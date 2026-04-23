Mặt biến dạng vì hành động mạo hiểm với ổ mủ sau tiêm filler

Nữ bệnh nhân bị nhiễm trùng lan rộng vùng mặt sau khi tự rạch mủ tại nhà, phải nhập viện điều trị và phẫu thuật.

Bệnh nhân nữ (21 tuổi, trú tại Lạng Sơn) có tiền sử tiêm filler vùng mặt cách đây khoảng một năm. Trước khi nhập viện hai ngày, vùng má trái của bệnh nhân bị sưng đau và chảy mủ. Bệnh nhân đã tự dùng dao lam rạch vùng tổn thương tại nhà để thoát mủ, khiến tổn thương lan rộng khoảng 3x5 cm, gây loét, hạn chế há miệng và ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt.

Vết loét của người bệnh vào thời điểm nhập viện. Ảnh: BVCC.

Người bệnh đến khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, trong tình trạng nhiễm trùng vùng mặt, trong khi các dấu hiệu sinh tồn cơ bản vẫn ổn định.

Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm tấy lan tỏa vùng môi trên và má trái, nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), đồng thời có tình trạng hạ kali máu.

Các bác sĩ đã tiến hành điều trị nội khoa kết hợp phẫu thuật để lấy bỏ tổ chức hoại tử và phần chất làm đầy còn tồn dư, đồng thời sử dụng kháng sinh phù hợp ngay từ giai đoạn đầu.

Sau một tuần điều trị, tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Tình trạng sưng nề giảm, vết thương tiến triển tốt và không còn chảy mủ; bệnh nhân ăn uống được và sinh hoạt dần ổn định; các chỉ số xét nghiệm cũng được cải thiện. Bệnh nhân đã được xuất viện, tiếp tục dùng thuốc theo đơn và được hướng dẫn tái khám đúng hẹn.

Vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) là loại vi khuẩn Gram dương, có dạng hình cầu và thường sắp xếp thành từng chùm như chùm nho. Loại vi khuẩn này có khả năng tồn tại khá tốt trong môi trường bên ngoài, kể cả trên da người hoặc các bề mặt tiếp xúc. Vi khuẩn tụ cầu vàng có thể gây nhiễm trùng nặng, đặc biệt khi xâm nhập qua các vùng da đã can thiệp thẩm mỹ.

Từ trường hợp này, chuyên gia khuyến cáo người dân cần thận trọng với các thủ thuật như tiêm filler, bởi biến chứng có thể xuất hiện muộn và diễn tiến phức tạp. Người dân tuyệt đối không tự ý xử lý tổn thương tại nhà bằng dụng cụ không đảm bảo vô khuẩn, vì có thể làm tình trạng nhiễm trùng lan rộng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng, đau, đỏ hoặc chảy dịch tại vùng đã can thiệp, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời. Đồng thời, việc lựa chọn cơ sở thẩm mỹ được cấp phép và bác sĩ có chuyên môn là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro.