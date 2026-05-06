Quy định nghỉ thai sản mới nhất cho lao động nữ

Nghỉ thai sản tăng lên 7 tháng nếu sinh con thứ hai là điểm mới đáng chú ý trong Luật Dân số 2025, áp dụng từ giữa năm 2026.

Luật Dân số 2025 nâng thời gian nghỉ thai sản lên 7 tháng với trường hợp sinh con thứ hai, tạo thêm điều kiện chăm sóc mẹ và bé. Ảnh: Trần Hiền.

Luật Dân số năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, đặc biệt là lao động nữ, cùng loạt chính sách hỗ trợ nhằm duy trì mức sinh hợp lý.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 29 của luật này, nội dung về chế độ thai sản trong Bộ luật Lao động hiện hành được sửa đổi theo hướng tăng thời gian nghỉ đối với một số trường hợp. Cụ thể, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Tuy nhiên, nếu sinh con thứ hai, thời gian nghỉ được kéo dài lên 7 tháng. Thời gian nghỉ trước sinh tối đa không quá 2 tháng.

Trong trường hợp sinh đôi trở lên, từ con thứ hai, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Quy định này được đánh giá là bước điều chỉnh nhằm hỗ trợ tốt hơn cho phụ nữ trong quá trình sinh và chăm sóc con nhỏ.

Bên cạnh đó, Luật Dân số 2025 cũng bổ sung hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính hướng tới các nhóm đối tượng cụ thể. Trong đó có hỗ trợ phụ nữ thuộc dân tộc thiểu số rất ít người khi sinh con; hỗ trợ phụ nữ sinh con tại các địa phương có mức sinh thấp; và khuyến khích phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi thông qua các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Đáng chú ý, luật quy định người có từ hai con đẻ trở lên sẽ được ưu tiên khi mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Đây là điểm mới mang tính khuyến khích rõ rệt, gắn chính sách dân số với an sinh nhà ở.

Chính phủ được giao quy định cụ thể mức hưởng và điều kiện áp dụng các chính sách này, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.

Về tổng thể, Luật Dân số 2025 xây dựng một khung chính sách đồng bộ, liên kết với các lĩnh vực như lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nhà ở. Mục tiêu là ổn định quy mô dân số, duy trì mức sinh thay thế một cách bền vững trong bối cảnh nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng mức sinh giảm.