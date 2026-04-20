Cơ hội tầm soát ung thư miễn phí cho nam giới tại TP.HCM

Chương trình tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt dành cho 1.000 nam giới tại TP.HCM nhằm phát hiện sớm bệnh, tăng cơ hội điều trị hiệu quả và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân về nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Ảnh: Nhung Trần.

Ngày 20/4, Bệnh viện Bình Dân thông báo phối hợp triển khai chương trình tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 nam giới, nhằm phát hiện sớm bệnh và nâng cao nhận thức trong cộng đồng.

Theo đó, chương trình hướng đến nam giới từ 50 tuổi trở lên, hoặc từ 40 tuổi nếu có yếu tố nguy cơ cao như cha hoặc anh em trai từng mắc ung thư tuyến tiền liệt. Khi tham gia, người dân sẽ được miễn phí hoàn toàn các dịch vụ gồm khám lâm sàng và tư vấn chuyên sâu với bác sĩ chuyên khoa tiết niệu; xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trong máu, được xem là “chỉ số vàng” trong tầm soát ung thư tuyến tiền liệt, cùng siêu âm bụng tổng quát để đánh giá tuyến tiền liệt.

Đại diện bệnh viện cho biết việc tầm soát định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khi chưa có triệu chứng rõ ràng. Ở giai đoạn này, khả năng điều trị thành công cao hơn, giúp giảm chi phí điều trị và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Chương trình được triển khai từ ngày 20/4 và kéo dài đến khi đủ 1.000 người đăng ký. Địa điểm thực hiện tại Bệnh viện Bình Dân (371 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TP.HCM). Người dân có thể đăng ký thông qua tổng đài (028) 3839 4747 hoặc Zalo OA của bệnh viện, trong khung giờ từ 7h đến 16h các ngày trong tuần.

Theo số liệu của Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về Ung thư (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) GLOBOCAN 2022, ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến thứ hai ở nam giới trên thế giới với hơn 1,47 triệu ca mắc mới mỗi năm. Việt Nam ghi nhận 5.875 ca mắc mới và hơn 2.800 ca tử vong do ung thư tuyến tiền liệt. Đây là loại ung thư đứng thứ 5 về tần suất mắc và thứ 9 về tỷ lệ tử vong ở nam giới Việt.

Các bác sĩ cảnh báo, dù tỷ lệ mắc chuẩn hóa theo độ tuổi tại Việt Nam thấp hơn so với nhiều nước phát triển, tỷ lệ tử vong lại ở mức đáng lo ngại. Nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn bệnh nhân phát hiện bệnh muộn, khi ung thư đã tiến triển, làm hạn chế hiệu quả điều trị.

Ung thư tuyến tiền liệt không phải là “án tử” nếu phát hiện sớm. Với những tiến bộ y học hiện nay, người bệnh hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh nhiều năm sau điều trị. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là khám sức khỏe định kỳ và tầm soát chủ động.