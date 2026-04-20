5 thực phẩm giàu dưỡng chất cho con, ít calo cho mẹ

Chọn đúng thực phẩm trong thai kỳ giúp nuôi dưỡng thai nhi hiệu quả, đồng thời hạn chế tăng cân quá mức ở mẹ.

Trong thai kỳ, việc ăn uống không chỉ dừng lại ở cảm giác no mà còn gắn liền với quá trình nuôi dưỡng và phát triển của thai nhi. Nhiều người hướng đến cách ăn vừa đủ chất, vừa kiểm soát cân nặng, nhưng cốt lõi không nằm ở việc ăn nhiều hay ít, mà ở lựa chọn thực phẩm.

Khi ưu tiên những món giàu dinh dưỡng, dễ hấp thu và cân đối năng lượng, cơ thể có thể tận dụng tốt hơn nguồn dưỡng chất mà không làm tăng cân quá mức.

Cá béo là loại thực phẩm phụ nữ mang thai nên thêm vào chế độ ăn. Ảnh: Freepik.

Nhóm thực phẩm giàu đạm

Theo Healthline, protein đóng vai trò trung tâm trong quá trình hình thành và phát triển các mô của thai nhi, từ cơ bắp đến hệ cơ quan. Nhu cầu đạm của phụ nữ mang thai tăng rõ rệt, đặc biệt từ tam cá nguyệt thứ hai.

Tuy nhiên, không phải nguồn đạm nào cũng giống nhau. Thịt nạc, cá, trứng, đậu phụ là những lựa chọn phù hợp vì cung cấp protein chất lượng cao, ít chất béo bão hòa. Việc phân bổ đạm đều trong các bữa ăn giúp mẹ duy trì cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và giảm nguy cơ tăng cân quá mức.

Cá và thực phẩm giàu omega-3

Axit béo omega-3, đặc biệt là DHA, có vai trò quan trọng trong sự phát triển não bộ và võng mạc của thai nhi. Các loại cá như cá hồi, cá thu nhỏ, cá mòi thường được khuyến nghị vì giàu omega-3 và có hàm lượng thủy ngân thấp hơn so với các loài cá lớn. Tuy vậy, mẹ vẫn cần kiểm soát khẩu phần, thường khoảng 2-3 bữa cá mỗi tuần, để cân bằng giữa lợi ích dinh dưỡng và nguy cơ tích lũy kim loại nặng.

Trái cây ít đường

Trái cây là nguồn bổ sung vitamin, chất chống oxy hóa và nước, nhưng lựa chọn loại phù hợp giúp kiểm soát lượng đường nạp vào. Những loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp như táo, lê, bưởi, dâu tây giúp hạn chế tăng đường huyết sau ăn, từ đó giảm nguy cơ tích mỡ và tiểu đường thai kỳ. Việc ăn trái cây nguyên quả thay vì nước ép cũng giúp giữ lại chất xơ và kéo dài cảm giác no.

Sữa và chế phẩm từ sữa

Canxi và protein trong sữa đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành hệ xương và răng của thai nhi, đồng thời giúp duy trì sức khỏe xương của mẹ, theo Eating Well.

Các sản phẩm như sữa tươi không đường, sữa ít béo, sữa chua không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột. Việc lựa chọn loại ít đường và kiểm soát khẩu phần giúp mẹ bổ sung đủ dưỡng chất mà không nạp quá nhiều năng lượng dư thừa.

Tinh bột tốt

Thay vì chọn các loại tinh bột tinh chế như gạo trắng, bánh mì trắng hay đồ ngọt dễ làm đường huyết tăng nhanh, phụ nữ mang thai có thể ưu tiên nhóm tinh bột hấp thu chậm như gạo lứt, yến mạch, khoai lang.

Những thực phẩm này giàu chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp hơn, giúp năng lượng được giải phóng từ từ, giữ cảm giác no lâu và hạn chế tình trạng thèm ăn. Nhờ đó, thai phụ không chỉ duy trì được mức năng lượng ổn định trong ngày mà còn giảm nguy cơ tăng cân nhanh hoặc tích mỡ.

Bên cạnh đó, tinh bột “tốt” còn góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm táo bón và giúp kiểm soát đường huyết - yếu tố đặc biệt quan trọng trong thai kỳ. Tuy nhiên, dù là tinh bột lành mạnh, việc ăn với khẩu phần hợp lý vẫn cần được lưu ý để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng tổng thể.