Muốn bảo vệ 2 quả thận, nhất định nên từ bỏ 8 thói quen này

Những thói quen quen thuộc như nhịn tiểu, ăn mặn, uống ít nước... có thể âm thầm làm tổn thương thận, dẫn đến suy giảm chức năng nếu kéo dài.

Thận là cơ quan nằm sâu ở vùng thắt lưng, hoạt động liên tục để lọc máu, loại bỏ chất thải chuyển hóa và duy trì cân bằng điện giải trong cơ thể. Có thể xem đây như “nhà máy xử lý” giúp cơ thể vận hành ổn định mỗi ngày. Tuy nhiên, theo Tencent News, lối sống hiện đại với nhịp sống nhanh và nhiều thói quen thiếu lành mạnh đang khiến thận phải chịu áp lực ngày càng lớn.

Nhịn tiểu thường xuyên

Trong sinh hoạt hàng ngày, không ít thói quen tưởng chừng vô hại lại âm thầm tạo áp lực lên thận. Một trong những hành vi phổ biến là nhịn tiểu. Khi nước tiểu bị giữ lại quá lâu trong bàng quang, môi trường này trở nên thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Từ đây, vi khuẩn có thể đi ngược dòng lên niệu quản và thận, gây viêm đường tiết niệu, thậm chí viêm bể thận. Nếu tình trạng nhiễm trùng tái diễn nhiều lần, nhu mô thận có thể bị tổn thương, làm suy giảm dần chức năng lọc, về lâu dài có thể tiến triển thành suy thận.

Ăn mặn

Chế độ ăn nhiều muối cũng là yếu tố nguy cơ đáng chú ý nhưng thường bị xem nhẹ. Khi lượng natri đưa vào cơ thể vượt quá nhu cầu, cơ thể có xu hướng giữ nước, làm tăng thể tích tuần hoàn và kéo theo tăng huyết áp.

Huyết áp cao kéo dài sẽ gây áp lực lên hệ thống vi mạch trong cầu thận, nơi đảm nhiệm chức năng lọc máu, từ đó làm tổn thương cấu trúc này và thúc đẩy quá trình xơ hóa. Điều đáng nói là muối không chỉ đến từ gia vị nêm nếm mà còn “ẩn” trong nhiều thực phẩm quen thuộc như đồ chế biến sẵn, thức ăn nhanh, mì ăn liền hay các loại nước chấm.

Uống không đủ nước

Song song đó, việc uống không đủ nước hoặc thay nước lọc bằng các loại đồ uống có đường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của thận. Khi cơ thể thiếu nước, lượng nước tiểu giảm và trở nên cô đặc, tạo điều kiện cho các tinh thể khoáng chất lắng đọng, hình thành sỏi. Về lâu dài, điều này ảnh hưởng đến chức năng thận.

Dùng thuốc giảm đau

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là thói quen tự ý sử dụng thuốc. Nhiều loại thuốc, đặc biệt là thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAIDs), một số kháng sinh hoặc các chế phẩm đông y chứa hoạt chất độc có thể gây tổn thương trực tiếp đến mô thận nếu sử dụng kéo dài hoặc không đúng chỉ định.

Việc phối hợp nhiều loại thuốc, dùng quá liều hoặc không có sự theo dõi của bác sĩ có thể dẫn đến tổn thương thận cấp tính, thậm chí chuyển thành bệnh thận mạn nếu không được phát hiện kịp thời.

Lối sống thiếu điều độ

Lối sống thiếu điều độ, đặc biệt là thức khuya và ngủ không đủ giấc, cũng góp phần làm suy giảm chức năng thận. Khi cơ thể thiếu ngủ, hệ thần kinh giao cảm bị kích thích kéo dài, làm tăng huyết áp và gây rối loạn dòng máu đến thận.

Đồng thời, tình trạng viêm mức độ thấp trong cơ thể có xu hướng gia tăng, thúc đẩy quá trình xơ hóa tại cầu thận. Nhiều nghiên cứu cho thấy thời gian ngủ ngắn kéo dài có liên quan đến nguy cơ xuất hiện protein niệu. Đây là dấu hiệu sớm của tổn thương thận.

Không kiểm soát tốt bệnh nền

Ngoài những yếu tố từ lối sống, việc không kiểm soát tốt các bệnh lý nền cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến suy giảm chức năng thận. Các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường hay tăng acid uric máu có thể gây tổn thương hệ thống mạch máu nhỏ trong thận, làm giảm khả năng lọc và bài tiết.

Đặc biệt, bệnh thận do đái tháo đường hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận giai đoạn cuối. Nếu không được kiểm soát tốt, các bệnh lý này có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm trước khi biểu hiện rõ rệt.