, thơm ngon khi nướng, chiên giòn. Ảnh: Bilibili.

Gây áp lực lên gan và hệ chuyển hóa

Thực phẩm giàu chất béo khiến gan phải hoạt động nhiều hơn để chuyển hóa. Lâu dài có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ hoặc rối loạn chức năng gan.

Dễ gây tăng cân, béo phì

Trung bình 100 g phao câu cung cấp khoảng 300-400 kcal. Việc ăn thường xuyên dễ khiến cơ thể dư thừa năng lượng, làm tăng nguy cơ béo phì và các bệnh chuyển hóa như tiểu đường.

Nguy cơ sinh chất gây ung thư khi chế biến sai cách

Phao câu được chiên rán hoặc nướng ở nhiệt độ cao có thể tạo ra các hợp chất gây hại như hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs), làm tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Ăn phao câu thế nào để giảm rủi ro?

Phao câu gà không phải hoàn toàn không thể ăn, nhưng cần đặc biệt chú ý đến cách chế biến và lượng tiêu thụ. Để hạn chế tác hại, chuyên gia khuyến cáo:

Chỉ nên ăn thỉnh thoảng, không ăn thường xuyên

Loại bỏ tuyến dầu, túi Fabricius và làm sạch kỹ trước khi chế biến. Một cách nhận biết phao câu chưa được làm sạch kỹ là có mùi tanh hoặc hôi

Nên chọn cách nấu như luộc, hấp, hầm thay vì chiên rán

Ăn kèm rau xanh, chất xơ để hỗ trợ chuyển hóa chất béo

Người bị mỡ máu cao, bệnh tim mạch hoặc tiêu hóa kém nên hạn chế hoặc tránh ăn

Trẻ nhỏ và người già cũng cần hạn chế vì có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa.