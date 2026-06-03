'Chiến thuật làm mát' của tuyển Anh

Không chỉ chuẩn bị chiến thuật, tuyển Anh còn bước vào cuộc đua thích nghi với nắng nóng khi nhiều trận đấu tại World Cup 2026 có nguy cơ vượt ngưỡng an toàn.

World Cup 2026 chưa khởi tranh nhưng từ rất lâu trước đó đội tuyển Anh đã bắt đầu bước vào một cuộc chiến khác ngoài sân cỏ. Tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh, thời tiết được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cầu thủ, chất lượng chuyên môn và thậm chí kết quả thi đấu.

Nhiều nghiên cứu cho thấy khoảng 1/4 số trận đấu có nguy cơ diễn ra trong điều kiện vượt ngưỡng an toàn, khiến cuộc đua đến chức vô địch trở thành thử thách khắc nghiệt chưa từng có về khả năng thích nghi của các đội bóng.

Thời tiết là một trong những thách thức lớn nhất đối với các cầu thủ Anh. Ảnh: Reuters.

Chiến dịch đối phó toàn diện

Ngay từ khi tiếp quản tuyển Anh, HLV Thomas Tuchel đã xác định thời tiết sẽ là một trong những "đối thủ" lớn nhất tại World Cup 2026. Giải đấu diễn ra vào mùa hè tại Mỹ, Canada và Mexico được dự báo có nền nhiệt cao cùng độ ẩm khắc nghiệt, trong khi một số địa điểm thi đấu ở Mexico còn nằm ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển. Với một đội bóng đến từ xứ sở sương mù, đây là thử thách không hề dễ vượt qua.

Theo The Guardian, để chuẩn bị, Liên đoàn Bóng đá Anh huy động sự hỗ trợ của Team GB - đoàn thể thao Vương quốc Anh từng tham dự các kỳ Olympic - cùng mạng lưới chuyên gia y học thể thao và khoa học sức khỏe từ nhiều quốc gia. Mục tiêu không chỉ giúp cầu thủ "chịu đựng" thời tiết khắc nghiệt, mà còn phải khiến cơ thể họ thích nghi với nó.

Trong nhiều tháng qua, đội ngũ chuyên gia đã theo dõi sát phản ứng của từng cầu thủ với nhiệt độ cao, từ thân nhiệt, mức độ mất nước, khả năng hồi phục cho tới ngưỡng chịu tải. Những dữ liệu này được sử dụng để xây dựng giáo án tập luyện, hồi phục và làm mát riêng cho từng cá nhân.

Một trong những công cụ được áp dụng là hệ thống "lều nhiệt" chuyên dụng, theo The Times. Hệ thống này cho phép các chuyên gia có thể điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ oxy nhằm tái tạo điều kiện thi đấu tại các thành phố đăng cai World Cup. Công nghệ vốn thường được sử dụng trong các chương trình chuẩn bị cho Olympic hay các giải marathon đỉnh cao nay trở thành một phần trong kế hoạch của tuyển Anh.

Tuyển Anh tại buổi tập đầu tiên tại Floria ngày 2/6. Ảnh: Palm Beach Post.

Song song với các buổi tập trong môi trường mô phỏng, cầu thủ còn được tiếp xúc có kiểm soát với thời tiết nóng ngoài trời. Thời gian phơi nắng, khối lượng vận động, lượng nước và điện giải bổ sung đều được tính toán chi tiết nhằm giúp cơ thể thích nghi mà không rơi vào trạng thái quá tải.

Bước sang tháng 6 năm nay, kế hoạch chuẩn bị được đẩy lên cấp độ thực tế hơn. Theo Reuters, phần lớn tuyển thủ Anh đã đến Miami (bang Florida, Mỹ) để tham gia trại tập huấn kéo dài 10 ngày. Thay vì né tránh cái nóng, Tuchel chủ động đưa các học trò tới một trong những khu vực có nền nhiệt và độ ẩm cao nhất nước Mỹ, biến Florida thành "phòng thí nghiệm ngoài trời" trước World Cup 2026.

