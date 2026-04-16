Dấu hiệu cảnh báo sớm sốc nhiệt mẹ bầu cần lưu ý

Nắng nóng kéo dài khiến phụ nữ mang thai dễ mất nước, sốc nhiệt. Tình trạng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Trong những ngày nắng nóng gay gắt, phụ nữ mang thai là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất. Bên cạnh đó, nguy cơ sốc nhiệt ở thai phụ có xu hướng gia tăng trong mùa hè, đặc biệt khi nhiệt độ ngoài trời liên tục ở mức cao.

Sốc nhiệt không chỉ gây nguy hiểm cho người mẹ mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Vì sao phụ nữ mang thai dễ bị sốc nhiệt?

Trong thai kỳ, cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi sinh lý để thích nghi với việc nuôi dưỡng thai nhi. Một trong những thay đổi quan trọng là tăng lưu lượng máu và tăng chuyển hóa, khiến cơ thể sinh nhiệt nhiều hơn bình thường.

Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể mẹ bầu phải hoạt động nhiều hơn để làm mát cho cả mẹ và thai nhi. Khi thời tiết nóng bức, khả năng điều hòa thân nhiệt bị quá tải, làm tăng nguy cơ sốc nhiệt.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai cũng dễ bị mất nước hơn do tăng nhu cầu tuần hoàn và bài tiết, khiến cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái mất cân bằng nếu không bổ sung đủ nước.

Sốc nhiệt ảnh hưởng thế nào đến mẹ và thai nhi?

Sốc nhiệt xảy ra khi cơ thể không thể kiểm soát nhiệt độ, dẫn đến tăng thân nhiệt nguy hiểm. Ở phụ nữ mang thai, tình trạng này có thể gây ra nhiều hệ lụy:

Với người mẹ: mệt lả, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim.

Với thai nhi: giảm lưu lượng máu đến nhau thai, ảnh hưởng đến quá trình phát triển.

Khi thân nhiệt của mẹ tăng cao kéo dài, nguy cơ biến chứng thai kỳ có thể tăng lên, đặc biệt trong giai đoạn đầu mang thai.

Phụ nữ mang thai dễ bị sốc nhiệt trong những ngày nắng nóng kéo dài. Hình minh họa.

Trong trường hợp nặng, sốc nhiệt có thể dẫn đến ngất xỉu, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Dấu hiệu cảnh báo sớm

Sốc nhiệt thường không xảy ra đột ngột mà có các dấu hiệu cảnh báo trước. Thai phụ cần đặc biệt chú ý khi xuất hiện:

Khát nước dữ dội, khô miệng

Mệt mỏi, chóng mặt, choáng váng

Đau đầu, buồn nôn

Tim đập nhanh, cảm giác nóng bức

Ra nhiều mồ hôi hoặc ngược lại, da khô nóng

Đây là những biểu hiện cho thấy cơ thể đang bị mất nước hoặc quá tải nhiệt. Nếu không xử trí kịp thời, tình trạng có thể tiến triển thành sốc nhiệt nghiêm trọng.

Những sai lầm phổ biến khiến nguy cơ sốc nhiệt tăng cao

Nhiều thai phụ vô tình làm tăng nguy cơ sốc nhiệt do những thói quen chưa đúng:

Ra ngoài trời nắng trong khung giờ cao điểm

Uống nước không đủ hoặc chỉ uống khi khát

Mặc quần áo bí, không thoáng khí

Ở trong môi trường nóng, kín, thiếu thông gió

Tập thể dục ngoài trời trong thời tiết nắng gắt

Những yếu tố này khiến cơ thể nhanh chóng mất nước và mất khả năng điều hòa nhiệt độ.

Những thai phụ có nguy cơ sốc nhiệt cao

Không phải tất cả thai phụ đều có nguy cơ như nhau. Một số nhóm có nguy cơ cao hơn gồm:

Thai phụ trong 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối

Người có bệnh nền như tim mạch, huyết áp

Người làm việc ngoài trời hoặc môi trường nóng

Thai phụ không bổ sung đủ nước

Đặc biệt, những trường hợp thai kỳ nguy cơ cao cần được theo dõi sát để tránh biến chứng.

Làm gì để phòng tránh sốc nhiệt?

Để bảo vệ sức khỏe trong mùa hè, các chuyên gia khuyến cáo thai phụ:

Uống đủ nước mỗi ngày, chia nhỏ nhiều lần

Tránh ra ngoài từ 10h–16h

Mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát

Nghỉ ngơi trong môi trường mát, thông thoáng

Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, tránh mất sức

Ngoài ra, có thể sử dụng quạt hoặc điều hòa hợp lý để giữ nhiệt độ cơ thể ổn định.

Khi nào cần đi khám ngay?

Thai phụ cần đến cơ sở y tế nếu có các dấu hiệu:

Chóng mặt, ngất xỉu

Tim đập nhanh bất thường

Không thể ăn uống hoặc uống nước

Sốt cao hoặc cơ thể nóng bất thường

Đây có thể là dấu hiệu của sốc nhiệt nặng, cần được xử trí khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Nắng nóng kéo dài đang đặt ra nhiều thách thức đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Sốc nhiệt không phải là tình trạng hiếm gặp nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu nhận biết sớm và điều chỉnh thói quen sinh hoạt hợp lý.

Chủ động bảo vệ cơ thể trước thời tiết khắc nghiệt chính là cách tốt nhất để đảm bảo một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh.