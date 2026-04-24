Bác sĩ sốc khi bệnh nhân đến khám với toàn thân bong tróc

Sau bữa lẩu, người phụ nữ nổi ban và tự uống thuốc dị ứng. Ba ngày sau, da chị bong tróc toàn thân, kèm sốt cao và đau rát, phải nhập viện cấp cứu.

Người phụ nữ 35 tuổi ở Hải Phòng nổi ban đỏ toàn thân sau khi ăn lẩu tại nhà. Nghĩ là dị ứng thông thường, chị tự ra hiệu thuốc mua thuốc uống. Tuy nhiên, sau 3 ngày, tình trạng không cải thiện mà còn diễn tiến nặng hơn, với các bọng nước lớn lan nhanh khắp cơ thể, kèm sốt cao và cảm giác đau rát dữ dội. Người nhà sau đó đã đưa chị đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao, ban đỏ lan rộng toàn thân, xuất hiện nhiều bọng nước lớn rải rác ở ngực, bụng và lưng. Da bong tróc từng mảng, niêm mạc miệng và mắt bị tổn thương, gây đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Hình ảnh người bệnh trước và sau điều trị. Ảnh: BVCC.

Sau thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng Lyell - một phản ứng dị ứng thuốc hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng, truyền dịch, cân bằng điện giải, đồng thời chăm sóc tổn thương da và thay băng hàng ngày trong điều kiện vô khuẩn. Song song đó, các bác sĩ theo dõi sát diễn biến toàn thân nhằm hạn chế biến chứng và hỗ trợ quá trình phục hồi, tái tạo da.

Sau hơn hai tuần điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: hết sốt, các tổn thương niêm mạc dần hồi phục, da bắt đầu tái tạo, các chỉ số xét nghiệm ổn định. Người bệnh ăn uống tốt, sinh hoạt trở lại bình thường và được xuất viện.

Theo Science Direct, hội chứng Lyell là tình trạng hoại tử thượng bì lan rộng do phản ứng miễn dịch bất thường, trong đó cơ thể “nhầm lẫn” và tấn công chính các tế bào da, khiến lớp biểu bì bị phá hủy và bong tróc trên diện rộng.

Tình trạng này không chỉ dừng lại ở da mà còn có thể ảnh hưởng đến các niêm mạc như miệng, mắt, đường hô hấp, khiến người bệnh đau đớn, khó ăn uống và có nguy cơ suy giảm chức năng nhiều cơ quan. Bệnh thường khởi phát nhanh và có thể diễn tiến nặng chỉ trong vài ngày, với nguy cơ cao nhiễm trùng huyết, rối loạn điện giải, suy hô hấp hoặc suy đa cơ quan nếu không được kiểm soát kịp thời.

Trong thực hành lâm sàng, hội chứng Lyell thường liên quan đến phản ứng với thuốc, đặc biệt là một số nhóm như kháng sinh, thuốc chống động kinh, thuốc giảm đau chống viêm hoặc thuốc điều trị gout. Điểm đáng lo ngại là rất khó dự đoán trước phản ứng này, và các biểu hiện ban đầu có thể dễ bị nhầm với dị ứng thông thường, dẫn đến chậm trễ trong xử trí.

Từ trường hợp trên, người dân không nên tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, nổi ban đỏ, phỏng nước sau khi dùng thuốc, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.