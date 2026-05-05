Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị bị phạt nặng vì loạt sai phạm

  • Thứ ba, 5/5/2026 18:15 (GMT+7)
Sở Y tế TP.HCM vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, với nhiều sai phạm từ kinh doanh mỹ phẩm không đúng quy định đến bán thuốc kê đơn khi không có đơn.

Theo đó, Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị (222-224 Trần Hưng Đạo, Khu phố 10, phường Cầu Ông Lãnh) bị xử phạt 95 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm. Cơ sở này bị xác định có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ đối với một số sản phẩm như a3 Athree Cosmetic Niacinamide Peptide Cream, a3 Athree Cosmetic Bio Placenta Solution và a3 Athree Cosmetic Amelie Essence. Đồng thời, doanh nghiệp còn tự ý thay đổi nội dung đã công bố sản phẩm mà chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cũng như ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định.

Ngoài tiền phạt, cơ sở bị buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm; thu hồi và chỉnh sửa nhãn hàng hóa trước khi lưu thông; đồng thời nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tang vật đã tiêu thụ trái quy định.

Trong đợt công bố này, Sở Y tế TP.HCM cũng xử phạt Nhà thuốc Hữu Nghị 5 (6 Phạm Nhữ Tăng, phường Chánh Hưng) 17,5 triệu đồng vì bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Nhà thuốc Thái Minh (168 Tôn Thất Thuyết, phường Khánh Hội) bị xử phạt 32,5 triệu đồng với các vi phạm như không cách ly thuốc không đạt chất lượng, hết hạn hoặc không rõ nguồn gốc. Đồng thời cơ sở này vẫn bán thuốc kê đơn khi không có đơn.

Đáng chú ý, Nhà thuốc Ngọc Minh (11/1A Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh) bị xử phạt 49 triệu đồng do nhiều vi phạm nghiêm trọng. Các lỗi gồm người phụ trách chuyên môn vắng mặt khi cơ sở hoạt động, không báo cáo khi thay đổi cơ sở, không bố trí khu vực riêng cho sản phẩm không phải là thuốc, không cách ly thuốc vi phạm chất lượng, kinh doanh thuốc đã có thông báo thu hồi hoặc hết hạn, và bán thuốc kê đơn không có đơn.

Ngoài tiền phạt, cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động trong 2 tháng, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của người phụ trách chuyên môn, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và tiêu hủy lô thuốc không có số đăng ký lưu hành.

Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Nguyễn Thuận

