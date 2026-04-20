Mẹ bầu nên uống nước dừa thế nào?

Không chỉ là thức uống giải khát, nước dừa còn mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe của mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi nếu được uống đúng cách.

Mang thai là hành trình đầy háo hức, mong đợi và cũng không ít băn khoăn về những gì tốt nhất cho cả mẹ và bé. Trong số nhiều loại thực phẩm và đồ uống được khuyến nghị trong giai đoạn này, nước dừa nổi bật như nguồn dinh dưỡng tự nhiên mạnh mẽ.

Được biết đến với hương vị tươi mát, thức uống nhiệt đới này chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ sức khỏe của mẹ và thai nhi, trở thành lựa chọn bổ sung nước thông minh trong thai kỳ.

Bà bầu uống nước dừa có lợi ích gì?

Theo India Times, khi sử dụng hợp lý, nước dừa không chỉ giúp giải nhiệt mà còn đem lại nhiều lợi ích bất ngờ cho cả mẹ và bé trong suốt quá trình mang thai.

Cung cấp nước và năng lượng: Duy trì đủ nước là điều rất quan trọng trong thai kỳ. Nước dừa là thức uống điện giải hoàn hảo từ tự nhiên, chứa kali, natri và magiê. Khác với nước lọc, nó giúp bù lại lượng dịch mất qua mồ hôi và chống lại sự mệt mỏi. Một ly nước dừa có thể ngăn ngừa mất nước, duy trì mức năng lượng và giảm cảm giác choáng váng.

Giảm ốm nghén: Ốm nghén ảnh hưởng đến nhiều mẹ bầu, và nước dừa có thể là biện pháp hỗ trợ nhẹ nhàng. Vị ngọt dịu cùng hàm lượng điện giải cao giúp bù nước và làm dịu dạ dày, giúp kiểm soát cảm giác buồn nôn mà không cần dùng đến đồ uống nhân tạo.

Hỗ trợ tiêu hóa: Các vấn đề tiêu hóa như táo bón và đầy hơi thường gặp trong thai kỳ. Hàm lượng chất xơ trong nước dừa hỗ trợ tiêu hóa và hoạt động như chất làm sạch nhẹ, giúp ngăn ngừa tình trạng dư axit, ợ chua và trào ngược axit.

Nước dừa đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe phụ nữ mang thai khi uống điều độ. Ảnh: Shutterstock.

Cải thiện làn da: Thay đổi nội tiết trong thai kỳ có thể ảnh hưởng đến làn da. Uống nước dừa giúp duy trì độ ẩm và có thể ngăn ngừa khô da hoặc nổi mụn. Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da và mang lại vẻ rạng rỡ tự nhiên.

Điều hòa huyết áp: Huyết áp cao có thể gây rủi ro trong thai kỳ. Nước dừa giàu kali giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh và cải thiện tuần hoàn.

Tăng cường miễn dịch: Nước dừa chứa chất chống oxy hóa và vitamin C, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và duy trì sức khỏe tổng thể trong thai kỳ.

Ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu: Nước dừa có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp đào thải độc tố và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Hỗ trợ sự phát triển của thai nhi: Kali, magiê và canxi trong nước dừa góp phần vào sự phát triển cơ bắp, tăng cường xương và sức khỏe tổng thể của thai nhi.

Duy trì cân nặng hợp lý: Nước dừa ít calo và chất béo, là lựa chọn thay thế tuyệt vời cho các loại đồ uống nhiều đường trong khi vẫn giúp thỏa mãn cảm giác thèm ngọt của bà bầu.

Nên uống bao nhiêu nước dừa khi mang thai?

Theo Healthline, uống điều độ là yếu tố quan trọng. Phụ nữ mang thai nên uống một ly (250-300 ml) nước dừa tươi một ngày và và không nên uống quá 3-4 lần mỗi tuần. Nên ưu tiên nước dừa tươi thay vì loại đóng hộp để hấp thụ tối đa dưỡng chất.

Phụ nữ mang thai nên uống nước dừa vào buổi sáng hoặc trưa để cơ thể hấp thụ tốt hơn. Việc bổ sung nước và chất điện giải vào ban ngày giúp duy trì năng lượng và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Ngược lại, uống vào buổi tối có thể gây đầy bụng, khó tiêu, tăng nguy cơ tiểu đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Tuy nhiên, những trường hợp mẹ bầu nên hạn chế uống nước dừa:

Bị tiểu đường thai kỳ: Loại nước này vẫn chứa đường tự nhiên, có thể ảnh hưởng đến kiểm soát đường huyết.

Bị huyết áp thấp: Do chứa nhiều kali có tác dụng hạ huyết áp, nước dừa có thể không phù hợp với những mẹ bầu bị huyết áp thấp nếu uống thường xuyên.

Có hệ tiêu hóa nhạy cảm: Những mẹ bầu có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ lạnh bụng hoặc tiêu chảy cũng nên thận trọng khi uống nước dừa, đặc biệt khi uống lạnh hoặc lúc đói.