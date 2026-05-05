Bí mật về đôi mắt của Tôn Ngộ Không trong Tây du ký 1986

Trong quá trình quay phim, đạo diễn Dương Khiết và ê-kíp "Tây du ký" từng lâm vào nhiều tình cảnh "dở khóc dở cười".

Ba thập kỷ trôi qua, Tây du ký 1986 trở thành một phần tuổi thơ cũng như ký ức không thể quên của nhiều thế hệ khán giả Việt. Để tạo nên một tác phẩm kinh điển trong thời gian nhân lực cũng như vật lực có hạn, đoàn phim trải qua nhiều tình huống trớ trêu.

Tôn Ngộ Không bị cận thị

Trong Tây du ký, Tôn Ngộ Không không chỉ có 72 phép biến hóa thần thông, mà còn mang hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu mọi vật dù ở khoảng cách xa đến như thế nào. Tuy nhiên, trên thực tế, Lục Tiểu Linh Đồng - người vào vai này lại bị cận thị nặng tới 6 độ và thêm 2 độ loạn. Về cơ bản, nam diễn viên sinh năm 1959 không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì nếu bỏ mắt kính ra.

Do đó, mỗi lần bắt đầu những cảnh đánh nhau, Lục Tiểu Linh Đồng thường xuyên đánh gậy vào đầu người khác. Điều này khiến trong suốt một thời gian dài sau đó, không ai dám đóng chung những cảnh tay đôi với ông.

Đạo diễn Dương Khiết bắt đầu nghi ngờ vì Lục Tiểu Linh Đồng múa võ một mình, sau khi gặng hỏi nhiều lần mới biết Lục Tiểu Linh Đồng bị cận thị nhưng không thích đeo kính áp tròng vì không thoải mái.

Bị cảnh sát chặn giữa đường

Trong tập Họa khởi Quan Âm viện, đoàn phim Tây du ký lâm vào cảnh khó khăn. Theo đó, cảnh quay chính của tập phim này đòi hỏi phải có nhiều hòa thượng, vì vậy các diễn viên quần chúng đều phải cạo đầu.

Tuy nhiên không có mấy người chịu làm theo yêu cầu của đạo diễn Dương Khiết, đa số đều từ chối và rời đoàn phim. Vì thiếu người nên cố đạo diễn đành huy động thành viên trong đoàn, tất cả từ diễn viên chính đến nhân viên hóa trang vào vai hòa thượng cho đủ quân số.

Sau cảnh quay ở thiền viện Phúc Châu hoàn thành, đoàn phim lên đường di chuyển đến Hải Nam quay cảnh tiếp theo. Nhưng khi xe đi qua đoạn đường ở Hải Khẩu bỗng nhiên bị cảnh sát chặn lại.

Khi nghe được lời giải thích từ đoàn phim, cảnh sát xin lỗi, đồng thời cho biết đang truy lùng nhóm tội phạm đào tẩu khỏi nhà tù gần đó, thấy trên xe có người cạo đầu nên hiểu nhầm.

Sau này, đoàn làm phim mới biết nguồn cơn của sự việc là do một nhân viên hóa trang thò đầu ra ngoài cửa sổ để hóng gió lúc xe đang di chuyển, vô tình bị cảnh sát nhìn thấy.

Sự thật về cục u trên trán Trư Bát Giới

Trong tập phim Thỉnh kinh Nữ Nhi quốc, Trư Bát Giới bị đốt sưng một u bọc rất lớn trên trán. Tuy nhiên, sự thật về cục u này khiến nhiều người “ngã ngửa”.

Được biết, do thiếu thốn trang thiết bị và đạo cụ, tổ hóa tran “chế tác” một cục u gắn lên đầu Trư Bát Giới. Bất ngờ khi thành quả lại cho ra chân thật như trên phim mà khán giả thấy.

Cơm ăn không đủ no

Những năm 1980 còn nghèo nàn, điều kiện của đoàn làm phim cũng chẳng khá hơn. Thời điểm này, đoàn phim chỉ được cấp 6 hào (khoảng 2 nghìn đồng) cho mỗi bữa cơm. Vì thế nên chỉ cần đến một số vùng có chi phí cao như Quảng Châu, đoàn phim sẽ không đủ tiền mua thức ăn.

Do đó, đạo diễn Dương Khiết thường phải bỏ tiền túi ra để tất cả thành viên đoàn làm phim được ăn no.

Dây cáp treo, dây thừng được vận dụng đến mức tối đa

Do kinh phí sản xuất phim eo hẹp, đoàn phim phải tận dụng dây cáp treo, dây thừng đến mức tối đa. Vì vậy có thể nói một trong những vận dụng nguy hiểm nhất đoàn làm phim là dây cáp treo.

Thời điểm này, Trung Quốc chưa có người biết về kỹ thuật cáp treo, mọi người trong đoàn làm phim phải sang tận Hong Kong để học tập.

Một lần, "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ đang treo mình trên không thì dây cáp bỗng bị đứt, rơi trúng người quay phim Vương Sùng Thu, khiến ông bị ngất xỉu, náo loạn cả đoàn làm phim.

Đối với một bộ phim cần "bay trên trời" nhiều như Tây du ký, dây cáp treo được mài nhỏ đến mức tối đa nên mức nguy hiểm càng cao. Vì vậy, mỗi lần Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đặt chân xuống đất an toàn, cả đoàn làm phim lại vỗ tay chúc mừng.