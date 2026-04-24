Trẻ khó cao thêm vì những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn

Một số loại thực phẩm nếu xuất hiện quá nhiều trong bữa ăn có thể kìm hãm quá trình phát triển chiều cao ở trẻ.

Đồ chiên là một trong những loại thực phẩm không tốt cho sự phát triển chiều cao của trẻ. Ảnh: Freepik.

Trong hành trình phát triển chiều cao của trẻ, dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm quen thuộc trong đời sống hàng ngày có thể âm thầm cản trở quá trình tăng trưởng nếu xuất hiện quá thường xuyên trong khẩu phần.

Nước ngọt có gas

Theo Healthline, những lon nước ngọt tưởng chừng vô hại lại có thể ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của trẻ. Axit phosphoric trong đồ uống có ga có thể làm mất cân bằng tỷ lệ canxi - phospho trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến quá trình khoáng hóa xương.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy trẻ uống nhiều nước ngọt có xu hướng tiêu thụ ít sữa hơn, đồng nghĩa với việc giảm nguồn canxi và vitamin D. Ngoài ra, lượng đường lớn làm tăng insulin, có thể gián tiếp ảnh hưởng đến hormone tăng trưởng nếu kéo dài.

Thức ăn nhanh và đồ chiên rán

Các món ăn này thường giàu chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Những thành phần này không chỉ gây tăng cân mà còn liên quan đến tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp trong cơ thể.

Khi trẻ bị thừa cân hoặc béo phì, quá trình dậy thì có thể đến sớm hơn, khiến sụn tăng trưởng đóng lại sớm, làm rút ngắn thời gian phát triển chiều cao. Ngoài ra, thức ăn nhanh thường nghèo vi chất như kẽm, magie, vitamin D - các yếu tố thiết yếu cho sự phát triển của xương và sụn.

Đồ ăn quá mặn

Theo Eating Well, chế độ ăn nhiều natri làm tăng bài tiết canxi qua thận. Điều này có nghĩa là dù trẻ có bổ sung đủ canxi, cơ thể vẫn có thể “thất thoát” dần khoáng chất này nếu ăn mặn kéo dài. Về lâu dài, mật độ xương có thể bị ảnh hưởng. Thực tế, nhiều thực phẩm trẻ ưa thích như snack, mì ăn liền, đồ đóng hộp đều chứa lượng muối cao hơn nhu cầu khuyến nghị hàng ngày.

Đồ ngọt và bánh kẹo

Đường tinh luyện không chỉ gây sâu răng hay tăng cân mà còn ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa hormone, theo WebMD. Khi lượng đường trong máu tăng nhanh, cơ thể phải tiết insulin để cân bằng, và sự dao động này nếu lặp lại thường xuyên có thể ảnh hưởng đến trục hormone tăng trưởng.

Bên cạnh đó, đồ ngọt tạo cảm giác no nhanh nhưng không cung cấp protein hay vi chất, khiến khẩu phần ăn chính bị “lép vế”. Điều dễ thấy ở những trẻ ăn vặt nhiều nhưng lại biếng ăn.

Thực phẩm chế biến sẵn

Xúc xích, thịt nguội, đồ hộp… thường chứa nhiều natri, nitrit và các chất phụ gia. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến chất lượng dinh dưỡng thấp và nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Khi khẩu phần ăn bị “lấp đầy” bởi những thực phẩm này, cơ thể trẻ dễ thiếu hụt các dưỡng chất quan trọng như protein chất lượng cao, canxi, kẽm... vốn là nền tảng cho sự phát triển chiều cao.