Tại đây, các cầu thủ không chỉ tập luyện mà còn làm quen với cách sinh hoạt, hồi phục và vận động trong môi trường nhiệt độ cao kéo dài nhiều giờ. "Chúng tôi không quen với kiểu thời tiết nóng và ẩm như vậy. Nếu thi đấu ở Mexico, độ cao cũng sẽ là một thử thách khác", nhà cầm quân người Đức thừa nhận.

Nỗi lo của tuyển Anh không chỉ nằm ở nhiệt độ. Một số sân vận động tại Mexico nằm ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, nơi lượng oxy thấp hơn có thể khiến cầu thủ nhanh mất sức và cần nhiều thời gian hồi phục hơn sau thi đấu.

Sự chuẩn bị của tuyển Anh thậm chí không dừng lại ở sân tập. Tuchel cho biết ông trực tiếp tới Mỹ theo dõi Club World Cup để quan sát cách các cầu thủ phản ứng với điều kiện thời tiết thực tế. "Điều quan trọng là phải xem các trận đấu ở Mỹ, đặc biệt là những trận diễn ra vào giữa buổi chiều tại Miami. Tôi muốn hiểu rõ điều kiện thực tế trông như thế nào, cách làm mát cầu thủ ra sao và chúng tôi còn những lựa chọn gì khác", ông nói.

Kỳ World Cup khắc nghiệt nhất lịch sử

Sự thận trọng của tuyển Anh không phải không có cơ sở. Nghiên cứu mới của nhóm World Weather Attribution cho thấy khoảng 25% số trận đấu tại World Cup 2026 có thể diễn ra trong điều kiện vượt ngưỡng an toàn về nhiệt độ theo khuyến nghị của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO). Con số này gần gấp đôi so với World Cup 1994, cũng được tổ chức trên đất Mỹ.

Các nhà nghiên cứu thậm chí ước tính khoảng 5 trận đấu có thể diễn ra trong điều kiện thời tiết nghiêm trọng đến mức phải cân nhắc hoãn hoặc đổi giờ thi đấu.

Theo FIFPRO, các biện pháp làm mát nên được áp dụng khi chỉ số WBGT vượt 26 độ C và cần cân nhắc hoãn trận đấu nếu chỉ số này vượt 28 độ C. Trong thực tế, mức WBGT 28 độ C có thể tương đương khoảng 38 độ C trong điều kiện khô nóng hoặc 30 độ C khi độ ẩm cao.

Khoảng 25% số trận đấu tại World Cup 2026 có thể diễn ra trong điều kiện nhiệt độ không an toàn. Ảnh: Reuters.

Không chỉ cầu thủ, hàng trăm nghìn cổ động viên tham gia các khu vực cổ vũ ngoài trời và lễ hội bóng đá cũng có nguy cơ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt tương tự. FIFA cho biết đã xây dựng nhiều phương án ứng phó, từ nghỉ uống nước trong trận đấu, tăng cường hệ thống làm mát đến nâng cao năng lực y tế tại các sân vận động. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng nắng nóng vẫn có thể làm thay đổi đáng kể cách các trận đấu diễn ra.

Khi cơ thể phải hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, các cầu thủ thường buộc phải giảm cường độ vận động để bảo toàn thể lực. Điều đó đồng nghĩa nhịp độ trận đấu có thể chậm hơn, thận trọng hơn và khác xa những gì người hâm mộ quen thấy ở các kỳ World Cup trước.

Thậm chí, Tuchel cho rằng "sự chịu đựng" sẽ là một trong những đặc trưng lớn nhất của World Cup 2026, nơi các đội tuyển không chỉ cạnh tranh về chuyên môn mà còn phải tìm cách thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.