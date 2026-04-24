Tử cung phụ nữ thay đổi thế nào trong suốt thai kỳ?

Trong suốt thai kỳ, tử cung của phụ nữ trải qua những biến đổi mạnh mẽ cả về kích thước lẫn cấu trúc. Điều này kéo theo hàng loạt thay đổi về sinh lý khiến mẹ bầu bất ngờ.

Mang thai không chỉ là hành trình phát triển của một em bé, mà còn là quá trình "tái cấu trúc" toàn diện trong cơ thể người mẹ, đặc biệt là tử cung - nơi nuôi dưỡng thai nhi suốt 9 tháng 10 ngày.

Ít ai biết rằng chỉ trong một thời gian ngắn, tử cung có thể thay đổi từ kích thước nhỏ như một quả lê thành lớn tương đương quả dưa hấu, đồng thời biến đổi sâu về độ đàn hồi, lưu lượng máu và khả năng co bóp. Chính những thay đổi này không chỉ giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác, sinh hoạt và sức khỏe của mẹ bầu trong từng giai đoạn thai kỳ.

Giai đoạn đầu thai kỳ (1-12 tuần): Tăng kích thước, nội mạc dày lên

Theo Tencent News, trong giai đoạn này, tử cung bắt đầu bước vào quá trình biến đổi mạnh mẽ để thích nghi với sự xuất hiện và phát triển của phôi thai. Dưới tác động của các hormone quan trọng như progesterone và estrogen, tử cung không chỉ tăng kích thước từ khoảng 7-8 cm lên khoảng 12 cm vào tuần thứ 12 (tương đương một nắm tay). Lớp niêm mạc tử cung cũng dần dày lên, hình thành lớp màng giàu mạch máu (màng rụng) - môi trường lý tưởng giúp phôi thai bám chắc và phát triển ổn định.

Đồng thời, dù kích thước đã tăng lên đáng kể, tử cung vẫn nằm trong khoang chậu nên dễ gây chèn ép lên bàng quang, khiến nhiều phụ nữ mang thai xuất hiện tình trạng tiểu nhiều ngay từ sớm. Đây thực chất là phản ứng sinh lý bình thường, cho thấy cơ thể đang chủ động tái cấu trúc để ưu tiên nuôi dưỡng thai nhi, đặt nền tảng cho những giai đoạn phát triển nhanh hơn ở các tháng tiếp theo.

Tử cung của phụ nữ thay đổi trong suốt thai kỳ để phù hợp với sự phát triển của thai nhi. Ảnh: Shutterstock.

Giai đoạn giữa thai kỳ (13-28 tuần): Thời kỳ giãn nở nhanh nhất

Đây là giai đoạn tử cung bước vào thời kỳ "tăng tốc" phát triển với tốc độ gần như mạnh nhất trong suốt quá trình mang thai. Không chỉ đơn thuần là phình to về kích thước, tử cung còn có sự thay đổi đáng kể về cấu trúc và chức năng.

Các sợi cơ tử cung liên tục dày lên, kéo dài và gia tăng độ đàn hồi để thích nghi với sự lớn dần của thai nhi. Đến khoảng tuần thứ 20, đáy tử cung đã nâng lên ngang rốn và tiếp tục vươn cao, gần chạm bờ dưới xương sườn vào tuần 28.

Bên cạnh đó, hệ thống mạch máu trong tử cung cũng phát triển mạnh, khiến lưu lượng máu tăng lên gấp 10 lần so với trước khi mang thai. Điều này giúp cung cấp đủ oxy và dưỡng chất cho thai nhi và nhau thai.

Gần đến giai đoạn cuối thai kỳ, thành tử cung bắt đầu mỏng dần và khi lực co bóp của lớp cơ mạnh lên, thỉnh thoảng bà bầu có thể bắt đầu bị co thắt tử cung nhẹ, không đau (co sinh lý).

Giai đoạn cuối thai kỳ (29 tuần đến lúc sinh): Đạt kích thước tối đa

Bước sang giai đoạn cuối thai kỳ, tử cung đạt đến dung tích chứa tới 4-5 lít, kích thước lớn gấp 500-1.000 lần so với lúc chưa mang thai. Lúc này, tử cung gần như chiếm trọn khoang bụng, đẩy các cơ quan xung quanh như dạ dày, bàng quang và cơ hoành vào trạng thái bị chèn ép liên tục. Đây chính là lý do khiến phụ nữ mang thai thường xuyên gặp phải các triệu chứng như khó thở, tiểu nhiều, ợ nóng hay cảm giác nặng nề vùng bụng.

Ngoài ra, không chỉ thay đổi về kích thước, tử cung còn bước vào giai đoạn chuẩn bị "về đích":

Thành tử cung mỏng hơn nhưng khả năng co bóp lại mạnh mẽ hơn;

Cổ tử cung dần mềm ra, ngắn lại để tạo điều kiện thuận lợi cho em bé di chuyển qua đường sinh.

Những biến đổi này cho thấy cơ thể người mẹ đang chủ động thích nghi và hoàn tất những bước cuối cùng để sẵn sàng để "vượt cạn".