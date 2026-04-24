Người đàn ông tức tốc nhập viện sau khi ăn miếng thịt ngan

Cơn đau nghẹt cổ dữ dội sau khi ăn thịt ngan, bác sĩ phát hiện dị vật sắc nhọn nằm chắn thực quản người đàn ông, nguy cơ thủng bất cứ lúc nào.

Vết trợt cho mảnh xương để lại. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Trung tâm Nội soi tiêu hóa và Thăm dò chức năng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân P.V M. (61 tuổi, trú tại Hà Nội) trong tình trạng đau vướng cổ dữ dội, nuốt nghẹn và có dấu hiệu khó thở nhẹ.

Theo lời kể của gia đình, trong bữa tối với món thịt ngan luộc, do sơ suất không nhai kỹ, ông M. đã nuốt phải một mảnh xương lớn. Sau khi tự xử lý tại nhà bằng các phương pháp dân gian không hiệu quả, cơn đau ngày càng tăng khiến gia đình phải tức tốc đưa ông đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau thăm khám lâm sàng và đánh giá mức độ nguy hiểm, các bác sĩ đã chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi thực quản ống mềm để xác định vị trí và xử lý dị vật.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thảo, Trung tâm Nội soi tiêu hóa và Thăm dò chức năng, người trực tiếp thực hiện thủ thuật, cho biết hình ảnh nội soi ghi nhận tại vị trí 1/3 trên thực quản, ngay sát phần cơ thắt trên về phía hầu họng, có một mảnh xương ngan kích thước khoảng 2x1,5 cm nằm chắn ngang lòng thực quản.

Đáng chú ý, vùng niêm mạc tiếp xúc đã xuất hiện các vết trợt loét nhẹ do cạnh sắc của mảnh xương cọ xát. Trước tình thế mảnh xương sắc nhọn có nguy cơ gây rách hoặc thủng thực quản nếu không khéo léo, ê-kíp bác sĩ đã sử dụng nội soi ống mềm, điều khiển dụng cụ gắp chuyên dụng để đưa dị vật ra ngoài thành công.

Hình ảnh nội soi ghi nhận tại vị trí 1/3 trên thực quản, ngay sát phần cơ thắt trên về phía hầu họng, có một mảnh xương ngan kích thước khoảng 2×1,5 cm nằm chắn ngang lòng thực quản. Ảnh: BVCC.

Thủ thuật được thực hiện chính xác, đảm bảo không gây thêm tổn thương nào cho đường tiêu hóa của bệnh nhân.

Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe của ông M. ổn định nhanh chóng, cảm giác đau vướng và khó thở biến mất hoàn toàn. Sau khi kiểm soát các chỉ số sinh tồn và nội soi kiểm tra lòng thực quản, bệnh nhân đã được xuất viện và hướng dẫn theo dõi tại nhà.

Theo bác sĩ Thảo, dị vật thực quản nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng cực kỳ nguy hiểm như: thủng thực quản, viêm áp xe trung thất (tỷ lệ tử vong rất cao) hoặc đâm thủng các mạch máu lớn nằm cạnh thực quản. Vì vậy, người dân cần tuyệt đối không tự ý dùng tay móc họng hoặc nuốt cơm, hoa quả để "đẩy" dị vật xuống.

Những cách này có thể khiến dị vật cắm sâu hơn hoặc làm rách niêm mạc thực quản. Người cao tuổi và trẻ em cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn các loại thực phẩm có xương như cá, gà, ngan, vịt. Thực phẩm nên được chế biến lọc xương kỹ, băm nhỏ và cần duy trì thói quen ăn chậm, nhai kỹ.

Khi có dấu hiệu hóc dị vật, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa nội soi để được thăm khám và xử lý bằng trang thiết bị hiện đại, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.