Người giao hàng ở TP.HCM bị đâm 13 nhát, thủng tim sau vụ xô xát

Bị đâm xuyên tim trong lúc xô xát, người đàn ông 38 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch với tổn thương tim, phổi nghiêm trọng, được phẫu thuật khẩn và giữ được mạng sống.

Vị trí vết thương bị đâm xuyên ngực của người bệnh. Ảnh: Khoa Lê.

Ông D.C.T. (ngụ TP.HCM) được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất, trong tình trạng mất máu nặng do vết thương ngực trái dài khoảng 3 cm, bờ sắc gọn, chảy máu đỏ tươi liên tục.

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị tràn máu màng tim và tràn máu màng phổi trái. Huyết áp giảm dần, tri giác xấu nhanh. Trước diễn tiến nguy kịch, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện, chuyển người bệnh lên phòng mổ để can thiệp khẩn, hoàn tất thủ tục hành chính sau.

Ê-kíp tiến hành mở ngực cấp cứu, vừa phẫu thuật vừa hồi sức tích cực, bù máu để duy trì huyết áp. Khi mở khoang ngực, bác sĩ ghi nhận khoảng 800 ml máu trong màng tim gây chèn ép tim và khoảng 1.800 ml máu trong khoang màng phổi trái.

Sau khi hút sạch máu, bác sĩ phát hiện nhiều tổn thương nghiêm trọng. Vết thương gây thủng thất phải dài khoảng 6-7 cm, rách màng tim trái và tổn thương thùy dưới phổi trái dài khoảng 6 cm.

TS.BS Trương Nguyễn Hoài Linh, khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, cho biết vết thương tim nằm giữa hai động mạch vành lớn. Đây là vị trí đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi kỹ thuật khâu vá chính xác tuyệt đối. Nếu khâu quá chặt có thể gây tắc mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim, trong khi khâu không kín sẽ có nguy cơ chảy máu sau mổ.

Quá trình xử trí càng phức tạp khi bệnh nhân có tiền sử bỏng nặng 60% cơ thể cách đây 6 năm, để lại sẹo co rút vùng ngực, cổ và miệng, gây khó khăn trong gây mê, đặt nội khí quản cũng như tiếp cận phẫu thuật.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ê-kíp đã khâu vá thành công vết thương tim, kiểm soát chảy máu và bảo tồn chức năng tim. Sau điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Linh, bệnh nhân làm nghề giao hàng, bị đâm trong lúc xảy ra xô xát với đồng nghiệp bằng vật nhọn, lưỡi dài, xuyên từ vùng ngực trái vào trước tim. Tổng cộng có 13 vết thương được ghi nhận, trong đó có vết xuyên tim với lỗ thủng lớn, dạng tổn thương hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, kèm theo thủng phổi trái.

“Khi nhập viện, bệnh nhân đã rối loạn huyết động, có dấu hiệu lơ mơ. Siêu âm tại giường phát hiện máu trong tim và phổi. Do diễn tiến quá nhanh, chúng tôi không thể thực hiện đầy đủ cận lâm sàng mà phải chuyển thẳng vào phòng mổ”, bác sĩ nói.

Nhờ vị trí xảy ra gần bệnh viện, bệnh nhân được đưa đến cấp cứu chỉ sau 10-15 phút. Theo bác sĩ Linh, nếu thời gian vận chuyển kéo dài hơn, khả năng sống sót rất thấp.

Bác sĩ Linh cho biết đây là vết thương do vật sắc nhọn đâm xuyên, không phải chấn thương ngực thông thường. Với các vết đâm ở vùng trước tim (ngực trái), nguy cơ tổn thương tim rất cao, có thể lên tới gần như chắc chắn tùy lực đâm và độ xuyên của hung khí.

Bác sĩ Linh khuyến cáo, khi gặp trường hợp tương tự, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, ưu tiên bệnh viện có khả năng phẫu thuật lồng ngực. Nếu cơ sở ban đầu không đủ điều kiện, cần chuyển tuyến khẩn cấp.

“Thời gian là yếu tố sống còn trong các ca vết thương tim. Đến viện càng sớm, cơ hội cứu sống càng cao”, bác sĩ Linh nhấn mạnh.