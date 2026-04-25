BS cảnh báo viêm gan lây qua tiêu hóa, tình dục không an toàn

Nam thanh niên 25 tuổi nhập viện vì sốt cao, mệt mỏi. Xét nghiệm cho thấy men gan tăng vọt, sau đó được chẩn đoán viêm gan A cấp.

Các bác sĩ Bệnh viện E vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân V.Q.A. (25 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốt cao 39°C, mệt mỏi kéo dài. Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng vọt, với chỉ số AST/ALT lên tới 1028/529 U/L - cao gấp nhiều lần so với bình thường.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc viêm gan virus A cấp tính.

Lây lan chủ yếu qua đường ăn uống

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh, khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện E, viêm gan virus A (HAV) là bệnh nhiễm trùng gan cấp tính. Không giống viêm gan B hay C, bệnh chủ yếu lây truyền qua đường tiêu hóa, theo cơ chế "phân - miệng".

Cụ thể, virus có thể lây khi người bệnh sử dụng thực phẩm hoặc nước uống bị nhiễm bẩn; tiếp xúc trực tiếp trong sinh hoạt hàng ngày; hoặc qua quan hệ tình dục miệng - hậu môn. Ngoài ra, việc ăn hải sản sống hoặc chưa được nấu chín từ nguồn nước ô nhiễm cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ở giai đoạn đầu, viêm gan A thường khởi phát với các biểu hiện khá giống cúm, khiến nhiều người chủ quan. Người bệnh có thể sốt, mệt mỏi, chán ăn, đau mỏi cơ và nhức đầu.

"Khi bệnh tiến triển, các dấu hiệu đặc trưng của tổn thương gan bắt đầu xuất hiện như vàng da, vàng mắt tăng dần. Nước tiểu chuyển màu sẫm như nước chè đặc, trong khi phân có thể bạc màu", bác sĩ Thanh nói.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh, khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện E, thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Đáng chú ý, ở người lớn, bệnh thường diễn biến rầm rộ và kéo dài hơn so với trẻ em. Trường hợp bệnh nhân V.Q.A. cho thấy, dù đã hết sốt sau vài ngày điều trị, nhưng phải đến ngày thứ 5 nhập viện, tình trạng vàng da và nước tiểu sẫm màu mới biểu hiện rõ rệt.

Không có thuốc đặc hiệu

Bác sĩ Thanh cho hay hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho viêm gan A. Phương pháp điều trị chủ yếu là hỗ trợ, giúp gan phục hồi chức năng.

Với bệnh nhân trên, bác sĩ đã áp dụng phác đồ gồm thuốc bảo vệ tế bào gan, tăng cường chuyển hóa như BDD, L-Ornithin L-Aspartat và bổ sung vitamin nhóm B. Đồng thời, người bệnh được yêu cầu nghỉ ngơi tuyệt đối, hạn chế vận động mạnh.

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng, với thực đơn giàu đạm, nhiều vitamin, tăng cường trái cây tươi; hạn chế mỡ động vật và tuyệt đối kiêng rượu bia.

Sau 12 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt như hết vàng da, men gan giảm mạnh và đủ điều kiện xuất viện.

Bác sĩ Thanh khuyến cáo tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất đối với viêm gan A, áp dụng cho trẻ từ 1 tuổi và người lớn có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, việc ăn chín, uống sôi; không sử dụng thực phẩm sống hoặc chưa nấu kỹ; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh là những nguyên tắc cần duy trì thường xuyên.

Ngoài ra, người dân cần thực hành quan hệ tình dục an toàn, tránh các hình thức tiếp xúc có nguy cơ lây nhiễm và đảm bảo vệ sinh cá nhân để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.