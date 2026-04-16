Rất hiếm gặp, hai trẻ cùng một mẹ chào đời cách nhau 3 tháng

Thai nhi thứ nhất chào đời sớm ở tuần 26, thai nhi còn lại tiếp tục được nuôi dưỡng trong tử cung người mẹ thêm 13 tuần nữa, mang lại cơ hội sống rõ rệt.

Sản phụ N.T.L. (32 tuổi, ở Bắc Ninh) đã trải qua hành trình mang thai đầy thử thách để chào đón hai con sau nhiều năm điều trị buồng trứng đa nang. Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chị mang song thai - một bé trai, một bé gái.

Tuy nhiên, niềm vui sớm đối mặt với nguy cơ khi từ tuần thai thứ 20, bác sĩ phát hiện cổ tử cung của sản phụ có dấu hiệu ngắn lại, cảnh báo nguy cơ sinh non. Đến tuần 22-23, tình trạng trở nên nghiêm trọng với các biểu hiện đau bụng tăng dần, ra dịch âm đạo, xuất hiện cơn co tử cung và cổ tử cung bắt đầu mở.

Ngày 30/12/2025, sản phụ nhập viện tại khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng cổ tử cung đã mở 2-3 cm. Đáng lo ngại, thai nhi thứ nhất tụt thấp, chân đã thò ra ngoài âm đạo trong bọc ối - dấu hiệu cho thấy thai có thể bị đẩy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Trước ca bệnh đặc biệt này, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp chỉ đạo chuyên môn, giao Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trương Minh Phương theo dõi và điều trị. Các bác sĩ nhận định khả năng giữ được cả hai thai rất thấp, đồng thời nguy cơ nhiễm trùng có thể đe dọa tính mạng người mẹ và thai còn lại.

Dù vậy, với kinh nghiệm từng giữ thành công thai thứ hai sau khi thai đầu sinh non, ê-kíp đã giải thích kỹ lưỡng và động viên gia đình lựa chọn hướng điều trị tích cực. Với sự đồng thuận của sản phụ, các phương pháp hiện đại được áp dụng nhằm kéo dài thai kỳ tối đa trong điều kiện cho phép.

Các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai cho sản phụ.

Đến tuần 26, sản phụ chuyển dạ. Các bác sĩ chủ động sử dụng thuốc trưởng thành phổi trước sinh để hỗ trợ chức năng hô hấp và bảo vệ não cho thai nhi. Ngày 20/1, thai nhi thứ nhất buộc phải chào đời, là một bé gái nặng 650 g và được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Sau quá trình chăm sóc tích cực và can thiệp y tế, hiện bé đạt cân nặng 1,8 kg, có thể tự thở, tự ăn và các phản xạ tốt.

Thông thường, sau khi một thai trong song thai sinh non, thai còn lại cũng sẽ chào đời ngay sau đó. Tuy nhiên, trong trường hợp này, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định can thiệp cắt cơn chuyển dạ để giữ thai thứ hai trong tử cung - một lựa chọn khó khăn nhưng mang tính bước ngoặt.

Dưới sự theo dõi sát sao của ê-kíp, sản phụ được điều trị theo phác đồ nghiêm ngặt, kiểm soát chặt nguy cơ nhiễm trùng. Từng ngày trôi qua, thai nhi thứ hai tiếp tục phát triển ổn định, tăng cân đều dù chậm hơn so với tuổi thai.

Sau 13 tuần nỗ lực, sáng 15/4, khi thai đạt 38 tuần với cân nặng ước tính khoảng 2,4 kg, các bác sĩ quyết định kết thúc thai kỳ.

Đến 10h30 cùng ngày, ca phẫu thuật lấy thai được thực hiện thành công. Bé trai chào đời nặng 2,4 kg, sức khỏe ổn định.

Đây không phải lần đầu các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kéo dài thai kỳ trong trường hợp song thai có một bé sinh non. Tuy nhiên, việc giữ được thai còn lại suốt 13 tuần để phát triển đến 38 tuần được xem là rất hiếm gặp.

Theo TS.BS Mai Trọng Hưng, ê-kíp đã triển khai hàng loạt giải pháp chuyên sâu nhằm kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng - thách thức lớn khi buồng tử cung và âm đạo đã thông thương sau sinh. Phác đồ kháng sinh được điều chỉnh linh hoạt theo kết quả cấy dịch, kết hợp thuốc giảm co và hỗ trợ trưởng thành phổi, tuần hoàn cho thai nhi.

Nguyên tắc can thiệp sớm được áp dụng xuyên suốt, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa và tham vấn chuyên gia quốc tế, giúp tối ưu hiệu quả điều trị.