Thường xuyên ăn trứng vào bữa sáng, điều gì xảy ra?

Ăn trứng vào bữa sáng có thể giúp bổ sung protein chất lượng cao, tăng cảm giác no, cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ mắc một số bệnh tim mạch.

Trứng là món ăn bổ dưỡng thường được ưa chuộng vào bữa sáng. Ảnh: Shutterstock.

Với hàm lượng protein, vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào, trứng từ lâu đã trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người vào bữa sáng. Từ trứng luộc, trứng ốp la, trứng bác đến trứng lòng đào hay bánh trứng, mỗi cách chế biến đều mang đến hương vị riêng, giúp bữa ăn đầu ngày trở nên hấp dẫn và giàu dinh dưỡng hơn.

Loại thực phẩm này được cho là có thể mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe nếu được tiêu thụ hợp lý, theo HK01.

6 lợi ích nổi bật khi ăn trứng vào bữa sáng

Một quả trứng vào buổi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ. Loại thực phẩm giá rẻ này chứa nguồn protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng đối với cơ thể.

Bổ sung năng lượng, hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Trứng chứa nguồn protein chất lượng cao cùng 8 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. So với cơm, mì hay bánh mì, protein trong trứng dễ được cơ thể hấp thu hơn.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Heart của Anh cho thấy những người ăn một quả trứng mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 18% so với người không ăn trứng. Đồng thời, nguy cơ đột quỵ ở nhóm này cũng giảm khoảng 26%.

Tăng cảm giác no, hỗ trợ giảm cân

Ăn trứng vào buổi sáng giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế cảm giác thèm ăn trong ngày. Nhờ đó, lượng calo nạp vào cơ thể ở các bữa tiếp theo có thể giảm xuống, góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm mỡ thừa.

Cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung

Trứng chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như lecithin, cholesterol, canxi, phốt pho, sắt cùng các vitamin A, D và nhóm B. Những dưỡng chất này có vai trò hỗ trợ hoạt động của não bộ, giúp tăng khả năng ghi nhớ, cải thiện sự tập trung và nâng cao hiệu quả học tập, làm việc.

Hỗ trợ tinh thần và bảo vệ gan

Trứng rất giàu choline - chất dinh dưỡng cần thiết cho hệ thần kinh và chức năng gan. Một số nghiên cứu cho thấy choline có liên quan đến việc cải thiện trí nhớ, hỗ trợ chức năng nhận thức và có thể góp phần làm giảm nguy cơ trầm cảm. Đây cũng là dưỡng chất quan trọng giúp gan hoạt động bình thường.

Giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng

Lòng đỏ trứng chứa hai chất chống oxy hóa mạnh là lutein và zeaxanthin. Các carotenoid này có khả năng bảo vệ mắt trước tác động của tia cực tím và ánh sáng xanh, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng hay tăng nhãn áp.

Chống oxy hóa, bảo vệ làn da

Không chỉ tốt cho mắt, lutein và zeaxanthin còn giúp da chống lại tác hại của tia UV. Nhờ đặc tính chống oxy hóa, các hợp chất này có thể góp phần hạn chế tổn thương tế bào da do ánh nắng mặt trời gây ra, từ đó làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý về da, bao gồm ung thư da.

Trứng lòng đào hoặc trứng chưa chín kỹ có thể không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn Salmonella, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm và nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Ảnh: Unsplash.

Ăn trứng lòng đào hay trứng chín hoàn toàn tốt hơn?

Theo China Times, quan điểm phổ biến, trứng sống hoặc chưa chín kỹ thường khó tiêu hóa hơn và cơ thể hấp thu protein kém hơn so với trứng đã nấu chín.

Trứng lòng đào hoặc trứng chưa chín kỹ có thể không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn Salmonella, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm và nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Ngoài ra, lòng trắng trứng sống chứa một loại protein gọi là avidin, có khả năng cản trở cơ thể hấp thu biotin (vitamin B7). Khi được nấu chín, protein này sẽ bị phá hủy, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn và tận dụng tốt nguồn protein từ trứng.

Ngoài ra, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết những thực phẩm giàu protein như trứng nếu được kho, hầm hoặc đun nóng liên tục trong hơn 2 giờ có thể làm hình thành cholesterol oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy loại hợp chất này có thể gây bất lợi cho sức khỏe tim mạch nếu tiêu thụ thường xuyên.

Vì vậy, trứng không nên được kho hoặc đun đi đun lại trong thời gian dài. Nguyên tắc này cũng áp dụng với trứng trà hay trứng kho bán sẵn. Khi mua, nên ưu tiên những quả vừa được nấu xong, vỏ còn sáng màu thay vì những quả đã ngâm lâu trong nước kho, có màu sẫm đậm do được đun nóng trong thời gian dài.